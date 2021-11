Germen de violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es la imbecilidad de las redes sociales en plenitud.

Un cable de Europa Press da cuenta de un nuevo tipo de ciberacoso llamado “happy slapping” (cachetada feliz), basado en adolescentes que graban y suben a internet agresiones a otros menores, a través de plataformas como Instagram, Facebook, Whatsapp, TikTok y Youtube. El objetivo: la mayor captura posible de “me gusta”.

Según explica en ese artículo Hervé Lambert, directivo de Panda Security, “el problema de esta práctica es que no se suele tratar de una pelea entre menores, sino que un incitador en concreto o un grupo de ellos escogen a su víctima y la empiezan a increpar mientras la filman, llegando a agredirla, para después subirlo a internet como un contenido más”.



Solo en España, se informa de más de 76.000 víctimas de este chiste, dándose que un 61% de los victimarios son sus propios compañeros de estudios. Es una nueva forma de bullying, destinada a humillar a los chiquilines entre sus pares, con el poder devastador que tiene la viralización: por un lado los someten al escarnio público y, por el otro, estimulan que otros acosadores los sigan maltratando.



El tema ha sido estudiado en profundidad por la psicóloga compatriota Silvana Giachero, cuyo libro “Bullying y Mobbing: haciendo visible lo invisible” es ya de referencia internacional. Existe mucho conocimiento acumulado pero escasas acciones concretas en nuestro país para parar esta prepotencia naturalizada.



Todavía cunde en algunos círculos el prejuicio de que el acoso escolar no debe controlarse, que los niños tienen que “hacerse fuertes” porque la vida adulta les deparará defenderse de muchas violencias semejantes. En realidad, deberían darse cuenta de que el hostigamiento en el centro educativo es al mismo tiempo reflejo de la criminalidad y germen que le da origen.



Recuerdo una obra de teatro argentina que puso en escena el inolvidable Carlos Aguilera en la década del 70: “Juegos a la hora de la siesta” de Roma Mahieu, donde se mostraba a una inocente barrita de niños que, con desparpajo lúdico, repetían entre ellos las relaciones de poder, opresión y humillación que caracterizan al mundo adulto.



También recuerdo un deleznable spot publicitario del mismo país (uno de esos hechos por los creativos porteños solo para ganar en festivales) donde increíblemente se mostraban los actos mismos de violencia contra los niños, mientras estos, caricaturizados como “nerds”, cantaban a cámara una canción en que juraban venganza, porque de grandes iban a ser los jefes de esos mismos victimarios y les iban a pagar poco y maltratar lo más posible. Un mamarracho de proporciones inimaginables, porque estereotipaba a las víctimas, daba ideas concretas de cómo torturarlas y justificaba el sacrificio de ser agredido en una pueril venganza futura.



Existe un proyecto de ley para prevenir el bullying, presentado hace unos años por la diputada nacionalista Lourdes Rapalin, con el asesoramiento de la psicóloga Giachero, y vuelto a presentar en esta legislatura, pero todavía trancado. Resulta inquietante que un país que ostenta los peores índices de suicidio adolescente, no encare este problema con la urgencia que merece. Seguimos haciendo la vista gorda a un comportamiento institucionalizado donde se origina la criminalidad sistémica.



Solo previniéndola en los niños, tendremos la esperanza de generar mejores adultos.