El Uruguayo tuvo el principio del fin

Primera fecha del último torneo del año. Primera fecha del Clausura, con todo lo que eso implica. Clubes que buscan el trofeo, otros que quieren meterse en copas y otros que no quieren bajar. Y de hecho la primera jornada ya trajo algunos cambios. Por arriba, todo igual con Cerro Largo, Nacional y Peñarol, en ese orden, en lo más alto.

No pueden bajarlo

Los jugadores de Cerro Largo celebran el segundo tanto ante Danubio. Foto: Marcelo Bonjour.

Es poco lo que se puede agregar de Cerro Largo. El equipo arachán se sigue superando a sí mismo y además de seguir líder en la Anual ganó en su primer juego del Clausura tras el triunfo frente a Danubio por 2-1. El arachán piensa en sí mismo y mira a todos desde arriba.

De la mejor Viña

Matías Viña celebra luego de su primer tanto anotado ante Liverpool. Foto: Francisco Flores.

Nacional bebió del mejor vino. Del de la goleada frente a Liverpool que venía de lograr el título del Intermedio. La figura fue Matías Viña que marcó un doblete y jugó un partidazo en el lateral izquierdo. El estreno goleador de Armando Méndez y una joyita de "Seba" Fernández sentenciaron la victoria por 4-1 ya que Ramírez anotó para la visita. El "Guti" se dio el lujo de darle minutos a "Santi" Rodríguez y de hacer debutar a Emiliano Martínez.

Pellistri se puso la "10" por un rato

Facundo Pellistri celebra el gol de Peñarol junto a Cristian Rodríguez y Formiliano. Foto: Gerardo Pérez.

Juega con la 17, igual que su edad, pero durante los 90' frente a Defensor Sporting jugó con la 10 para convertirse en la figura de Peñarol. Claro está que su juventud lo transforma todavía en un proyecto, pero que por ahora es bueno. Con su velocidad, Facundo Pellistri complicó mucho por las bandas y un remate de él, despejado por Fuentes, generó el córner del único tanto del partido ya que Cristian Rodríguez marcó en el mismo el 1-0 final.

Plaza quiere copa y por ahora...

Foto: @CampeonatoAUF

El equipo de Matías Rosa lucha por la permanencia, pero a medida que pasan los partidos también mira de reojo la Tabla Anual que hoy lo tiene dentro de la Copa Sudamericana. Es que el "Patablanca" alcanzó el octavo puesto tras vencer a Boston River por 1-0 gracias al gol del "Flaco" Fernández y por ahora es internacional.

River sigue por el buen camino

Diego Vicente y Adrián Colombino mano a mano en el duelo entre River Plate y Wanderers. Foto: Gerardo Pérez.

Luego de disputar un gran Intermedio y de liderar la zona más complicada del certamen, el darsenero demostró que tiene cualidades para hacer cosas grandes y comenzó el Clausura con triunfo contundente por 3-1 ante Wanderers. Urruti y Arezo fueron figuras en el equipo de Fossati.

Y ya se viene la segunda... ¿qué se puede esperar?

El apretado calendario del Torneo Clausura hace que varias fechas se disputen entre semana y entre miércoles y jueves se disputará una de ellas y tendrá los siguientes encuentros:



Miércoles 18 de septiembre:



- Juventud vs. Progreso - Parque Artigas (16 horas) - Triunfo de Juventud



- Racing vs. River Plate - Parque Roberto (16 horas) - Triunfo de River Plate



- Liverpool vs. Fénix - Belvedere (16 horas) - Empate



- Cerro Largo vs. Defensor Sp. - Ubilla (16 horas) - Triunfo de Cerro Largo



- Rampla Jrs. vs. Peñarol - Centenario (20 horas) - Triunfo de Peñarol



Jueves 19 de septiembre:



- Danubio vs. Plaza Colonia - Jardines del Hipódromo (16 horas) - Empate



- Boston River vs. Cerro - Campeones Olímpicos (16 horas) - Empate



- Wanderers vs. Nacional - Parque Viera (19:30 horas) - Triunfo de Nacional

AL VAR

Alfredo Arias conversa con Nicolás Albarracín y Diego Riolfo en su regreso a Wanderers. Foto: Gerardo Pérez.

Cuatro eran los entrenadores que debutaban en el Torneo Clausura y solo uno fue el que ganó: Julio César Antúnez. El "Tola" se hizo con una victoria en su Cerro ante Racing, mientras que Pablo Tiscornia empató con Juventud ante Fénix, Mauricio Larriera cayó ante Cerro Largo con Danubio y Alfredo Arias también comenzó con derrota ante River Plate con Wanderers.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Luis Suárez regresó para seguir rompiendo registros

Por algo es de los mejores 9 del mundo. Luis Suárez volvió de una lesión y a los pocos instantes ya había anotado frente a Valencia con la camiseta de Barcelona. A su vez se terminó despachando con un doblete en lo que fue un juego donde también anotó "Maxi" Gómez. Los celestes, tras el juego, tuvieron un emotivo encuentro en el vestuario.

Con el arco libre

Rodrigo Piñeiro celebra el tanto que anotó ante Progreso. Foto: Francisco Flores.

Fénix y Progreso dejaron unidades importantes. Ambos equipos tuvieron buenas posibilidades de quedarse con las tres unidades, pero Juventud y Rampla se lo impidieron. El pedrense le igualó dos veces el partido a los albivioletas, mientras que el Picapiedra lo empató tras ir 0-2 y con un hombre de menos.

En contra

Cerro se impuso ante un Racing que se complica en la zona baja. Foto: Gerardo Pérez.

Racing se complica en la zona baja. El equipo de Alejandro Apud cayó ante Cerro y es el último equipo que se está salvando en la zona del descenso lo que sin duda debe preocupar a los de Sayago. Otro traspié y podría seguir perdiendo escalones.