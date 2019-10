Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gutiérrez, López y la confianza

"Tenemos que confiar en lo que se hace", aseguró Diego López tras una nueva derrota de Peñarol en el Uruguayo y la primera del Clausura, esta vez, ante Liverpool.

Alguna vez escuché una frase que dice algo así como que "la confianza sube en escalera y baja en ascensor", osea alcanzarla es en cuentagotas y perderla dura un santiamén.

Peñarol está sin confianza y se nota. Porque los goles de Viatri no aparecen, porque Xisco no pudo hacer el suyo, porque hace varios partidos que sus delanteros no hacen goles, porque sus volantes ofensivos toman decisiones equivocadas al llegar al fondo y porque hasta sus referentes han bajado mucho el nivel.

¿De dónde recuperarla? En la semana entre los jugadores y en la cancha con una victoria. Confianza que hoy hace que muchas pelotas que antes no quemaban hoy pesen mucho más tanto en ataque como en defensa.

Y en la vereda de enfrente la confianza sobra. Gutiérrez encontró un plantel que pasa un gran momento que frente a Boston River encontró una nueva victoria y que tiene a sus jugadores en alza.

Porque la defensa apenas recibe goles, porque rota el equipo y encuentra soluciones, porque en Vecino descubrió un goleador que reemplaza a Bergessio y porque desde arriba todo se ve mejor.

Hoy Nacional tiene mucha confianza y Peñarol debe encontrarla nuevamente antes de que sea muy tarde y tenga que lamentarlo.

De yapa, si de confianza hablamos, uno que sin dudas la recuperó fue Cecilio Waterman que volvió a anotar en el sorprendente Plaza Colonia que no ha recibido goles y que lidera, junto a Nacional, el Clausura con puntaje perfecto.



Diego López tras el encuentro entre Liverpool y Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Celeste te quiero ver

Para observar a los uruguayos esta semana, habrá que esperar justamente que jueguen con la Celeste ya que Uruguay enfrentará a Perú el próximo viernes en el primer duelo de los dos que disputarán. Desde las 20 horas, en el Estadio Centenario, los dirigidos por Tabárez tendrán una nueva presentación.

¿Y por casa?

El Torneo Clausura, que tendrá un octubre movidito, afrontará la disputa de la quinta fecha entre miércoles y jueves de la siguiente manera.

Miércoles 9 de octubre:



Progreso vs. Racing

Estadio: Paladino

Hora: 16:00 hs



Fénix vs. Boston River

Estadio: Parque Capurro

Hora: 16:00 hs.



River Plate vs. Plaza Colonia

Estadio: Parque Saroldi

Hora: 16:00 hs.



Nacional vs. Danubio - TV

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 20:00 hs.



Jueves 10 de octubre:



Cerro vs. Cerro Largo

Estadio: Parque Capurro

Hora: 16:00 hs.



Rampla Juniors vs. Juventud

Estadio: Olímpico

Hora: 16:00 hs.



Defensor Sporting vs. Liverpool

Estadio: Luis Franzini

Hora: 20:00 hs.



Peñarol vs. Wanderers - TV

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:00 hs.

Mirá lo que me llegó...

De tal palo, tal astilla... "¡Está enfermo ese chiquilín!", me dijo mi amigo cuando me lo mandó. Yo, por supuesto, ya lo había visto pero le dije que para que se sienta famoso lo iba a poner en esta sección. Igual, se lo merecía. El hijo de Luis Suárez, disfruta con su padre y con un amigo de papá: un tal Messi.

Benjamín Suárez junto a su padre y Lionel Messi en el entrenamiento del Barcelona. Foto: Captura.

Joyas del archivo

El fútbol lo vuelve a encontrar en Argentina, pero un 7 de octubre aunque de 1995, Diego Armando Maradona volvía a jugar en Boca Juniors en un duelo ante Colón. A su vez, fue la vuelta del "10" a las canchas luego de 15 meses de inactividad por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Diego Maradona en un nuevo debut con Boca Juniors, ante Colón. Foto: Archivo.

Un día como hoy...

...nacía uno de los actuales zagueros de la selección uruguaya: Sebastián Coates. El actual jugador de Sporting Lisboa, surgido en Nacional, está cumpliendo 29 años y los disfruta con una nueva citación a la selección esa con la que ganó el premio revelación en la Copa América 2011.

Sebastián Coates se llevó el premio al mejor jugador joven en la Copa América 2011. Foto: archivo El País.

AL VAR

Fue tan polémica, al punto de que según el propio jugador "Barcelona está pidiendo que me saquen la tarjeta". Es que la jugada fue muy rápida y el árbitro interpretó que Ronald Araújo, en su estreno con el equipo catalán debía ser expulsado por una infracción sobre "Chicharito" Hernández.

Ronald Araújo en el duelo entre Barcelona y Sevilla. Foto: EFE

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

No podía caber otra cosa en esta sección que la de Luis Suárez. Es que el "Pistolero" tiró una chilena dentro del área de Sevilla para poner lo que fue el 1-0 de una goleada por 4-0 ante los andaluces que dejó a Barcelona a dos puntos de Real Madrid en los puestos altos de la tabla.

La chilena Luis Suárez en el duelo entre Barcelona y Sevilla. Foto: Reuters.

Con el arco libre

Alegría para uno, tristeza para otros dos. El duelo entre Juventus e Inter terminó con victoria para la Vecchia Signora por 2-1 gracias a los goles de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. La presencia celeste más destacada fue la de Rodrigo Bentancur que asistió para el gol del "Pipita". El gol del Inter, que tuvo a Diego Godín y Matías Vecino en cancha, lo marcó otro argentino: Lautaro Martínez.

Rodrigo Bentancur y Gonzalo Higuaín celebran el tanto del argentino. Foto: AFP

En contra

Peñarol hizo las gestiones durante la semana y presentó la camiseta en Belvedere. De todas maneras, no pudo usarla. El homenaje que iba a realizarle el club aurinegro a 100 años del fallecimiento de Roberto Chery era con Dawson utilizando una camiseta celeste que no pudo vestir por la similitud con la indumentaria de los árbitros.