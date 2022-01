Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De qué se trata realmente el referéndum a 135 artículos de la LUC? ¿Cuáles serán las consecuencias más relevantes del resultado para los uruguayos? Esta pregunta se puede responder formal o sustancialmente.



Formalmente, los uruguayos definirán si quieren, o no, que sigan vigentes 135 artículos de una ley muy amplia: leyes penales, gobernanza educativa, gestión de empresas públicas, régimenes de alquiler, etc. Estrictamente los uruguayos no expresaremos nada más que nuestra opinión sobre estos artículos. Es una mirada correcta pero que no aborda la sustancia de lo que está en juego.

En plebiscitos y referéndums anteriores el tema puesto en cuestión permitía cierta reflexión independiente del votante. Es así que en el referéndum de Ancap de 2003 y en el plebiscito del voto epistolar de 2009 muchas personas desoyeron lo que “sus dirigentes le decían”. Personas que luego volvieron a votar a blancos y a colorados votaron por derogar la ley de Ancap; y muchos rechazaron el voto epistolar el mismo día de octubre de 2009 que fueron a votar al Frente Amplio.



¿Te parece bien que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar? Esta creo que fue la pregunta que respondió la mayoría de los uruguayos en 2009, y contestó que no ¿Querés permitir que Ancap se pueda asociar con empresas privadas? Esta fue la pregunta que se plantearon y también contestaron negativamente los uruguayos en diciembre de 2003. No es que en esas oportunidades la ciudadanía haya estudiado en profundidad el articulado. En estos dos ejemplos, las consultas tenían un tópico abarcable y comprensible para el grueso de la ciudadanía (creo que en 2009 más que en 2003). Esta vez la historia es distinta.



El 27 de marzo, ¿cuál es la pregunta que va a responder la gente?. Alguno quizás sopese distintas preguntas: ¿Estoy de acuerdo con subir algunas penas y dar más respaldo a la policía? ¿Me parece bien que se limite el aumento del gasto público? ¿Es buena la portabilidad numérica? ¿Es correcto reducir el peso de los representantes sindicales en el gobierno de la educación? Pero no creo que sea lo que haga la inmensa mayoría.



¿Estás de acuerdo con la agenda y la marcha del gobierno? Esta es la verdadera pregunta que la mayoría se planteará. Es más, creo que es bastante sensato que así sea por dos motivos. Primero, porque la LUC es, antes que nada, una parte relevante del compromiso de campaña de la coalición. Segundo, porque la consecuencia más relevante del referéndum será su impacto político y no la vigencia del articulado.

Las reformas pendientes no serán las mismas si gana el Sí que si gana el No. ¿Qué pasa con la necesaria reforma de la seguridad social? El Frente Amplio se opuso a todo lo discutido hasta ahora, incluso a un inocuo diagnóstico de la comisión técnica. ¿Será posible buscar una solución sustentable, con inevitables elementos antipáticos, si el gobierno pierde el 27 de marzo?



¿Qué profundidad puede tener la reforma educativa? Sabemos de sobra que no hay reforma verdadera que no afecte intereses, en particular de algunos sindicatos. ¿Es políticamente viable encarar esto si gana el Sí?

Lo más relevante que se juega el 27 de marzo es la capacidad política del gobierno de seguir procesando reformas estructurales que el Uruguay necesita.