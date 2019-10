Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fui uno de los 150 que lo vio en vivo

Tal vez porque era entre semana, porque ninguno de los dos grandes estaba involucrado o porque el marco no era grandioso, pocos recordarán el golazo que hizo Washington Aguerre. Para mí, que llevó poco más de dos años en esto de recorrer todas las canchas del fútbol uruguayo me marcará de por vida.

Si algún día esa lista sale a la luz, en la misma se verá mi nombre y mi cédula ya que el acceso era restringido y había que dejar los datos en la puerta al Capurro. Por suerte, también estará el nombre de Fernando Ponzetto, fotógrafo de El País, que capturó cada detalle del remate: antes, durante y después del gol.

La restricción solo permitía que socios y dirigentes de Cerro Largo, dirigentes de Cerro y prensa en general pudiera ingresar a observar el partido y por eso fuimos aproximadamente 150 los que disfrutamos (o sufrimos en el caso de aquellos que representaban a Cerro) con un golazo de arco a arco.

Muchas veces se dijo que el día que Manga, jugando para Nacional, le anotó a Racing un gol de arco a arco había casi 70.000 personas en el escenario porque todo el mundo lo vio. Esta vez, la historia es distinta ya que apenas éramos poco más de una centena de espectadores que quedamos asombrados por lo ocurrido.

"Lo vi siempre adelantado al arquero y dije 'voy a probar'", expresó Aguerre tras el partido. Un partido que lo puso en la historia del fútbol uruguayo. Un partido que también escribe una nueva página de Cerro Largo en una campaña que pocos olvidarán.

Un partido que tampoco olvidaré yo. Cuando sea mayor, seguramente este sea uno de los primeros recuerdos importantes de esta hermosa profesión. Tengo la suerte de decir que yo fui uno de los 150 que lo vio en vivo y en directo.

Washington Aguerre. Foto: Fernando Ponzetto.

Celeste te quiero ver

Por suerte vamos a poder ver a los celestes, pero en otra faceta. No los vamos a ver por separados, sino que a todos juntos y luciendo, precisamente, la camiseta celeste esta noche frente a Perú en el marco de un nuevo amistoso internacional en el Estadio Centenario.

El encuentro comenzará a las 20 horas y será el primero de una serie que tendrá su revancha el próximo martes cuando, desde las 22:30 (hora uruguaya), se vuelvan a ver las caras pero en este caso en territorio peruano.

Foto: Gerardo Pérez

¿Y por casa?

Se viene la sexta fecha del Torneo Clausura y tanto Nacional como Peñarol tendrán que salir para jugar como visitantes. Los tricolores lo harán en Colonia ante Plaza y los aurinegros en Las Piedras ante Racing porque el cervecero oficiará allí de local.

Sábado 12 de octubre:



Boston River vs. Progreso

Estadio: Campeones Olímpicos (Florida)

Hora: 16:00 hs.



Danubio vs. Fénix

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 16:00 hs.



Plaza Colonia vs. Nacional - TV

Estadio: Suppici (Colonia)

Hora: 16:00 hs.



Domingo 13 de octubre:



Cerro Largo vs. Juventud

Estadio: Ubilla (Melo)

Hora: 16:00 hs.



Liverpool vs. Rampla Juniors

Estadio: Belvedere

Hora: 16:00 hs.



Cerro vs. River Plate

Estadio: Parque Capurro

Hora: 16:00 hs.



Racing vs. Peñarol - TV

Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)

Hora: 16:00 hs.



Wanderers vs. Defensor Sporting - TV

Estadio: Parque Viera

Hora: 18:30 hs.

Mirá lo que me llegó...

Picardía sudamericana la de Alemania en el amistoso ante Argentina. En la cancha no les fue muy bien porque empataron con los albicelestes, pero afuera del campo ganaron por goleada. Abrieron banderas con estrellas de sus Copas del Mundo y después hicieron un mosaico que la verdad recordaba algo que los argentinos prefieren olvidar...

Lucas Ocampos en el duelo entre Alemania y Argentina. Foto: Reuters.

Joyas del archivo

El 5 de diciembre de 2010, Rafael García hizo su primer gol en el fútbol profesional y fue con la camiseta de Rampla Juniors ante Nacional. Muchos sabrá de lo que hablamos, para los que no se acuerdan observen el golazo que hizo de mitad de cancha frente a los tricolores, luego de que nueve años después marcara ante Danubio en el Gran Parque Central.

Rafael García en Rampla Juniors frente a Bella Vista. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

Dos vikingos. Dos jugadores que vistieron las camisetas de los grandes. Uno de ellos entró en la historia grande del fútbol uruguayo por haber formado parte del plantel de Sudáfrica 2010, el otro es recordado en Peñarol como uno de los jugadores con más títulos en el actual plantel. Los dos tienen algo en común: hoy cumplen años. Mauricio Victorino y Marcel Novick están de festejo.

Mauricio Victorino y Marcel Novick

AL VAR

Causó polémica y por eso lo mandamos al VAR. Pasó en México e involucra a la futbolista Sofía Huerta y a un hincha que se sacó una foto con ella. El problema es que el fanático tocó el seno de la futbolista y fue demandado. Aunque aseguró que fue sin intención, la polémica ya está instalada.

Aficionado de Tigres coloca su mano en el pecho de la futbolista

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Los jugadores uruguayos siguen siendo reconocidos y esta vez le tocó el turno a Matías Arezo y Juan Manuel Gutiérrez. Ambos juveniles, de River Plate y Danubio, ingresaron en la selecta lista que hizo el The Guardian como dos de los mejores 60 jugadores Sub 18 del mundo.

Arezo y Gutiérrez jugando con la selección. Foto: @Uruguay

Con el arco libre

Una vez más, Uruguay sufrió la ausencia de Cristhian Stuani. El delantero del Tala era uno de los convocados para el duelo ante Perú, pero debió ser bajado de la lista por problemas personales. Los mismos se presumen que de se deben a que afronta un tema judicial a raíz de un supuesto amaño.

Foto: Gerardo Pérez.

En contra

La situación que atraviesa la interna de Danubio no es la mejor. Se dio a conocer que Jorge Lorenzo, quien era presidente del club, fue amenazado para que dejara su cargo. Además, en lo deportivo no pasa un buen momento y será el momento de revisar varios aspectos.