Hasta FIFA se rindió a sus pies

Podríamos estar hablando de un boxeador. De esos que están contra las cuerdas y sacan fuerzas de donde no tienen para terminar ganando la pelea. No, no estamos hablando de uno, pero sí de un luchador como Luis Suárez.

La polémica sobre su rendimiento se volvió a instalar la semana pasada en España y él respondió con gol y doble récord. Para callar bocas y demostrar que tal vez no tiene los mismos registros que antes, pero que sigue siendo letal.

Llegó a 400 goles solo en clubes y eso es un mérito enorme de por sí y más si se consiguió en 617 partidos. La FIFA, esa que tanto le pegó y le quitó, lo felicitó demostrando la grandeza de lo conseguido por el salteño.

Como si eso fuera poco, se convirtió en el tercer goleador histórico del Barcelona en LaLiga alcanzando al húngaro Kubala.

Cuando Luis Suárez está contra las cuerdas, sigue sacando fuerzas para salir adelante y demostrando que tiene goles para rato. El "Pistolero" no es de cruzar en la prensa esas críticas, pero aprovecha para callarlas en la cancha.



Luis Suárez anotó un nuevo gol con la camiseta de Barcelona ante Getafe. Foto: AFP

Celeste te quiero ver

Lunes 30 de septiembre:

- Inglaterra: Manchester United vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 16:00 hs. - ESPN 2

Martes 1° de octubre:

- Champions League: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Brujas - 13:55 hs. - Fox Sports 2

- Champions League: Galatasaray (Fernando Muslera) vs. PSG (Edinson Cavani - lesionado) - 16:00 hs. - ESPN 3

- Champions League: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Bayer Leverkusen - 16:00 hs. - ESPN

- Champions League: Lokomotiv Moscú vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 16:00 hs. - Fox Sports 3

- Copa Libertadores: River Plate (Nicolás de la Cruz) vs. Boca Juniors - 21:30 hs. - Fox Sports

Miércoles 2 de octubre:

- Champions League: Barcelona (Luis Suárez) vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 16:00 hs. - ESPN 2

- Champions League: RB Leipzig (Marcelo Saracchi) vs. Lyon - 16:00 hs. - Fox Sports 3

- Champions League: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Ajax - 16:00 hs. - Fox Sports 2

- Copa Libertadores: Gremio vs. Flamengo (Giorgian de Arrascaeta) - 21:30 hs. - Fox Sports

Mirá lo que me llegó...

Me lo mandó un amigo y me preguntó: "¿estás comiendo? Si estás cenando miralo más tarde". Como no soy de impresionarme lo abrí y tuve que mirarlo más de una vez para entenderlo. Seguro que Gio dos Santos lo entendió al instante. Cuidado vos si sos impresionable, pero acá podés ver el enorme patadón que recibió.

La lesión de Giovani dos Santos sufrida frente a Chivas de Guadalajara.

Joyas del archivo

El "Pacha" Espino no se fue hace mucho tiempo de Nacional. Su recuerdo está latente en los hinchas tricolores, pero ahora los que lo disfrutan son los del Cádiz. Ayer anotó su primer gol en España y acá rescatamos del archivo otro primer gol: el que hizo con Nacional frente a Fénix.

Alfonso Espino celebra su primer tanto en Nacional. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

Si pudieran ver mi rostro se darían cuenta que es verdad, pero les voy a contar que no lo vi. De todas maneras lo que consiguió Central Español hace 35 años fue algo increíble. Un día como hoy, pero de 1984, el palermitano se consagraba campeón del Campeonato Uruguayo. Y su historia la podés leer acá.

En andas. Así terminó José Ignacio Villarreal aquel glorioso 30 de septiembre de 1984. Foto: Archivo El País.

AL VAR

Esta noche se definirá el segundo ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Peñarol y Cordón se verán las caras en cancha de Goes desde las 21:15 sabiendo que el ganador estará en la Primera División del básquetbol uruguayo la próxima temporada.

Salvador Zanotta en el duelo entre Peñarol y Cordón. Foto: Marcelo Bonjour.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Les dio una UEFA Europa League y vivió allí una de las mejores etapas de su carrera. Diego Forlán fue homenajeado por el Atlético de Madrid previo al derby ante el Real y fue ovacionado por todos los hinchas que estaban en el Wanda Metropolitano. Incluso algunos de los merengues aplaudieron, ellos porque para "Cachavacha" una de sus víctimas preferidas era Barcelona.

Foto: Reuters

Con el arco libre

Jayson Granger no tuvo el mejor inicio en la temporada. Es que a los dos minutos de iniciar el primer partido con la camiseta del Baskonia sufrió una lesión que se confirmó horas más tarde que se trató de la rotura del tendón de Aquiles, por lo que ya trabaja para volver a las canchas. Su presencia en el preolímpico está comprometida y preocupa a Uruguay.

El lamento de Jayson Granger tras su lesión. Foto: Captura.

En contra

Estaban a la espera. Las chances de que Edinson Cavani volviera a las canchas por la UEFA Champions League parecía importante, pero finalmente no ocurrió. La lista de convocados del PSG para enfrentar al Galatasaray no tiene al salteño que lleva más de un mes sin jugar.