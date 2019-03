Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

>> QUE no había nadie en Uruguay con mínima información política que no supiera que el acuerdo del Partido Independiente con el sector La Alternativa que encabeza Esteban Valenti iba a tener problemas.



>> QUE las encuestas han dejado claro que ese “aporte” no sumó votos al Partido Independiente, pero sí parece haberle sumado conflictos internos de magnitud.



>> QUE en la misma línea, la estrategia crecientemete confrontativa de algunos asesores de Juan Sartori respecto a otros sectores blancos, genera molestia en la interna.



>> QUE la senadora Verónica Alonso estudia en pocos días bajar su pre candidatura presidencial y “arreglar” con otro sector.