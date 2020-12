Deprisa deprisa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El jueves pasado, El País informó de un operativo policial contra una banda de rapiñeros. Después de varios hurtos y una persecución cinematográfica, cuatro de ellos resultaron heridos de bala y uno se fugó.

Todo podría haber sido una crónica más, de no ser por las edades de los delincuentes: 11, 14, 15 y 16 años.

Obviamente no me voy a poner aquí a cuestionar el accionar policial, como está de moda últimamente entre algunos biempensantes. La policía ejerce la autoridad que le corresponde por ley, en la prevención y represión del delito.



Donde quiero poner énfasis es en la mansedumbre con que nos estamos acostumbrando a que haya niños hurtando con violencia, quemando vehículos y protagonizando tiroteos. La insensibilidad social es de tal magnitud, que invito al lector a leer los comentarios a la crónica publicada en este diario el jueves pasado: "que se reeduquen; si no, un tiro y a la fosa", escribe uno. "El mejor lugar para que esté un delincuente es dos metros bajo tierra", comenta otro. "Estas lacras deben ser exterminadas", aporta un tercero. "Deben mejorar la precisión a la hora de disparar, en la cabeza no renguean", propone un cuarto.



Ya sé que no hay que tomar en serio estos derrapes anónimos. Pero el tenor de las frases, que se repite cada vez que ocurren hechos de este tipo, debería verse como el espejo deformante de una violencia que está en nosotros, una ley del talión que creíamos presente solo en sociedades ignorantes y atrasadas. Para algunos, no hay término medio entre el simplismo de exculpar a la delincuencia, atribuyéndola solo a injusticias sociales, y el fundamentalismo de quienes reclaman pena de muerte y ejecuciones sumarias.



Ni lo uno ni lo otro.



Explicar el delito como una reacción a la situación de pobreza es, en lugar de mostrarse sensible a esta, agraviar impunemente a las miles y miles de personas que viven en esa condición, se esfuerzan por superarla con honestidad y suelen ser las principales víctimas de las organizaciones delictivas.



Hemos escuchado con frecuencia ese mensaje equivocado: la pueril culpabilización de la sociedad de consumo, según la cual los únicos responsables de que existan hurtos serían los publicistas que supuestamente tratan de convencer a los pobres de comprar championes que no pueden pagar. Esa tontería fue expresada en más de una oportunidad por altas autoridades de gobiernos anteriores y es uno de los lugares comunes que han contribuido, paradójicamente, a la naturalización del delito. Ni siquiera fue así en la época del glorificado "Chueco" Maciel, del que recientes revisionismos han demostrado que no fue el Robin Hood retratado por cantantes de izquierda, sino un violento desquiciado.



Pero la simplificación del lado opuesto es igualmente nefasta o aún peor.



Quitar a un niño de 11 años, ¡apenas 11 años!, la oportunidad de ser separado de las mafias criminales y reencauzado en una vida productiva y plena, es de una insensibilidad criminal. De ahí el título de esta columna, evocativo de aquella película en que Carlos Saura puso en roles protagónicos a delincuentes verdaderos e increíblemente, uno de ellos fue abatido en un asalto real, cumpliendo un destino de exclusión del que no era responsable. Reprimir y al mismo tiempo educar. Proteger y al mismo tiempo incluir. No es un camino fácil, claro, pero es el único eficaz a largo plazo y éticamente incuestionable.