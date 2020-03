Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comenzó su discurso resaltando “el valor de la palabra”. Alberto Fernández dijo al inaugurar las sesiones del Congreso, que “toda simulación en los actos y en los dichos, representa una estafa” a la sociedad que le “repugna”.

Sus reflexiones sobre el valor de la palabra en la democracia fueron lúcidas. El problema es que el presidente argentino es el menos indicado para reivindicarlo, al menos hasta que no admita, o bien que estaba equivocado cuando dijo todo lo que dijo durante casi diez años sobre el segundo gobierno de Cristina Fernández, o bien que estaba absolutamente equivocado y que se arrepiente de todas las gravísimas acusaciones que hizo contra quien es su vicepresidenta y autora de su arribo a la jefatura del Estado.



La tercera alternativa habría sido no admitir una cosa ni la otra, pero prohibiéndose a sí mismo hablar sobre la mentira, la verdad y el valor de la palabra.



“Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad”, ensañaba Platón.



El presidente argentino habló sobre la verdad, pero decidió mantenerla oculta respecto a todo lo que expuso sobre un gobierno y un liderazgo desdiciéndose abruptamente más tarde, a través de sus acciones.



Ocurre que las denuncias y cuestionamientos de Alberto Fernández a Cristina no fueron superficiales y anecdóticas, sino profundas y cruciales.



Tal vez no era el momento. No estaba obligado a explicar en esta ocasión la oceánica contradicción entre lo que dijo durante una década y lo que terminó haciendo. Y no es cuestionable que no lo hiciera. Lo cuestionable es que iniciara su discurso resaltando aquello sobre lo que está obligado a explicar o callar.



Debió encontrar otro modo de decir lo que quería decir con esa referencia al valor de la palabra. Se trata de un mensaje destinado a quienes lo votaron por encabezar una lista en la que los principales componentes son el populismo en general y el kirchnerismo en particular.



Lo más importante que tenía que decir, no fue dicho. Con la economía estancada y la inversión paralizada, lo imperioso era presentar un Plan Económico. Sin esa hoja de ruta y con los antecedentes del movimiento que lo llevó al poder, las inversiones seguirán congeladas.



Por cierto, es difícil diseñar un plan económico antes de saber si habrá o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que implicará para el pago de la deuda.



No obstante, podría haber esbozado al menos una idea de plan, con su alternativa por si la negociación de la deuda termina de un modo diferente al esperado.



La faltante crítica del discurso quedó disimulada por anuncios importantes, como lo referido al aborto o a los sueldos y jubilaciones en la Justicia.



La referencia al “valor de la palabra” estuvo destinada a justificar ante las bases kirchneristas por qué no puede anunciar lo que esperan escuchar. Les dijo, en otras palabras, que si hiciera promesas no podría cumplirlas. En definitiva, el populismo sólo convence cuando se gobierna en períodos excedentarios. Cuando no hay excedentes económicos extraordinarios, como los que produjeron los precios internacionales de las materias primas durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de su esposa, el populismo no puede cumplir con las expectativas que despierta.



A eso se refirió, de manera implícita, el presidente argentino. Pero se equivocó en la elección de la referencia para explicarlo. De conocer realmente el valor de la palabra, Alberto Fernández se habría callado al respecto.