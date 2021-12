Para el año que comienza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En términos económicos se puede mirar el 2022 con un cauto optimismo. Hay oportunidades muy valiosas, alguna que no estaban cuando empezamos el 2021, pero también desafíos complejos a los que hay que seguir poniéndoles un ojo.





El primer gran aspecto positivo es la linea de base de 2022, contra todos los pronósticos arrancamos el año con nivel de actividad y empleo por encima de los que teníamos antes de la pandemia. En la mayoría de los aspectos, el gobierno podrá dejar de hablar de recuperar lo perdido en pandemia y enfocarse en metas más ambiciosas.

El segundo es ver como se aleja la posibilidad de perder el grado inversor. En sus primeros dos años el gobierno debió atravesar la pandemia con la amenaza permanente y real de parte de algunas calificadoras de perder el grado inversor. Hoy esa posibilidad parece más lejana, si bien no está definidamente despejada. El manejo fiscal prudente y focalizado, que fue objeto de duros cuestionamientos, sin dudas representa uno de los logros más nítidos del gobierno. En un mundo que inicia la normalización de tasas y tendrá acceso al crédito más caro y selectivo Uruguay seguirá teniendo financiamiento razonable; la credibilidad del país está intácta.



El tercer elemento que configura una oportunidad es un contexto externo de tasas de interés y precios aún favorable, aunque menos que en el año que cierra. No es esperable que Uruguay enfrente dificultades de financimiento pero además los precios de nuestros principales productos de exportación seguirán en buenos niveles. Sin dudas desde la región seguirán llegando más problemas que soluciones, pero la actual estructura exportadora de Uruguay tiene más para ganar que para perder del escenario esperado.

Pero un horizonte más despejado no puede hacernos perder de vista los enormes desafíos que aún enfrentamos. La rigídez que viene mostrando la inflación es uno de ellos. En el año que hoy cerramos nuevamente no pudimos cumplir el objetivo planteado de inflación, lo cuál tiene una explicación razonable en los aumentos de precios globales pero no deja de mostrar lo difícil que es atenuar las expectativas de los agentes. Hay que insistir y confiar en que la consistencia de políticas a la larga paga.

El segundo desafío es consolidar la recuperación de consumo privado, y en particular de la masa salarial. La recuperación de la economía fue liderada por exportaciones e inversión, aunque en los últimos meses indicadores vinculados al consumo también muestra un mejor desempeño. Es importante que la reactivación del consumo termine de consolidarse como forma de que la recuperación se sienta más generalizadamente en la calle.

El tercer, y quizás principal, desafío es cimentar buenos niveles de inversión a partir del 2023. Para 2021 y 2022 se espera un crecimiento promedio de más de 3,5%, pero poco sabemos de que esperar para 2023, más allá de las expectativas de los proyectos presentados a COMAP. Hay que aprovechar este veranillo económico para procesar reformas pro competitividad: inserción internacional, reforma laboral, seguridad social y otras.



En 2022 la economía global será menos favorable, pero aún simpática. Uruguay atravesó dos años muy complejos con buena nota: recuperando lo pérdido y despejando riesgos. El tercer año del gobierno deberá ser el momento de mirar más lejos.