De nuevo 12 de octubre

Estos años me aburre la proximidad del 12 de octubre. Cuánta moralina anacrónica se lee en redes sociales. Fiel a los tiempos en que vivimos muchos encuentran una oportunidad para demostrar su “superioridad moral” más que para entender la complejidad de los hechos.

En la edición 2021 hubo dos piezas hispanoamericanas conmemorando este 12 de octubre que brillaron por su ordinariez y simplismo. Por un lado el video publicado por el dictador Nicolás Maduro, por el otro las publicaciones de Vox, partido de derecha populista español.



Ya hace algunos años la mirada al 12 de octubre comenzó a cambiar, creo que saludablemente. Algunos países cambiaron la idea del “descubrimiento de América”, absolutamente eurocentrista, por la del “encuentro de los dos mundos”. Tampoco parece muy feliz la idea del “día de la raza”, en Colombia este año la celebración del 12 de octubre paso a llamarse de “la diversidad étnica y cultural”.



La idea de que la conquista de América fue una obra española para sembrar cultura, riqueza y prosperidad a otros pueblos, como argumenta Vox, parece una clase escolar en la España franquista. La conquista tuvo violencia e imposición de parte de quien contaba con mejor tecnología, en particular armas. Si bien el imperio español no fue particularmente cruel con sus súbditos, comparativamente a las prácticas de la época, es imposible desconocer que no hubo nada amable. La violencia y el robo fueron parte de la construcción de las sociedades coloniales de las que somos herederos.



Del otro lado se puso de moda una línea argumental que más que distorsionar busca el regocijo del enfrentamiento lineal del bien contra el mal. Muchas berretadas se leyeron estos días inspiradas en “Las venas abiertas de América Latina”. Maduro publicó un relato de nuestros abuelos y abuelas que caminaban libres por América hasta que llegaron los españoles. Según esa historia, la llegada de “los malos” que nos colonizaron hizo que aquí estemos bien pobres 529 años después.



Los problemas del argumento son muchos, pero quiero señalar dos. Primero, en este continente había muchos pueblos, algunos con prácticas bárbaras, con sacrificios humanos y con sometimientos despiadados de unos sobre otros. La idea de gente buena, sabia y pacífica de un lado contra los malvados, violentos y bárbaros del otro, no resiste análisis.



Segundo, si diéramos por buena esa lectura madurista tan pobre de víctimas y victimarios, nuestros estados latinoamericanos son más victimarios de los pueblos indígenas que víctimas de los españoles. Fueron criollos hijos de europeos, cuando no europeos mismos, quienes nos fundaron. Dependiendo del país la proporción, pero nuestros abuelos tienen mucho más para explicar en la colonización que los abuelos de muchos españoles que nunca pisaron América.



El 12 de octubre es una fecha clave en la historia del continente. Nos guste o no, somos el aporte de europeos, indígenas, africanos y muchos otros, en diferentes proporciones. Mi propuesta es intentar entender mejor el proceso que nos trajo hasta acá y moralizar menos. Las historias de buenos y malos son para las películas malas. En las buenas, y en la vida, hay matices y complejidades que nunca van a entrar en los tuits de Maduro y de Vox.