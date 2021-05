Normas a la “carta”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno que obliga al Ministerio de Vivienda (MVOT) a entregar una vivienda en un plazo de 24 horas a una mujer y sus hijos menores que debían abandonar el terreno privado que ocupaban ilegalmente, ha levantado cierta polémica.

La misma viene respaldada por numerosas citas de normas internacionales de Derechos Humanos.



Tras su lectura, nos parece que el Tribunal no aplica con equilibrio la normativa internacional, sino que lo hace de forma selectiva, arbitraria y a veces incompleta, como indicaremos a continuación.



El Tribunal utiliza el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y las resoluciones de su Comité, basado en una publicación, de donde extrae textualmente todas sus referencias vinculadas al derecho a la vivienda que se desprenden del Pacto. Esa publicación, del año 2010, es “El derecho a una vivienda adecuada; Folleto informativo N° 21/Rev.1 ONU. Hábitat” (en adelante “el Folleto”), y se puede encontrar fácilmente en la Web.



Primera crítica: el Tribunal cita un párrafo del Folleto que dice que: “La protección contra los desalojos forzosos es un elemento clave del derecho a una vivienda adecuada y está vinculada estrechamente a la seguridad de la tenencia”, dejando presumir que se estaría en la especie, frente a un caso de desalojo forzoso, lo cual no es correcto.



Para dejar esa impresión omite deliberadamente referirse a la definición de “desalojo forzoso” incluida en el mismo Folleto; a la Observación 7 del Comité del Pacto, que admite los desalojos forzosos efectuados legalmente, también referida en el Folleto y, esencialmente, omite decir que en el asunto que nos ocupa, no se discute que la desocupación de la finca fue efectuada legalmente, con fecha de cese de la usurpación fijada de común acuerdo, y por lo tanto no hubo nada cercano a la figura del desalojo forzoso ilegal.



Segunda crítica: a renglón seguido de lo anterior, en un verdadero “armado” de corte y pegue de partes del Folleto, se encuentra enrabada la transcripción textual del segundo punto del literal B del Capítulo I del Folleto (que se intitula muy sugestivamente “Ideas erróneas más frecuentes sobre el derecho a la vivienda adecuada”). Curiosamente se inserta el segundo punto sin mencionar lo que dice el primero del Capítulo sobre estas “ideas erróneas frecuentes”, donde se saltea, aunque sea esencial.



En efecto, dice el primer punto del literal B omitido: “El derecho a una vivienda adecuada NO exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Una de las ideas erróneas más frecuentes vinculadas al derecho a una vivienda adecuada es que requiere que el Estado construya viviendas para toda la población, y que las personas que carecen de vivienda puedan pedirla automáticamente al gobierno. Si bien la mayoría de los gobiernos participan en cierta medida en la construcción de viviendas, el derecho a una vivienda adecuada evidentemente no obliga al gobierno a construir el parque de viviendas para toda la nación”.



No parece posible ignorar este punto del Folleto en el razonamiento argumental, y deliberadamente pasarlo por alto para transcribir el punto siguiente que establece obligaciones en aspectos que, a poco que se analizan, ya han sido cumplidas por el Estado. En suma, las dos referencias a la implementación del derecho a la vivienda en el Pidesc, contenidas en el Folleto, son manipuladas selectivamente.



Tercera crítica: en la aplicación que el Tribunal hace de la Convención sobre Derechos del Niño, realiza una mención general al “interés superior del niño” previsto en el artículo 3.1 de la misma, pero omite referirse a la inevitable Observación 14 del Comité de los Derechos del Niño, que explicita e interpreta dicho principio. Luego transcribe (sin comentarlo en absoluto) el artículo 27 de la Convención, sugiriendo que es otro fundamento de su conclusión ratificatoria de la sentencia de primera instancia, lo que no es correcto, dado que el mismo no garantiza por sí solo un derecho a la vivienda.



Cuarta crítica: de todos los textos y disposiciones internacionales que menciona la sentencia, ninguno le sugiere detenerse a considerar el Derecho a la Propiedad Privada que es un derecho humano sancionado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No es posible ignorar que la sentencia puede estar afectando a futuro el derecho a la propiedad privada (y hasta estimulando su vulneración), en la medida en que resulta obvio que el Estado no podrá proveer de vivienda a todo aquel ocupante ilegal de un predio privado que solicite una vivienda adecuada, afectándose mientras eso no suceda, el derecho a la propiedad de quien estuviere sufriendo usurpación.



Para la mejor defensa de los Derechos Humanos se debe hacer una aplicación integral de la normativa internacional existente en la materia. Solo así será Justicia.