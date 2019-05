El auto tiene problemas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay personas que tratan de evitar o postergar por todos los medios posibles llevar el auto al mecánico.

No asumen y enfrentan los problemas que puede estar dando el coche hasta que este deja de marchar. Un auto puede quedarse en una subida, recalentar cuando se hace ruta o tener algún ruido anormal, pero mientras siga andando se puede postergar entrarlo al taller. Algo así sucedía con la economía uruguaya desde 2015, la novedad es que ahora parece que el auto sí se está quedando.



En los tres primeros años de esta administración Uruguay creció a tasas moderadamente bajas, algo menores al 2% anual en promedio. Pero tampoco problemáticas en comparación a nuestro crecimiento promedio histórico. De hecho, varias áreas aún marchaban razonablemente bien. Por ejemplo, los ingresos de los hogares siguieron mejorando y la pobreza e indigencia mantenían una tendencia a la baja. En términos de financiamiento tampoco parecía haber problemas. Existía un déficit importante pero la colocación de deuda continuó sin dificultades, mantuvimos el grado inversor y obtuvimos crédito a tasas aceptables.



En el trienio 2015-2017 quien se proponía mirar con un poquito más de atención ya veía síntomas de una economía con problemas. El fren- te fiscal se deterioró sosteni-damente desde el final del gobierno de Mujica y no lo- gró encauzarse en ningún momento pese a los ajustes múltiples que esta administración realizó. El mercado laboral volvió a ser un problema significativo, se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo con un claro foco en los empleos de baja calificación. La cantidad de empresas que fueron a concurso creció y en 2017 alcanzó el máximo desde la crisis de 2002.



Hubo otro hecho relevante: la caída sistemática de la inversión. Este motor del crecimiento se fue apagando lentamente dejando al consumo y las exportaciones como únicos sostenes del crecimiento. Eran varios, entonces, los síntomas de que algo ya no funcionaba como lo había hecho entre 2004-2014. Sin embargo, la tentación irresistible fue negar los ruidos y declarar que todo seguía andando bien.



En 2018 los problemas se agudizaron y ya es muy difícil disimular las dificultades. Los datos recientes revelados sobre el PIB, ingreso de hogares y pobreza son peores de los que se esperaban. No estamos en crisis, pero sí es claro que el auto se está apagando o apenas marcha. Cuando se conozca la actividad económica del primer trimestre 2019 probablemente confirmaremos un año completo de recesión y la mayoría de los analistas esperan un crecimiento menor al 1%. El consumo, que había sostenido el crecimiento, también parece apagarse lentamente. Menos esperado es que el 2018 trajo por primera vez en muchos años un muy leve deterioro de la pobreza e ingreso de los hogares. Más allá de la cifra de pobreza, que sigue en niveles históricamente bajos, estamos ante un quiebre de tendencia que esperemos no se confirme en 2019.



En resumen, entre 2015 y 2017 tuvimos una economía con evidentes problemas que muchos se negaron a ver porque el auto todavía marchaba. Hoy en día ya es bastante evidente que tenemos una economía estancada e ingresos de los hogares que dejaron de mejorar. Necesitamos asumir frontalmente nuestros problemas; cuanto antes enviemos el auto al mecánico será mejor.