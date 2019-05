A la deriva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si el Crecimiento depende de la Inversión, el Desarrollo depende de la Igualdad. La desigualdad se corrige con políticas públicas eficientes y de calidad.

Y no debe existir política pública más importante -por su trascendencia y su impacto- que la Educación. Sin Educación universal y de calidad no hay (no puede haber) Desarrollo y sin Desarrollo se compromete incluso el propio Crecimiento porque -sin desarrollo- no hay forma de aprovechar las oportunidades que ese Crecimiento genera. Con el agravante -como expresa Larrañaga- que si no corregimos la desigualdad de origen a tiempo (a través de la Educación) se convierte en desigualdad de destino (es decir, en desigualdad definitiva).



La situación de la Educación en Uruguay es preocupante. Tenemos problemas por todas partes. Tenemos carencias de infraestructura física y virtual (problemas edilicios y déficit tecnológico). Tenemos problemas de dirección política -proyecto educativo-. Tenemos problemas con la formación docente (institutos). Tenemos problemas con la ejecución de recursos (compromisos de gestión). Tenemos problemas con el rol de las escuelas y liceos (muchos se han convertido en “comedores” o “guarderías”). Tenemos programas desactualizados. Tenemos problemas de corporativismo sindical. Tenemos problemas de dirección y gestión -los centros no cuentan con recursos propios y carecen de autonomía y dependen absolutamente de la autoridad central. Tenemos problemas económicos vinculados a salarios bajos. Tenemos maestros y profesores desbordados por la problemática social (crisis de valores, violencia, disciplina) con el agravante de que esos mismos profesores están a cargo de muchos grupos grandes, lo que los deja prácticamente sin tiempo para atender situaciones en forma personalizada. Como dice Filgueira: “Tenemos alumnos del Siglo XXI, profesores del Siglo XX y programas del Siglo XIX”.



Todos estos problemas ocasionan consecuencias graves. La primera es el bajo rendimiento de los alumnos. Los resultados de las prueba PISA son una prueba incontestable en ese sentido. La situación es alarmante: 8 de cada 10 alumnos carece de las aptitudes mínimas. La segunda es la repetición y el fenómeno conocido como “extra-edad”: 1 de cada 3 repite primer año de Liceo y el índice aumenta a 1 de cada 2 en la capital. La tercera es la deserción. Los alumnos son expulsados del Sistema. En Uruguay el 30% de los jóvenes no termina el ciclo básico de Secundaria y el 60% no consigue completar el ciclo superior. Si observamos los sectores más pobres la situación se torna escandalosa: el 62% no puede completar el primer ciclo de Secundaria.



La solución pasa por dar respuesta a los problemas. No hay que ser un experto para advertir que necesitamos elaborar un proyecto educativo integral y contar con la voluntad y la dirección política para implementarlo, mejorar la ejecución de los recursos asignados, diseñar programas actualizados, crear un marco curricular común que permita definir objetivos, competencias y perfiles de egreso, organizar mecanismos de evaluación independiente, mejorar los salarios, reducir los grupos a cargo para permitir un trato personalizado en escuelas y liceos de contexto crítico (vulnerabilidad económica, violencia y desintegración familiar). profundizar la formación docente (Universidad de la Educación), trabajar sobre la repetición y la deserción para mejorar el rendimiento y los perfiles de egreso, entender que es en el salón de clase el espacio y el momento donde se juega la inclusión -por tanto si bien el alumno es el centro, el docente es la clave-, aceptar la idea de que todos tienen derecho a aprender pero que cada niño aprende de modo único, que la automatización puede eliminar o sustituir contenidos pero que lo que se genera a partir de esos contenidos no se va a automatizar nunca, universalizar y ampliar aún más la educación preescolar (3 años), crear más escuelas de tiempo completo, construir escuelas y liceos que cuenten con una infraestructura física y tecnológica adecuada y garantizar un espacio de autonomía a los centros educativos.



Ahora bien ¿cómo vamos a reducir la brecha entre primaria y secundaria si a un mismo tiempo se defiende el “pase social” y se impiden las evaluaciones individuales por Centro? ¿Cómo vamos a organizar un marco curricular común que unifique el sistema si a un mismo tiempo el Gobierno no cree en las capacidades y competencias sino en los contenidos, en las asignaturas, en las clases magistrales, en la rigidez curricular y en la antigüedad como único criterio rector? ¿Cómo vamos a corregir la segmentación social si a un mismo tiempo permitimos un sistema de elección de horas donde los profesores más preparados y mejor pagos -efectivos y grados 7- eligen las zonas más favorecidas y los profesores más jóvenes y peor pagos -interinos y grados 1- no pueden sino elegir las zonas más vulnerables? ¿Cómo vamos a poner al alumno en el centro si somos incapaces de garantizar 200 días de clase y autorizamos paros hasta por las razones más banales; si defendemos un paradigma de salón de clase organizado como una fábrica donde el profesor dicta sus clases magistrales y los alumnos absorben pasivamente y en silencio contenidos rígidos, en forma ritual? ¿Cómo siquiera es posible poner el énfasis en el aprendizaje si el Gobierno está interesado exclusivamente en la asistencia?



¿Qué se puede decir de un sistema que se mueve con una “inercia decadente” (al decir de Mieres), de un sistema estancado, que perpetúa la desigualdad porque ni siquiera se atreve a medirla, que expulsa a sus alumnos y los acusa de desertar, que no forma a sus docentes? ¿Qué decir de un sistema que no se interesa ni por el hardware (infraestructura) ni por el software, de un sistema corporativo, cerrado, centralista, que no planifica ni rinde cuentas?.



Parafraseando a Ortega y Gasset, nuestras autoridades parecen “toscos labriegos que con dedos gruesos y torpes quieren coger una aguja que está sobre una mesa; se manejan con un instrumental de conceptos romos que sirvieron hace doscientos años para afrontar situaciones de hecho doscientas veces menos sutiles”.