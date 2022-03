Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y le tocó el turno a Uruguay

El coronavirus afectó mucho al mundo en general y en muchos aspectos y el deporte no está exento a esto. Partidos de Champions League fueron sin público, encuentros de Europa League no se jugaron y más de una liga local ya detuvo su actividad.

Empezó por Europa con torneos como el de Italia, España y el análisis de Francia e Inglaterra, pero poco a poco empezó a venir hacia Sudamérica donde se suspendió el fútbol en Venezuela y también en Perú.

Las Eliminatorias no comenzarán a finales de marzo como estaba estipulado y la próxima semana no se jugará ningún partido de Copa Libertadores.

En Argentina la Copa de la Superliga y todo torneo que se siga disputando lo hará sin público, pero ¿qué sucede en Uruguay? También llegó la hora de jugar a puertas cerradas. A pesar de la ausencia de casos confirmados de coronavirus hasta el momento, las autoridades acordaron que por prevención, la actividad será sin público este fin de semana.

"Ojo al piojo". Si bien el fútbol por ahora no se detiene a nivel local, los partidos, en principio, se jugarán a puertas cerradas, pero por estas horas se define si la actividad se llevará a cabo o no. Las próximas horas serán decisivas, pero está claro que se están llevando a cabo acciones para prevenir y no dejar nada librado al azar...

El Parque Capurro previo al inicio del partido entre Fénix y Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Celeste te quiero ver

El coronavirus lleva a que más de una liga de Europa que cuenta con jugadores celestes no se dispute, pero de todas maneras habrá uruguayos con actividad.

VIERNES 13 DE MARZO

- Argentina: Gimnasia (Brahian Alemán) vs. Banfield (Esteban Conde y Junior Arias) - 19:00 hs.



- Argentina: Patronato (Mathías Abero y Hugo Silveira) vs. San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) - 21:10 hs.

SÁBADO 14 DE MARZO

- Argentina: Independiente (Martín Campaña, Gastón Silva y Carlos Benavídez) vs. Velez (Matías de los Santos) - 15:30 hs.



- Argentina: Godoy Cruz (Cristian Almeida, Miguel Merentiel y Santiago García) vs. Boca Juniors - 20:00 hs.



- Argentina: Defensa y Justicia (Washington Camacho) vs. Estudiantes de La Plata (Diego García y Martín Cauteruccio) - 13:15 hs.



- Argentina: River Plate (Nicolás de la Cruz) vs. Atlético Tucumán - 17:45 hs.

DOMINGO 15 DE MARZO

- Argentina: Unión de Santa Fe (Javier Méndez, Sebastián Assis y Javier Cabrera) vs. Arsenal (Jhonatan Candia) - 15:30 hs.



- Argentina: Central Córdoba vs. Newells (Angelo Gabrielli) - 17:45 hs.



- Argentina: Aldosivi (Federico Gino) vs. Racing - 20:00 hs.

¿Y por casa?

SÁBADO 14 DE MARZO



Boston River vs. Wanderers

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00



Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

Estadio: Luis Franzini

Hora: 17:00



Fénix vs. Progreso

Estadio: Parque Capurro

Hora: 17:00



DOMINGO 15 DE MARZO



Rentistas vs. Liverpool

Estadio: Complejo Rentistas

Hora: 17:00



Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Hora: 17:00



Danubio vs. River Plate

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00



Cerro vs. Plaza Colonia

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 17:00

Mirá lo que me llegó

Mal por donde se vea. Mal porque era en relación a un pibe, mal porque era innecesario y mal porque se trata de un equipo que se supone que es de lo más grandes de Europa. Los jugadores del PSG y una acción vergonzosa: se salvó Cavani que tuvo muy buenos gestos.

Los jugadores del PSG y la burla a Erling Haaland. Foto: @PSG_inside.

Joyas del archivo

En 2007, Rentistas y Liverpool se vieron las caras en el Campeonato Uruguayo. El próximo fin de semana se volverán a cruzar, pero este recuerdo vale mucho la pena con jugadores como el "Bigote" López en el Bicho y Carlos Macchi en el negriazul.

Rentistas vs. Liverpool. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1900 nació uno de los entrenadores que dejó más historias en el fútbol. Húngaro él pasó por grandes equipos de Europa, pero donde más se lo recuerda es en Benfica. Además, se animó a venir a Sudamérica donde se hizo cargo de Peñarol. La referencia es para Béla Guttmann que dejó la gran fase: "El Benfica sin mí nunca ganará una copa europea". Por ahora así fue el futuro del equipo portugués.