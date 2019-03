Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sábado gigante

Fotos: Archivo El País

Los grandes jugarán los dos mañana pero con diferencia de pocas horas. El conjunto tricolor visitará a Cerro con la particularidad de que será en el Tróccoli, pero solo con socios de Nacional en las tribunas. Peñarol recibe a un Boston River que ya robó puntos en el Parque Central y buscará hacer lo propio ante los aurinegros en el Centenario.

El duelo destacado

Foto: Archivo El País

El Tróccoli se llevará el juego más interesante de la fecha 7 del Torneo Apertura. Nacional llega con viento en la camiseta luego de su triunfo ante Plaza, mientras que lo esperará un Cerro que no viene bien, pero que siempre complica en su casa. ¿Podrá el "Guti" continuar con su racha ganadora?

A sacarse el karma

Foto: Archivo El País

Peñarol lleva seis partidos consecutivos sin ganar en el Estadio Centenario y de hecho la única visita que hizo al Parque Batlle durante este Apertura fue derrota: 2-0 ante Wanderers. Además, el equipo de Diego López viene de dos partidos sin ganar y urge una victoria ante Boston River.

El líder se va de viaje

Foto: Marcelo Bonjour

Fénix viene entonado luego de la goleada ante Danubio y por estar en lo más alto del Torneo Apertura. De todas maneras, no tendrá un partido sencillo ante Plaza en Colonia, pese a que llega como favorito para llevarse los tres puntos ante un equipo que acaba de perder a su entrenador.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

- Cerro vs. Nacional - Empate

- Liverpool vs. Juventud - Victoria de Liverpool

- Boston River vs. Peñarol - Victoria de Peñarol

- Cerro Largo vs. River Plate - Victoria de Cerro Largo

- Danubio vs. Progreso - Empate

- Plaza Colonia vs. Fénix - Victoria de Fénix

- Wanderers vs. Rampla - Victoria de Wanderers

- Racing vs. Defensor Sporting - Victoria de Defensor Sporting

AL VAR: Se cansó de ser el centro de las críticas

Foto: Archivo El País

Gonzalo Higuaín tomó la decisión de abandonar la selección argentina. Las citaciones en las que quedó afuera y la crítica excesiva llevó a que el "Pipita" tome una drástica decisión. ¿Falló jugadas importantes? Puede ser. ¿Fueron injustos con las críticas? En muchos casos también. Ahora no hay vuelta atrás e Higuaín se quedará con los goles para su club.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Uruguay sigue viento en popa y luego de quedarse con la China Cup ascendió un puesto más en el ranking FIFA. La ilusión para la Copa América es grande y este equipo demostró que está para grandes cosas. Quedó sexto, bajó a Portugal y puede seguir trepando con lo que se viene.

Con el arco libre

Luego de seis fechas y con poco que ver los resultados que hoy lo tienen penúltimo a Plaza Colonia. Mario Szlafmyc tomó la decisión de abandonar el equipo "Patablanca". Es así que, según expresó el técnico, se va más por cosas extrafutbolísticas que por lo visto dentro de la cancha por el plantel.

En contra

Sobrevivió al accidente del Chapecoense, pero dos años y cuatros meses después falleció de un infarto. El periodista, que había pasado a ser un mito, sufrió un paro al corazón luego de jugar al fútbol con unos amigos. "Yo sobreviví y tengo que contar esta historia, este inmenso milagro", le había contado a Ovación.