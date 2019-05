Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahora sí: el Apertura en su recta final

Vuelve el fútbol. Vuelve la emoción de un fútbol uruguayo que tiene sus perlitas, pero que traerá una definición emocionante. Este fin de semana se juega la fecha 11 por lo que todavía queda algo de margen, aunque muchos saben que un tropezón los puede dejar fuera de la pelea.

Fénix tiene su primera final

Leonardo Fernández de Fénix. Foto: Marcelo Bonjour / El País

El equipo de Juan Ramón Carrasco sigue sin pincharse y a esta altura es más una realidad que una simple sorpresa. Muchos querian ver hasta donde llegaba este equipo y su actuación hasta este momento es totalmente destacada, pero esta fecha tendrá que sacar la chapa de candidato. Hizo los trámites y tendrá que ir a Melo para retirar el permiso. Allí se cruzará con un Cerro Largo que le pisa los talones y que si gana se pondrá a dos puntos de los albivioletas.

Grandes candidatos para el triunfo

River Plate vs Peñarol en el Saroldi. Foto:

Peñarol y Nacional saben que no pueden confiarse, aunque en esta ocasión ambos corren con ventaja para sumar tres puntos más y así volver a la victoria ya que los dos vienen de igualar. River en el Centenario y Progreso en el Parque son los rivales de aurinegros y tricolores que llegan con cambios e ilusionados con las últimas fechas.

Foto: Gerardo Pérez

Salir del fondo con el envión de la Copa

Foto: AFP

En la víspera del 1° de mayo, a Cerro lo hicieron trabajar hasta tarde pero cumplió con creces. Ganó y avanzó a la Segunda Fase de la Copa Sudamericana tras vencer a la Universidad Técnica de Cajamarca. Con ese aliciente y la necesidad de salir del fondo de la tabla, los albicelestes enfrentarán a Defensor Sporting en otro de los partidazos de la fecha 11.

¿Qué se puede esperar de la fecha?

Sábado:

- River vs. Peñarol (15.00 hs.) - Victoria de Peñarol

- Plaza Colonia vs. Rampla (15.30 hs.) - Victoria de Rampla

- Boston River vs. Liverpool (15.30 hs.) - Victoria de Liverpool

- Cerro vs. Defensor Sporting (15.30 hs.) - Empate

- Nacional vs. Progreso (20.00 hs.) - Victoria de Nacional



Domingo:

- Danubio vs. Juventud (15.30 hs.) - Victoria de Danubio

- Racing vs. Wanderers (15.30 hs.) - Victoria de Wanderers

- Cerro Largo vs. Fénix (18.15 hs.) - Victoria de Fénix



AL VAR

Foto: Gerardo Pérez

Esta tarde, desde las 15 horas, se llevará a cabo la audiencia de formalización de Gabriel "Toro" Fernández que en diciembre atropelló una joven en diciembre de 2018. De todas maneras, aunque tendrá prisión domiciliaria nocturna, el jugador podría disputar el encuentro del próximo miércoles ante Flamengo por la Copa Libertadores.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Suárez volvió al gol en Champions. El "Pistolero" llevaba más de un año sin convertir en esta competencia y lo hizo justamente ante Liverpool en lo que fue un partidazo de Barcelona que se quedó con la semifinal de ida por 3-0 y le permitió al salteño acercarse un poco más a los 500 goles en su carrera además de los elogios de propios y extraños. Hace casi cuatro que no anota de visita: ¿lo hará justo en Anfield?

Con el arco libre

Foto: Reuters.

La noticia sorprendió y conmocionó a todos: Iker Casillas sufrió un infarto durante un entrenamiento y tuvo que ser hospitalizado de inmediato. Con el paso de las horas se encuentra estable, aunque los médicos aseguraron que habrá que esperar para saber si el arquero del Porto puede continuar con su actividad normal al máximo nivel.

En contra

El plantel de Argentinos Juniors en el vuelo a Venezuela. Foto: @AAAJoficial

La situación en Venezuela ya es conocida y una vez el fútbol se vio involucrado. En esta ocasión, Conmebol debió suspender el duelo entre Estudiantes de Mérida y Argentinos Juniors por el levantamiento cívico militar que se desarrolló ante el Gobierno.