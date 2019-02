Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

>> QUE eso no impide los potenciales peligros de accidente que representan los abundantes conductores que no se dan por enterados de que el carril de la derecha es para ir más lento y no el izquierdo.

>> QUE el chiste que circula por las redes, en el que se ve al Presidente con sendas manos metidas dentro de una lata, vistiendo una camiseta verde loro, donde se lee, “ser corrupto no es delito”, se ha viralizado.

>> QUE ello condice con que a cada rato se destapen escándalos como los de las contrataciones directas o amañadas, estilo Mides, o los préstamos para los muchachos compañeros, tipo los de la cooperativa Envidrio.