Deberes más aburridos

Uruguay, y Argentina, están desde mediados del siglo XX en lo que la literatura conoce como la “trampa del ingreso medio”.

Este concepto intenta explicar la situación que enfrentan países que son demasiado ricos como para ser competitivos basados en costos baratos (salarios bajos por ejemplo) tal como hacen los países más pobres; pero tampoco tienen un grado de complejidad económica y productividad (niveles educativos altos generalizados por ejemplo) que les permita jugar en la cancha grande de los países ricos.



Creo que todos los actores políticos relevantes de nuestro países estarían de acuerdo en que no es deseable volver a crecer y ser competitivos por salarios y costos muy bajos. El desafío, enorme, es movernos hacia el otro lado. Lo difícil pero imprescindible es avanzar paulatina pero decididamente hacia una economía más compleja y sofisticada que pueda pagar esos mayores costos salariales porque su productividad lo permite.



En ese sentido hay diversos enfoques que podemos utilizar sobre las tareas que Uruguay debería abordar. En esta oportunidad queremos señalar algunas cosas quizás menos “sexis” para la discusión pública pero que son tareas que el Uruguay no puede obviar si quiere intentar ese salto: las reformas microeconómicas.



Hemos comentado anteriormente algunas reformas macro muy relevantes que Uruguay tiene pendientes. Hay dos que son sin duda claves; completar la reducción de la inflación a niveles mucho más bajos y alineados con el mundo y avanzar en su inserción internacional, de la cual se habla tanto por estos días.



Pero mucho menos se habla de problemas microeconómicos que también nos entrampan en nuestro camino al desarrollo.



Algunos sí tienen cierto grado de discusión, la necesidad de avanzar en una regulación mucho más eficiente de nuestras empresas públicas y en particular del mercado energético se ganó un lugar en la discusión. Algo menos de consenso tiene la necesidad de mejorar la regulación de nuestro mercado laboral. Sistemáticamente los indicadores internacionales de institucionalidad económica muestran que tenemos problemas en este frente.



La defensa de la competencia es también un tema con regulaciones micro en el debe. En un mercado chico es muy probable que suceda que pocos actores logran manejar algunos mercados. Tener políticas más sólidas al respecto es clave para no trasladar ineficiencias de mercados no competitivos a otros sectores de bienes transables.



Vinculado a lo anterior, la apertura comercial, además de su capítulo macro, tiene una cuestión micro tan o más importante. La regulación de algunos mercados desincentiva totalmente la competencia, estoy pensando en las normas para importar frutas y verduras, por ejemplo.



Muchos de estos cambios tendrán adversarios, y generan dolores. Pero no me queda duda de que por el bien común es necesario avanzar en algunos frentes.



Uruguay tiene condiciones para dar un salto en su nivel de desarrollo en un mediano plazo. Claro que para eso hay que hacer deberes, algunos son más visibles, interesantes e ideológicos. Otros, como los cambios microeconómicos, son más técnicos y desideologizados. Pero el camino al desarrollo es así, tiene partes emocionantes y otras aburridas.