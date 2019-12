Paren la mano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las redes sociales ya son ilegibles. Sobre todo en Twitter y Facebook, el debate de ideas ha quedado definitivamente sustituido por un intercambio permanente de insultos, amenazas y burlas.

Lo curioso es que esto no parte solamente de los perfiles ocultos detrás de seudónimos, que habilitan al opinante a una descarga de bilis amparada en la comodidad del anonimato. No. Aunque parezca increíble, reconocidas personalidades del ambiente político y cultural se despachan con las peores guarangadas, en una práctica descalificatoria del adversario que no ha cesado al conocerse los resultados de las elecciones.



Con su telefonito en la mano, parece que cualquiera se siente dueño de la ironía de Oscar Wilde y termina derrapando como un barrabrava.



Algunos quitan trascendencia a estas conductas, sin advertir que tanta enajenación virtual empuja a la acción violenta. Ya van dos veces que barras de chiquilines se juntan de madrugada para romper todo lo que encuentran a su paso. Y aunque las fuentes judiciales lo atribuyen a “resentimiento” y “desprecio por otra clase social”, no debe ser casual que el primer hecho se produjo en la madrugada de la elección y el segundo, la noche siguiente al acto de la fórmula ganadora en Kibón. ¿Con esto queremos decir que el vandalismo fue una expresión político-partidaria? Claro que no. Lo que sí debemos entender es que hace falta, hoy más que nunca, que el sistema político dé señales claras de que hay que parar la mano. Y la verdad es que a veces no queda muy clara esa intención en algunos actores prominentes de la política nacional.



Con sorpresa vi al historiador Gerardo Caetano, en el programa matutino de canal 10, cuestionar la representatividad del presidente electo. Dijo textualmente que Lacalle “es un presidente débil. Su partido salió segundo, votó menos que hace cinco años. Cuando fue plebiscitado entre comillas en la segunda vuelta, tuvo una votación que, comparada con la de los balotajes anteriores, es la menor, se define por un estrecho margen. ¿Esto es malo? No necesariamente. Los presidentes no son monarcas electos. Pero obviamente que es un presidente más débil con una coalición muy complicada. Muy complicada”.



Calificar así a un mandatario que asumirá con una mayoría parlamentaria del 60% es, por lo menos, forzar el significado de ese adjetivo. ¿Cuánto más fuerte hubiera sido Martínez, con solo un 39% de legisladores en su respaldo? Calificar de “muy complicada” una coalición que se viene dando en los hechos desde hace más de 20 años, tampoco parece muy preciso que digamos. Este es uno de esos casos en que el analista político, en lugar de describir la realidad, la recrea con base en sus propios prejuicios. Caetano debe entender que con su conclusión tendenciosa influye en un sector de la ciudadanía que ha sido explícitamente incluido en el discurso del gobierno electo. Un sector que, superada la derrota electoral, deberá ver al nuevo gobierno como propio y no como un adversario “débil” y “complicado” del que desconfiar.



Más grave aún fue el contenido de un video doméstico que el senador electo Daniel Olesker difundió a través de las redes sociales en las últimas horas. Su discurso ya es lisa y llanamente amenazante: “Si como resultado de las leyes que pone en marcha la coalición multicolor, se cuestionan los derechos adquiridos y las políticas sociales, y si se reducen los salarios reales, allí tendrá la movilización, la lucha, la resistencia, como lo hemos hecho siempre, en la dictadura y en los nefastos años 90”.



Comparar a un presidente electo en las urnas por más de un millón de uruguayos (y a los que gobernaron en esos años que para él fueron nefastos) con la dictadura, es un verdadero insulto, indigno de un legislador de la República. Por menos de eso, el rey Juan Carlos profirió su famoso “por qué no te callas”. Volver a agitar el cuco de que se derogarán derechos adquiridos y se bajarán salarios, después de que la fórmula ganadora ha repetido hasta el hartazgo que no lo haría, revela una actitud hostil que ya no se explica por el barro de la campaña electoral, momento en que la exprimieron al máximo y les funcionó bastante bien.



Si las autoridades políticas de la futura oposición empiezan desde ahora, tres meses antes de la asunción del nuevo gobierno, a proferir amenazas y envilecer los debates, ¿cómo no esperar que 200 chiquilines se junten a romper todo por “resentimiento” y “desprecio por otra clase social”?



Lo más triste es que estas visiones maniqueas, además de influir en la opinión de la gente desinformada, excitan la reacción violenta de quienes se hallan en el extremo opuesto del espectro ideológico. Los nostálgicos de la dictadura aportan su cuota de estúpida barbarie y la inmensa mayoría de los uruguayos, que es republicana y demócrata a carta cabal, queda como jamón del sándwich en esta dialéctica de intolerantes.



De un lado y del otro: respeten la voluntad popular y paren la mano.