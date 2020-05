Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debate político está revelando cada vez más que las carencias de comprensión lectora no son atributo excluyente de escolares y liceales del país.

Y no me refiero solo a la lucha en el barro de las redes sociales, donde ya estamos acostumbrados a leer brulotes de inimaginable agresividad, proferidos por gente que critica el titular de la nota periodística que reenvía, sin siquiera haberse tomado el trabajo de leerla. Ya es más que eso. Ya está ocurriendo que tanto comunicadores como dirigentes políticos de primera línea, tergiversan sin complejo alguno lo que han expresado otros, atribuyéndoles intenciones malignas.



Quisiera creer que estos arrebatos obedecen a la angustia que provoca en algunos el confinamiento por la pandemia y que no son el síntoma de una pérdida inexorable de racionalidad.



Pasó con la comunicación interna de Gerardo Sotelo a los periodistas de los medios públicos. El acto de probidad de establecer por escrito criterios objetivos, para garantizar que no existirá flechamiento de la información, ni a favor ni en contra de ningún partido o ideología, fue convertido por los apóstoles del desastre en su extremo opuesto, en una iniciativa de censura previa.



Y no estoy hablando de los trolls de Twitter y sus habituales chisporroteos sin fundamento. Hablo de algún periodista bastante notorio y aún de un dirigente político como Rafael Paternain, que califica al nuevo director del Secan como un “censor a sueldo” y un “franquista”.



Es preocupante que un académico recurra a la falacia ad hominem de usar como argumento el insulto a la persona con quien discrepa. Y es triste que el gobernante que dice lo que piensa y hace lo que dice deba soportar estos agravios, como si en lugar de estar expuesto a la obvia y natural valoración de la opinión pública, fuera empujado a abstenerse de cumplir con su misión por temor a ser lapidado en el plano personal.



Quienes durante 15 años de hegemonía política y cultural naturalizaron la idea de que gobernaban con la vara ética en la mano, señalando como réprobos a los que los contradecían, ahora no pueden soportar que la ciudadanía los baje del pedestal y reclame respeto por todas las opiniones y transparencia en la gestión.



Me resulta difícil olvidar que Paternain pertenece al sector frenteamplista que impulsó las medidas que pretendían limitar el cobro de derechos de autor para músicos y escritores, primero con la “ley de la fotocopia” y después con la negativa a extender a 70 años los derechos de autoría e interpretación. Como la misma “ola cultural” del FA arrasó con esos prejuicios, en diciembre la coalición de izquierda terminó votando aquello a lo que tanto se había resistido, pero Paternain mantuvo su voto negativo.



En ese momento, ninguno de los autores y compositores lo acusamos de nada, no le pusimos ningún mote insultante, simplemente opusimos sus argumentos con los nuestros. ¿Tiene derecho ahora a calificar de censor y totalitario a quien propone establecer reglas de juego democráticas en la gestión de los medios públicos?



Algo similar pasó ayer, con algunas airadas reacciones a la conferencia de prensa que ofreció Presidencia a los medios del interior. No solo hubo periodistas que criticaron al colega sanducero por hacer una pregunta sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo (¡como si no tuviera derecho a preguntar lo que le viniera en gana!) sino que aparecieron además dirigentes políticos que tergiversaron la respuesta de Lacalle Pou.



Una declaración de los senadores del FA acusa al mandatario de “atentar contra los cometidos que impulsaron la normativa vigente”, cuando lo único que él dijo es que dicha ley estaba firme y que, por su parte, entendía que debía generarse una “política de desestímulo de los abortos”.



Si algo ha repetido el FA en las épocas en que se discutía la ley, es que la iniciativa no tenía la finalidad de promover la interrupción de embarazos, sino por el contrario, defender el derecho de las mujeres que así lo decidían, para que lo realizaran en condiciones sanitarias adecuadas y en forma gratuita. ¿Ahora se enojan porque el presidente propone desestimularlos? ¿Acaso están en contra de que el gobierno promueva la educación sexual y agilice los trámites de adopción? Tratando de ser lo más objetivo posible, me da la sensación de que muchos dirigentes frenteamplistas se aferran a estos temas para fabricar tormentas que mantengan unidas a sus huestes, detrás de ciertos paradigmas ideales para fidelizarlas.



Nadie habló de censura previa sino de lo contrario: de establecer garantías para que todas las opiniones sean divulgadas en forma equilibrada. Nadie habló de derogar la ley de salud reproductiva sino de lo contrario: de generar estímulos para que no deba recurrirse al aborto como solución inevitable.



Pero las carencias de comprensión lectora (o la desconfianza al gobierno) hacen que estos anuncios se tergiversen, publicitando un descontento de laboratorio que poco tiene que ver con el estado real de la opinión pública.