Boulevard Sarandí

Es un libro legendario del gran Milton Schinca, que tuvo además su versión teatral igualmente memorable, representada nada menos que por Armando Halty.

Sus pequeñas y grandes historias, que surgían en torno a ese eje neurálgico de la Ciudad Vieja, me vuelven a la mente ahora que, por cuestiones personales (mi auto murió definitivamente, por achaques de la edad), camino por allí todos los días.

En 1992, el entonces intendente Tabaré Vázquez tuvo la feliz idea de peatonalizar la calle Sarandí, convirtiéndola en un paseo muy atractivo. A ello se fueron sumando, en administraciones sucesivas, los “soles”, baldosones decorados que rinden homenaje a queridas personalidades de nuestra cultura, como Ida Vitale, China Zorrilla y Cristina Morán.



Pero salir de esa cápsula separadora del mundo exterior que es el interior de un auto y recorrer la calle a pie, no me está resultando tan placentero como imaginaba. Si el disfrute estético de un lugar pasa por los cinco sentidos, por lo menos hay tres con los que la peatonal pierde por goleada.



Visualmente, la belleza de la arquitectura circundante y de las baldosas y empedrados se desmerece por la mugre omnipresente, sumada a esos grafitis vandálicos de garabatos ilegibles y afiches de cualquier cosa, pegatineados de cualquier manera, que afean la solemnidad de las fachadas. Son como el detritus del relativismo cultural, liderado por gente a quien alcanza con escupir pintura de un aerosol para creerse Miguel Ángel.



A esto se agregan otros factores disruptivos, como las mesas, sillas y sombrillas rojas con marca de refrescos con que dos boliches intervienen ese espacio. O las alfombritas con artesanías de los vendedores de la zona, una actividad que no sería negativa en sí misma, pero lo es por la manera azarosa y caótica con que se la integra al paisaje.



Hablábamos de los cinco sentidos. Pasar al olfativo es todo un tema.



Como en muchas calles montevideanas de fuerte tránsito de peatones, parece que en nuestra ciudad el hedor del humo de tabaco y del porro esté sustituyendo cualquier otro aroma. Tal vez esto me pase a mí en particular, dada mi fuerte aversión por ambas drogas. Pero la verdad es que todo lo bueno de haber sacado los cigarrillos de los espacios cerrados, se desmerece también al ver el consumo excesivo de sus adictos en los espacios al aire libre. Y respecto al porro, ni qué hablar. Da la sensación de que la ley Mujica-Soros fue tan exitosa, que no hay por dónde caminar para quedar a salvo de ese olor.

El tercer impacto es auditivo. En un polo de atracción turística donde la música dominante debiera potenciar nuestros dos patrimonios inmateriales, el tango y el candombe, resulta que los músicos que se presentan espontáneamente en la peatonal tocan y cantan temas del género melódico internacional. Da toda la sensación de que no existe la más mínima planificación en esas intervenciones artísticas. Una tarde llegué a ver a una señora bailando flamenco con vestuario al tono, pero sin música.



La pregunta que me hago es si una calle que posee esa imponente carga simbólica, tiene que quedar así librada al más completo azar. Si no debiera acaso ser cuidada y mejorada en su encanto, no solo para atraer al turismo, sino también por un mínimo respeto al valor patrimonial de su paisaje. Sería un saludable antídoto contra la anestesiante cultura chatarra que nos oprime.