¿De qué se trata la seguridad nuclear?

Se preguntarán ¿que diablos fue a discutir un ingeniero uruguayo en una reunión de seguridad nuclear de carácter internacional cuando en su país se escapan los presos de la principal Jefatura de Policía?

Bueno, para empezar hablamos de la seguridad de las instalaciones nucleares y los predios de reactores nucleares de potencia, de investigación o sitios de almacenamiento de armas y material nuclear.



El ciberterrorismo es cada vez más importante en la materia.



Usted dirá ¿y a mi que me puede importar? Pues mucho porque cuando yo era Director de Tecnología Nuclear implantamos un sistema de control de fuentes radiactivas en el país y descubrimos que habían cientos en Uruguay.



-El Y-12 National Security Complex es una instalación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Fue construido con el propósito de enriquecer uranio para las primeras bombas atómicas. Se considera el lugar de nacimiento de la bomba atómica. Se ha operado como una instalación de fabricación para componentes de armas nucleares. Se pueden imaginar ustedes el nivel de seguridad de este establecimiento plagado de material para fabricación de armas nucleares, casi una meca de los terroristas internacionales con fines de poseer su propia bomba atómica.



En la madrugada del 28 de julio del 2012, Megan Rice, la ahora famosa monja y activista de 82 años, y sus cómplices, Greg Boertje-Obed, pintora y veterana de 57 años, y Michael Walli, de 63 años Jardinero irrumpieron en el Complejo de Seguridad Nacional Y-12. Los tres activistas sabían que estaban arriesgando sus vidas al ingresar a las instalaciones; los guardias en Y-12 están autorizados a usar fuerza letal contra intrusos.



Los activistas atravesaron completamente desapercibidos tres cercas que rodeaban el complejo. Alrededor de las 4:30 a.m., los guardias del Y-12 finalmente respondieron a lo que pensaron que era un equipo de mantenimiento que golpeaba las paredes y fueron arrestados finalmente.



-Durante la administración Batlle, gracias a un entrenamiento de los que patrullan nuestro país se logró que un oficial de Policía Caminera pudiera identificar una fuente de cobalto de contrabando en un camión que había ingresado al país desde Argentina. Resulta imposible a un ojo no entrenado identificar algo que no conoce ni puede establecer su peligrosidad. Dicho oficial alertó a la Dirección de Tecnología Nuclear siguiendo un protocolo establecido y nuestro personal idóneo acudió al lugar para resolver el problema.



-La fundación NPSGlobal con López Murphy desde Argentina encargó un trabajo muy interesante en caso de atentado con un artefacto nuclear crudo de poca potencia relativa construida artesanalmente por un grupo terrorista que logre hacerlo estallar en cualquier lugar del planeta y como este afecta a todo el mundo física, económica y socialmente. Se plantea una perdida del 2% de crecimiento del PBI mundial y congelamiento de nuestras principales exportaciones.



Debemos tomar conciencia de cuanto puede afectar la Seguridad Nuclear a nuestras vidas.