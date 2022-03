Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los grandes sin color: en blanco y negro

Peñarol y Nacional han tenido un flojo comienzo de Torneo Apertura. De 18 puntos que podrían haber sumado entre los dos, solamente cosecharon seis unidades. Y más allá del mérito de sus rivales, los grandes no la pasan bien.

Como si eso fuera poco, esta vez les tocó perder puntos en la hora y luego de ir ganando lo que siempre duele un poco más para el hincha.

Rentistas, el sorprendente líder que lleva puntaje perfecto, ya les sacó cinco puntos a uno y siete puntos al otro por lo que los grandes en tres fechas empiezan a alejarse de la cima por lo que mejorar es clave.

Sin buen fútbol, con falencias y descoloridos así fueron los inicios de los grandes y más que descoloridos son en blanco y negro igual que sus rivales porque los verdugos esta vez fueron Danubio y Wanderers.



Mathías Acuña celebra el gol de Wanderers en el empate ante Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

Celeste te quiero ver

Lunes 9 de marzo



- Argentina: Unión (Javier Méndez, Sebastián Assis y Javier Cabrera) vs. Velez (Matías de los Santos) - 19:00 hs.



- Argentina: Estudiantes (Diego García y Martín Cauteruccio) vs. Racing - 21:10 hs.

Martes 10 de marzo



- Copa Libertadores: Bolivar vs. Tigre (Gerardo Alcoba, Fabricio Domínguez y Jonathan Ramis) - 19:15 hs.



- Copa Libertadores: Palmeiras (Matías Viña) vs. Guaraní (Jorge Bava y Rodrigo Fernández) - 21:30 hs



- Copa Libertadores: Santos (Carlos Sánchez) vs. Delfín (Agustín Ale y Martín Alaniz) - 19:15 hs.



- Copa Libertadores: Libertad (Martín Silva, Nicolás Milesi y Rodrigo Rivero) vs. Caracas - 21:30 hs.

Miércoles 11 de marzo



- Champions League: Liverpool vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 17:00 hs.



- Champions League: PSG (Edinson Cavani) vs. Borussia Dortmund - 17:00 hs.



- Copa Libertadores: Flamengo (Giorgian de Arrascaeta) vs. Barcelona (Bruno Piñatares y Jonatan Álvez) - 21:30 hs.



- Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Junior (Sebastián Viera) - 21:30 hs.



- Copa Libertadores: Colo Colo vs. Athletico Paranaense (Juan Manuel Boselli) - 19:15 hs.



- Copa Libertadores: River Plate (Nicolás de la Cruz) vs. Deportivo Binacional (Sebastián Gularte) - 19:15 hs.



- Copa Libertadores: Sao Paula vs. Liga de Quito (Carlos Rodríguez y Rodrigo Aguirre) - 21:30 hs.



- Copa Libertadores: Olimpia (Diego Polenta, Alejandro Silva y Tabaré Viudez) vs. Defensa y Justicia (Washington Camacho) - 21:30 hs.

Jueves 12 de marzo

- Europa League: Istanbul Basaksehir vs. Copenhague (Guillermo Varela y Michael Santos) - 14:55 hs.



- Europa League: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Getafe (Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 17:00 hs.



- Copa Libertadores: Racing vs. Alianza Lima (Federico Rodríguez, Adrian Balboa y Luis Aguiar) - 21:00 hs.

¿Y por casa?

La fecha cuatro tendrá la particularidad de que no tendrá actividad de los grandes que jugarán el clásico el próximo 1° de abril.



SÁBADO 14 DE MARZO



Boston River vs. Wanderers

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00



Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

Estadio: Luis Franzini

Hora: 17:00



Fénix vs. Progreso

Estadio: Parque Capurro

Hora: 17:00



DOMINGO 15 DE MARZO



Rentistas vs. Liverpool

Estadio: Complejo Rentistas

Hora: 17:00



Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Hora: 17:00



Danubio vs. River Plate

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00



Cerro vs. Plaza Colonia

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 17:00



Mirá lo que me llegó

Esta vez no va a ser un video, va a ser una foto de una promesa cumplida y de un toque de suerte. "Lo hice para que me diera suerte", dijo Carlos Tevez después de haber anotado el gol que le dio el título a Boca así que mal no le fue. Un beso, como el de 2004, con Diego Armando Maradona.

El beso entre Carlos Tevez y Diego Maradona. Foto: Captura.

Joyas del archivo

En una fecha especial, una imagen especial. A 15 años de la reinauguración del Gran Parque Central, una foto de Luis Suárez en uno de los juegos que disputó en su casa, en esta ocasión frente a Tacuarembó.

Luis Suárez en un duelo ante Tacuarembo jugando con Nacional. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 2005 Nacional dio un gran paso en lo deportivo y en lo institucional ya que se llevó a cabo la reinauguración del Gran Parque Central en una semana muy especial ya que los tricolores retornarán a su casa para el duelo por Copa Libertadores ante Estudiantes de Mérida.