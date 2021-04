Montevideo al futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Hacia dónde va Montevideo? ¿Tenemos un modelo de ciudad al que apuntamos para dentro de 20 o 30 años? Es una pregunta válida tanto para el gobierno como para la oposición.

Mi opinión es que no. Que desde hace varias décadas no hay una idea clara de hacia dónde queremos que vaya Montevideo.



La ciudad de Montevideo cruza los límites políticos departamentales. ¿Cuáles fueron los intentos serios por instalar una gobernanza metropolitana? ¿Alguien cree que se puede gobernar bien esta ciudad sin considerar adecuadamente que casi 100.000 personas entran a trabajar todos los días pero viven fuera de los límites departamentales? Eso sin contar los muchos otros que hacen lo mismo por otros motivos.



En un área metropolitana, como la de Montevideo, los trabajadores, las empresas, los estudiantes y los bienes necesitan circular con fluidez. ¿Hacia qué modelo está caminando la movilidad de la ciudad? Más allá de mejoras o problemas puntuales, ¿tenemos claro cómo vamos a construir una movilidad moderna, eficiente y sostenible en la ciudad? Creo que no.



La agenda ambiental de la ciudad tampoco parece clara. Los niveles de reciclaje en origen siguen siendo muy bajos a pesar de los múltiples planes que se han intentado. La disposición final de residuos no tuvo cambios más que mejorar y estirar la vida al sitio de Felipe Cardoso. También parece imprescindible buscar soluciones en clave metropolitana a estos temas.



La ciudad, como el país, han reducido la pobreza monetaria desde el fin de la dictadura, pero otros problemas sociales se han agudizado. La violencia en Montevideo escaló hasta niveles inimaginados llegando a ser la segunda capital más violenta de Sudamérica. Es innegable el proceso de profunda fragmentación socio territorial que se vive entre los distintos barrios. Más allá de la competencia nacional del asunto se trata de un problema nítidamente urbano, ¿alguien cree que estamos abordando el fondo de este tema?



¿Cuál es un buen modelo para descentralizar Montevideo? Hemos superpuesto estructuras que funcionan con eficacia moderada o nula. Se crearon concejos vecinales que no coincidían con los barrios, luego se agregaron municipios que no coinciden con ninguno de los anteriores. Estas divisiones, en general, no existen en la vida de la gente, que no sabe en qué concejo o municipio vive. ¿Podemos repensar una división racional y real de la ciudad de Montevideo que respete identidades zonales?



Claro que se hicieron muchas cosas buenas e importantes. En el presente gobierno se está abordando de forma innovadora la carencia de infraestructura en barrios populares; y en el anterior se concretaron algunas obras relevantes en diversos barrios de la ciudad por ejemplo.



Hubo gobiernos mejores y peores, pero no es sobre eso que trata esta columna. Se trata de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre los principales temas que hacen a la ciudad que permita avanzar con sentido.



Montevideo al futuro es una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo que busca mejorar el debate sobre el Montevideo metropolitano. Es una apuesta para articular actores sociales, académicos y políticos en la búsqueda de un aporte concreto y sustantivo a las políticas públicas de nuestra ciudad.