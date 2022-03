Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es un partido más

No es Uruguay-Chile, tampoco es un clásico entre Nacional-Peñarol, no es un partido por el ascenso ni por el descenso. Es un partido que tenemos que jugar entre todos para evitar la propagación del coronavirus.



El cuidado de cada uno y la posibilidad e hacer una cuarentena empezarán a tener su efecto positivo y a eso también se han sumado varios jugadores alrededor del mundo.



En Uruguay, los entrenadores ya le han puesto distintas alternativas a sus jugadores para que realicen trabajos en sus hogares y eviten salir de sus casa si no es necesario.



Hay países donde este partido ya se ganó y otros que están dos o tres goles abajo, pero en Uruguay recién comenzó y si reaccionamos rápido nos podemos llevar el partido nosotros.



A cuidarse y a cuidarnos entre todos por aquellos que son más vulnerables y a mirar una peli o una serie porque esta vez aunque nos quedemos en casa hay poco de fútbol para mirar.



Estadio Centenario. Foto: Archivo El País

Mirá lo que me llegó

En época de coronavirus hay que cuidarse y también cuidar a los demás. Así lo planteó Huracán en Argentina con una conferencia de prensa muy particular y que se vivió de la siguiente manera.

La conferencia de prensa de Israel Damonte en Huracán.

Joyas del archivo

Hace 10 años atrás, Cerro estaba disputando la Copa Libertadores donde formó parte del grupo 5 con Inter de Porto Alegre, Deportivo Quito y Emelec y así se preparaba el plantel. En ese plantel había jugadores como el "Colo" Ibañez, Daniel Leites, Pablo Melo, Maximiliano Lombardi, Pablo Caballero, Richard Pellejero, Danilo Asconeguy y más. Por supuesto, en la puerta del Tróccoli.

El plantel de Cerro en 2010. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1939 nació uno de los entrenadores más renombrados del fútbol sudamericano: Carlos Salvador Bilardo. Recordado, entre otras cosas, por ser el técnico que sacó campeón del mundo a Argentina en 1986, está cumpliendo hoy 81 años.