Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Árbitros a la penitencia; ¿quién dirigirá el clásico?

El Torneo Apertura entra este fin de semana en su último tercio con la disputa de la fecha 11, que acá te la dejó para que recuerdes día, hora, escenario y árbitros de cada partido. Y si de los hombres de negro hablamos, veamos cómo terminó una semana que empezó cargada de polémica. Como primera cosa, el Colegio de Árbitros dio una señal clara para aplacar los ánimos: Andrés Cunha, el de los errores importantes en Nacional-Fénix, y Pablo Giménez, con un par de decisiones que perjudicaron a Cerro en su visita a Peñarol, fueron parados, al igual que los líneas de la discordia: Martín Soppi y Gabriel Popovits. Con el clásico a la vista, se debe deducir que ninguno de ellos dirigirá el partido más importante. También con las designaciones para los partidos de esta fecha quedaron otros dos árbitros descartados. Entonces, ¿quiénes son los candidatos para el Peñarol-Nacional? En este informe te lo contamos.

Luis Mejía se adueña del arco tricolor

Estaba medio cantado, pero había que esperar unas horas: el panameño Luis Mejía será el arquero titular de Nacional este sábado contra Progreso. Después de la gran actuación que tuvo "Manotas" en Belo Horizonte, Álvaro Gutiérrez tomó la decisión de darle la confianza en el Apertura no solo pensando en este compromiso, sino en asentarlo para el clásico. El tricolor, que viene de dos empates consecutivos en el torneo local (ante Fénix y Cerro Largo), recibe a un Gaucho que llega más arriba en la tabla (está con cuarto con 17 puntos, tres más que el tricolor), que viene de golear 4-0 a River Plate y que va al Parque Central con Esteban González encendido, ya que en la pasada fecha hizo tres goles.

Y al final Peñarol va al Saroldi

River Plate pretendió aprovechar el buen momento de Peñarol y llevarlo al Estadio Centenario para tener una mayor recaudación, pero la Mesa Ejecutiva se puso firme y se negó porque el pedido se hizo fuera de plazo. ¿Será este paso el que marque el inicio de una nueva AUF, más profesional? Veremos. Lo concreto es que el darsenero recibirá al aurinegro en el Saroldi, donde por cierto la última vez que se enfrentaron la visita se llevó la victoria por 1-0. River Plate no viene nada bien (está penúltimo y le anotaron 12 goles en los últimos tres partidos), pero tampoco Peñarol es el mismo. Está sintiendo el desgaste de la doble competencia, ha bajado su nivel futbolístico, ha contado poco con Walter Gargano, una de sus figuras, y la gran duda es cómo llegará el plantel físicamente luego de haber jugado a 3.800 metros de altura. Habrá rotación en el carbonero, que arriesga mucho la punta en su salida al Prado.

¡Qué viaje para Fénix!

El gran partido de la fecha 11 volverá a protagonizarlo Fénix, segundo en el Apertura y con chance de llegar a la punta. Los dirigidos por Juan Ramón Carrasco van hasta Melo y, ya con resultado visto de Peñarol, al caer la tarde enfrentarán a Cerro Largo. Fácil no será, pero para ninguno de los dos. Los de "JR" son los únicos invictos del certamen y los arachanes que orienta Danielo Núñez no han perdido en casa. De hecho solo cedieron dos puntos y fue en el empate con Nacional, aunque a este partido llegan con muchas bajas.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

- Plaza Colonia vs. Rampla Juniors. Empate

- Boston River vs. Liverpool. Triunfo de Liverpool

- Cerro vs. Defensor Sporting. Empate

- Nacional vs. Progreso. Triunfo de Nacional

- River Plate vs. Peñarol. Empate

- Danubio vs. Juventud. Triunfo de Juventud

- Racing vs. Wanderers. Triunfo de Racing

- Cerro Largo vs. Fénix. Triunfo de Fénix.

Al VAR: Clásico en el CDS

Hace rato que se viene hablando del tema, pero todavía no está definido si el clásico por la fecha 12 se jugará en el Campeón del Siglo. Todo apunta a que sí, pero quizás sin público visitante. El Ministerio del Interior presentó a los clubes su plan para el operativo de seguridad y ahora los clubes, especialmente Nacional, deben aprobarlo. Aún el clásico puede ir al Centenario.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Triunfazo de Nacional por la Copa Libertadores el martes a la noche en Belo Horizonte. El tricolor le ganó 1-0 a Atlético Mineiro y aseguró su presencia en octavos de final, lo que además le otorgará US$ 750.000 más en premios.

En la línea

Peñarol subió hasta los 3.800 metros de Oruro y bajó con una derrota 3-1 ante San José. Era algo probable, pero el problema fue que a su vez Liga de Quito le ganó 2-1 a Flamengo y ahora el mirasol pasó a estar obligado a vencer al equipo brasileño en la última fecha para asegurar la clasificación. Acá te dejo una guía para saber qué debe pasar para que Peñarol avance a octavos.

En contra: Más tragedia para la familia Sala

Una familia quedó devastada en pocos días. En enero desapareció en el Canal de la Mancha el avión que transportaba al futbolista Emiliano Sala y pocos días después su cuerpo fue encontrado debajo del mar y adentro del fuselaje. Este viernes Horacio Sala, su padre, falleció. Su corazón no pudo con tanta angustia, falló y le provocó un infarto fatal mientras dormía en Progreso, la localidad santafesina en la que residía la familia.