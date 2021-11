Pensar en grande

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay puede ser un país desarrollado. Esa es la visión con la que trabajamos todos los días en el Centro de Estudios para el Desarrollo. No hay ningún motivo para conformarnos con menos que eso.

No creo que se trate de un sueño para dentro de 100 años, sino un objetivo ambicioso pero posible en pocas décadas.

Este “optimismo” se basa en el potencial que le vemos al país, pero también en todo lo bueno que Uruguay ya ha hecho. Desde la recuperación de la democracia hemos consolidado una democracia ejemplar y hemos construido una economía mucho más rica, abierta y estable; y con menos pobreza.



Este rumbo no era inexorable, fueron gobiernos tomando decisiones nada obvias ni unánimes. La unanimidad vino después, cuando, a diferencia de lo que pasó en otros países, cambiaron los gobiernos y algunas políticas se hicieron consenso.



Hoy tenemos por delante una agenda muy desafiante. A medida que uno avanza lo que resta es menos obvio y más sofisticado. Tenemos una institucionalidad política que nos pone a la vanguardia en diversos índices de democracia, de estado de derecho o de separación de poderes. Pero también tenemos una institucionalidad económica y social de mitad de tabla.



A riesgo de simplificar nombraré los dos grandes desafíos en los que, a nuestro juicio, Uruguay tiene que enfocarse sin demoras: mejorar la competitividad de su economía y reducir la fragmentación social.



Lo primero puede parecer un poco economicista, pero pocas cosas son más importantes para el bienestar de la sociedad. No vamos a crecer significativa y sostenidamente si no somos más competitivos. Se puede ser competitivo de dos formas distintas, una que Uruguay conoce y que no quiere volver a recorrer que es siendo baratos: depreciando nuestra moneda, nuestros salarios, el valor de nuestras tierras y activos. Ese es el camino fácil y doloroso que algún vecino está volviendo a recorrer. El camino difícil, pero el único que vale la pena, es volvernos competitivos mejorando la productividad, nuestro capital humano, la eficiencia de nuestros mercados, la calidad de la infraestructura y la inserción internacional.



La fragmentación social es el otro desafío clave que visualizamos, vivimos en un país más rico pero mucho más violento que hace algunas décadas. Tenemos indicadores sociales alarmantes que no se condicen con las mejoras sociales monetarias en pobreza y desigualdad: fracaso educativo, asentamientos, personas en situación de calle. Es menester abordar seria e innovadoramente este proceso que afecta, sobre todo, a nuestras principales ciudades.



Sin dudas, estos dos macrodesafíos encierran muchos otros. Es imposible ser exhaustivo en estos párrafos. Pero lo central es entender que no habrá avances en el camino al desarrollo, ni mejoras sostenibles en el bienestar de las personas, sin reformas significativas en estas áreas.



El miércoles celebramos los 5 años del Centro de Estudios para el Desarrollo, en este período intentamos hacer nuestra parte en dos frentes: publicando aportes concretos que ayuden a la formulación de políticas y participando del debate de ideas. Seguiremos trabajando por un Uruguay que abrace las ideas de la sociedad abierta, la democracia y la prosperidad.