La vitalidad institucional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para asegurar el espacio y la práctica política la democracia necesita articularse institucionalmente. La Democracia es formal porque necesita ser puesta “en forma”. Parafraseando a Grondona, si la política es el río, las instituciones democráticas son su cauce.

Las instituciones sirven para encauzar el río de la política y evitar que este se desborde comprometiendo la Libertad.



Sin instituciones la Democracia pierde calidad porque responde de forma débil, precaria, voluntarista y provisoria. Una Democracia, si no quiere degradarse, necesita ofrecer respuestas estables, justas y de largo plazo, lo que reclama estrategias institucionales para el abordaje de los problemas. Una Democracia sin instituciones, es ciega -conduce a la pérdida de libertad- y sin estrategias institucionales, es vacía -conduce a la pérdida de justicia.



En el Siglo XVI vivió un comerciante llamado Thomas Gresham. En su nombre se bautizó la “Ley de Gresham” que dice que cuando en un sistema existen dos monedas, una buena (con valor estable) y otra mala (con tendencia a devaluarse) la moneda mala saca de circulación a la buena porque la gente paga con la mala y atesora la buena. Herberth Simon (Premio Nobel de Economía) aplicó metafóricamente esta ley a la utilización del tiempo y demostró que los asuntos estructurados (aquellos donde los pasos a seguir están claros) sacan de nuestra atención a los no estructurados. Las rutinas -empresariales, personales, familiares, institucionales- monopolizan nuestro tiempo y no le dedicamos el suficiente a lo no estructurado (escuchar a un hijo, a un amigo, a un socio, pensar hacia dónde se dirige nuestra empresa, por qué gestionamos como lo hacemos, etc.). Simon demostró que lo no estructurado es tan valioso como lo estructurado, lo que justifica que debemos darnos tiempo para ambos.



En política ocurre algo parecido. Lo institucional también tiene una dimensión estructurada y una dimensión no estructurada. Así, la gestión permite medir lo estructurado (ver si las instituciones están haciendo bien su trabajo) mientras que las situaciones límite permiten medir lo no estructurado (la vitalidad de esa capacidad institucional).



Lo estructurado refiere a la capacidad política de las instituciones y de las estrategias institucionales (mide la eficacia de la gestión, su capacidad de dar respuesta) Lo no estructurado refiere a la vitalidad de esa capacidad política y permite ver cuán arraigadas están las instituciones democráticas y cuán profunda es la confianza en el sistema político democrático.



Hay hechos graves que interpelan lo estructurado (las instituciones y las estrategias institucionales de un Gobierno). Y hay hechos graves que, por su potencia simbólica, interpelan lo no estructurado (al sistema en su conjunto).



Cuando esto último ocurre se pone a prueba la capacidad institucional de una Democracia. Estos hechos constituyen verdaderas situaciones límite. Lo interesante de estas situaciones es que permiten medir la vitalidad institucional de un sistema democrático.



Mi tío que era camionero me dijo una vez “saber manejar no consiste solamente en aprender y respetar las reglas de tránsito, sino en saber qué hacer en una situación límite”. La situación límite es la que verdaderamente pone a prueba nuestra capacidad de manejo. En una situación límite -frente a un giro inesperado, una curva imprevista o un animal que sale de la nada- las reglas solo nos ayudan si las hemos aprehendido (si las hemos interiorizado realmente). Lo que hagamos en una situación límite revelará, si sabemos o no manejar.



En política es igual. Si en una situación límite nos gana la desesperación, la confusión, el caos, la emoción, la ideología, la desorientación o la violencia eso nos indica que la vitalidad institucional de nuestra Democracia está comprometida. Si por el contrario, enfrentamos la situación límite con confianza y prudencia, si a pesar de su gravedad y urgencia apelamos a respuestas de tipo institucional y enviamos mensajes claros y eficaces, entonces la vitalidad institucional de nuestra Democracia está intacta.



La crisis desatada por el coronavirus, por su impacto sanitario y económico, y el asesinato de los tres jóvenes marinos, por su gravedad y potencia simbólica, constituyen hechos que pusieron a prueba estas últimas semanas la capacidad institucional del Estado uruguayo. Por supuesto estos dos casos no agotan la lista de situaciones límite, ni mucho menos. Pero sin duda se trata de ejemplos claros que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Estado en su conjunto. La respuesta institucional y el involucramiento inmediato de todos los actores políticos, así como las estrategias institucionales desplegadas por el Gobierno y los distintos ministerios, demostraron que la capacidad institucional de nuestro país está intacta.



La capacidad institucional de nuestra democracia, no solo envía un mensaje de responsabilidad en la gestión de los problemas a la población en su conjunto (lo estructurado), sino que también envía un mensaje de vitalidad institucional a todos aquellos que pretendan violentarla (lo no estructurado). Y sabemos que ambas cosas son muy importantes.