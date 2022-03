Nada lo despega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A veces, los analistas políticos iluminan interpretaciones electorales en las que uno no había pensado. Pero hay otras en que extraen conclusiones más que discutibles. A mi juicio, abiertamente disparatadas.



Fue lo que pasó con las mesas de opinión de la noche del domingo y la mañana del lunes. De los distintos análisis, quiero detenerme en dos apreciaciones erróneas, que los politólogos hacen en el afán de no parecer demasiado oficialistas, optando por un enfoque neutral que juega en el borde de la distorsión de la realidad.

Escuché en forma reiterada justificar el referéndum en que la LUC es una norma con “demasiados artículos”. Para un par de doctores en ciencia política, ese fue un defecto de la norma, comparándola con otras anteriores más breves. Cuando escucho ese débil argumento, me viene a la mente una anécdota que se cuenta sobre Mozart. El rey, que tenía veleidades de crítico musical, tras escuchar una de las obras del compositor inmortal, le objetó que tenía “demasiadas notas”. Y Mozart, por entonces un adolescente sin mucho envaramiento protocolar, le replicó: “¿Cuántas, Su Majestad?”



Detrás de la crítica de que la ley fue muy extensa y abarcó excesivos temas, está la mansa resignación de que la actividad política debe ser lenta, cansina, que hay que cambiar pero no mucho ni muy de golpe. Mi pregunta es bien simple: ¿se puede reprochar a un gobierno que se hace cargo de un país en crisis económica, educativa y de seguridad, que tome el toro por las astas y promueva una ley de urgencia que apunte a corregir en forma rápida y eficiente esos problemas? Los politólogos que se quejan de esta ejecutividad (basados en que el promedio de discusión de las leyes es de 300 días, ¡vade retro!) parecen subidos a la lógica de la oposición, para la cual el gobierno debió haber dejado todo como estaba.



Otra falsedad lanzada en esas tertulias tuvo que ver con la hipótesis contrafáctica sobre qué hubiera pasado de haber ganado el Sí.



Escuché de boca de algún que otro sabihondo, que en ese caso la coalición republicana se hubiera disuelto. Es una típica falacia de oposición: si se fortaleció por el No, entonces infieren que se hubiera quebrado con un resultado inverso.

No entender esta verdad tan simple, equivale a no entender nada: la coalición está sellada con La Gotita, nada-nada-la-despega. Hace 30 años, el espectro político estaba dividido en tercios, lo que hacía que el tercio que gestionaba el gobierno corría el riesgo de perder al tercio asociado. Para ese tercio renunciante, había una oportunidad electoral en abandonar el barco. Pero en el realineamiento ideológico actual, en mitades, está más que claro que el integrante de la coalición que se desprenda, se queda sin espacio, cae al vacío. Podrán saltar al otro lado algunos oportunistas en forma individual, pero nadie deposita su confianza en un partido que, habiendo defendido al gobierno, se pasara al bando contrario ante el primer traspié. Las pequeñas indisciplinas de Cabildo Abierto son interpretables más como un afán de perfilismo en la interna de la coalición, que como una amenaza de ruptura, absolutamente impensable.

Lo que sí es cierto es que este fortalecimiento de la unidad de los partidos coaligados debería augurar una alianza electoral más profunda: un frente tan amplio como el de la otra vereda, pero no colectivista. Liberal y republicano.