Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo paso es sostenerse

Recambio y más recambio. Algunos con más edad y otros con menos, pero Uruguay sigue consiguiendo jugadores cuando hay necesidades. Cuando Luis Suárez y Maxi Gómez no pueden estar para el ataque o cuando Lucas Torreira se lesiona o cuando "Josema" y Godín no llegan con tanta actividad.

Los nombres esta vez son los de Damián Suárez, Ronald Araújo, Mauro Arambarri y Nicolás de la Cruz, pero también lo fueron en su momento los Matías Viña, los Brian Rodríguez o los Darwin Núñez.

En el caso de estos últimos, tal vez lo más complicado no fue llegar, pero sí mantenerse. Lo mismo que tendrán que hacer los recién llegados en caso de que sean confirmados en la lista final.

Aplausos para ellos y aplausos para un nuevo recambio. Nombres siguen apareciendo y Uruguay sigue agrandando su lista de jugadores: que afuera nos sigan felicitando.

Celeste te quiero ver

VIERNES 6 DE MARZO



- Argentina: Arsenal (Jhonatan Candia) vs. Aldosivi (Federico Gino) - 19:00 hs.



- Argentina: Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) vs. Rosario Central (Federico Martínez, Cristian González, Sebastián Ribas y Diego Zabala - 21:10 hs.

SÁBADO 7 DE MARZO



- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Sevilla - 12:00 hs.



- España: Barcelona (Ronald Araújo) vs. Real Sociedad - 14:30 hs.



- España: Getafe (Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 17:00 hs.



- Francia: Strasbourg vs. PSG (Edinson Cavani) - 13:30 hs.



- Argentina: Banfield (Esteban Conde y Junior Arias) vs. Huracán - 18:00 hs.



- Argentina: Defensa y Justicia (Washington Camacho) vs. Patronato (Mathías Abero y Hugo Silveira) - 18:00 hs.



- Argentina: Atlético Tucumán vs. River Plate (Nicolás de la Cruz) - 21:00 hs.



- Argentina: Boca Juniors vs. Gimnasia (Brahian Alemán) - 21:00 hs.

DOMINGO 8 DE MARZO



- España: Osasuna vs. Espanyol (Leandro Cabrera) - 08:00 hs.



- España: Betis vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17:00 hs.



- Italia: Milan (Diego Laxalt) vs. Genoa - 11:00 hs.



- Italia: Sampdoria (Gastón Ramírez) vs. Hellas Verona - 11:00 hs.



- Italia: Udinese vs. Fiorentina (Martín Cáceres) - 14:00 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 16:45 hs.



- Argentina: San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) vs. Lanús - 17:35 hs.



- Argentina: Independiente (Martín Campaña, Gastón Silva y Carlos Benavídez) vs. Central Córdoba - 19:40 hs.



- Argentina: Newells (Ángelo Gabrielli) vs. Godoy Cruz (Christian Almeida, Miguel Merentiel y Santiago García) - 21:45 hs.



- Argentina: Talleres vs. Colón de Santa Fe (Leonardo Burián, Rafael García y Mauro da Luz) - 21:50 hs.

¿Y por casa?

SÁBADO 7 DE MARZO



RENTISTAS VS. DEPORTIVO MALDONADO

Estadio: Complejo Rentistas

​Hora: 17:00



PLAZA COLONIA VS. FÉNIX

Estadio: Prandi

Hora: 17:00



MONTEVIDEO CITY TORQUE VS. CERRO

Estadio: Parque Capurro

​Hora: 17:00



PEÑAROL VS. DANUBIO - TV

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:00



DOMINGO 8 DE MARZO



RIVER PLATE VS. DEFENSOR SPORTING

Estadio: Saroldi

Hora: 17:00



LIVERPOOL VS. PROGRESO - TV

Estadio: Belvedere

Hora: 17:00



CERRO LARGO VS. BOSTON RIVER

Estadio: Ubilla de Melo

Hora: 20:00



WANDERERS VS. NACIONAL - TV

Estadio: Parque Viera

Hora: 20:00

¡Mirá lo que me llegó!

Ustedes disculpen y no sé si lo habrá robado de algún lado, pero un amigo me pasó este video con el mejor título de la historia: este es el CODOnavirus. Es que esto hicieron en el saludo oficial en el duelo entre Benfica y Liverpool por la Champions League juvenil.

El particular saludo entre Liverpool y Benfica en la Champions League juvenil. Foto: Captura.

Joyas del archivo

Damián Suárez todavía no jugó un partido con la selección mayor de Uruguay, pero cuando el Maestro Tabárez llevaba dos años al frente de la selección en su segundo pasaje lo citó. En 2008, la selección jugó dos amistosos frente a Turquía y Rumania, el "Zorro" estuvo citado, pero no pudo jugar.

Damián Suárez junto a Diego Arismendi y Óscar Washington Tabárez. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1902 nacía uno de los clubes más laureados del mundo fútbol. Tiene en su haber la mayor cantidad de UEFA Champions League en la historia y es el máximo ganador de la Liga de España. Cuenta hoy en día con un solo uruguayo que es el "Pajarito" Valverde y hoy está cumpliendo años el Real Madrid.