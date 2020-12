Ludwig van Beethoven y la rebelión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2002, Woody Allen estrenó Hollywood Ending, una comedia muy divertida en la que un director de cine -que interpretaba él mismo- sufría una ceguera repentina pero tenía que ocultarlo en pleno rodaje, para no perder el empleo.

La situación era humorística por lo disparatada: ¿cómo hace un artista de la imagen para desarrollar su trabajo creativo siendo ciego? Tan insólito como si hubiera un cantante mudo o un novelista analfabeto.



Por extraño que parezca, la historia nos ofrendó un compositor genial, uno de los más grandes de todos los tiempos, que en sus últimos años quedó completamente sordo. “La vida es una tragedia para los que la sienten, y una comedia para los que la piensan”, solía repetirnos el gran Domingo Bordoli en sus clases del IPA, citando a Jean de la Bruyère.



Y si a Woody Allen le gustó pensar esa contradicción desde el humor, a Ludwig van Beethoven le tocó sentirla en su implacable dramatismo.



¿Cómo sustraerme del placer de escribir sobre el gran compositor alemán, que comparte con Bach y Mozart un sitial de privilegio en la historia de la música, si esta columna se publica exactamente el día en que se cumplen 250 años de su nacimiento? No pretendo aportar datos biográficos ni analizar sus creaciones; para eso están los críticos especializados. Soy apenas un admirador de esa alma torturada, que avanzó del modelo clásico hacia el desborde romántico, legando una obra que lo trasciende en la plenitud de su dolorosa pasión.



Hay varias películas que desnudan su alma, con mayor o menor fidelidad histórica: Beethoven lives upstairs (1992), Inmortal Beloved (1994), con un tremendo Gary Oldman, Eroica (2003) y Copying Beethoven (2006).



De lo que he visto, me queda el recuerdo imborrable de una escena de la segunda nombrada: un flashback que nos muestra a Beethoven niño, de noche, flotando boca arriba en la mansa superficie de una laguna y mirando el cielo estrellado, mientras resuena el coro del Himno a la Alegría. Una toma cenital del personaje, rodeado por aguas que mágicamente reflejan a las estrellas, luce como una visualización perfecta de la plenitud espiritual que genera esa famosa melodía.



Su padre fue un alcohólico que lo obligó a tocar el piano desde muy chico, porque tenía la ambición de convertirlo en un nuevo Mozart. Pasó la vida entera aquejado de múltiples afecciones físicas, que agriaban su humor. Muchas de sus melodías y orquestaciones dan cuenta de esa sensación de desgarramiento, un dolor que no transmite autoconmiseración, sino por el contrario, rebeldía. Una rebeldía profunda, vibrante, violenta.



He leído por ahí que en su lecho de muerte, su última acción fue levantar el puño en señal desafiante y balbucear algo contra Dios. Tal vez sea solo un mito, pero cuadra muy bien con esa personalidad que tanto nos conmueve, por la manera como se transparenta en su música.



Tan fermental rebeldía tuvo también un costado de compromiso político. Beethoven era un demócrata convencido y detestaba el sistema absolutista, en aquellas cortes europeas que acogían a los músicos como sirvientes, o peor aún, como fenómenos de circo (tal como padeció Mozart en toda su niñez, debilitándolo de tal modo, que precipitó su muerte en plena juventud).



Hay dos anécdotas reveladoras de sus convicciones políticas. La primera no está debidamente documentada; es posible que fuera lo que hoy llamamos una leyenda urbana. Se trata del encuentro del músico con el célebre poeta Johann Wolfgang Goethe. Una escritora de aquel tiempo refiere una escena cotidiana que pinta de cuerpo entero la diferencia entre ambos artistas. Iban caminando juntos por un parque y vieron aproximarse a la pareja imperial austríaca. Rápidamente Goethe se hizo a un lado para darles paso. Pero Beethoven, que también los reconoció, siguió su camino y le dijo al poeta: “Ellos deben hacernos lugar. ¡Nosotros no!”



Y hay otra historia total y absolutamente comprobada: viendo en Napoleón un defensor de los ideales democráticos de la revolución francesa, el compositor le dedicó su tercera sinfonía, la famosa Heroica. Pero cuando su admirado personaje cambió de sintonía y se proclamó emperador, Beethoven rompió la portada de su partitura y retiró toda referencia a quien lo había decepcionado.



Es un rasgo que muestra su modernidad: al igual que ocurrió más tarde con George Orwell durante el estalinismo, él supo darse cuenta del engaño de quienes conquistan el poder, invocando valores que luego traicionan.



Pero de todas las pequeñas historias que definen al genio, tal vez la que más me conmueve es la del estreno de su novena sinfonía. Ya estaba completamente sordo, al punto que una vez concluida la ejecución de esa obra monumental, no se dio por enterado de la ovación del público, hasta que uno de los músicos le indicó que girara hacia la platea.



¿Cómo pudo crear sonidos tan maravillosos en su cabeza, sin ser capaz de escucharlos? Una lección de la victoriosa rebelión del genio contra la fragilidad de su propia vida.