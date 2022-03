Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vamos de polémica en polémica

Fecha 2. Sí, fecha 2 y el Torneo Apertura ya tuvo una gran cantidad de polémicas y aunque las mismas están en todos los partidos, en los juegos de los grandes su multiplicaron.

El accionar de Washington Aguerre volvió a dejar mucho que desear. El arquero se volvió a equivocar enfrentando a Nacional y eso le permitió a los tricolores igualar el partido y que el club piense en tomar una decisión drástica con él.

Además, Peñarol se quejó del arbitraje ante Defensor Sporting en lo que fue derrota para el equipo de Diego Forlán. De hecho, la intención aurinegra es la de ir al Colegio de Árbitros para que se aclare la situación vivida en el Franzini.

Fecha 2 y las polémicas ya saltan a la vista de todos. Así es complicado, pero no queda otra que convivir con ellas.

Washington Aguerre celebrando el gol de Cerro Largo de cara a los hinchas de Nacional. Foto: Fernando Ponzetto.

Celeste te quiero ver

LUNES 24 DE FEBRERO



- Argentina: Defensa y Justicia (Washington Camacho) vs. Rosario Central (Diego Zabala, Federico Martínez y Sebastián Ribas) - 19:40 hs.



- Argentina: Unión de Santa Fe (Javier Méndez y Javier Cabrera) vs. Central Córdoba - 21:45 hs.

MARTES 25 DE FEBRERO



- Copa Sudamericana: Goias (Juan de Dios Pintado) vs. Sol de América (Hernán Novick y Mathías Corujo) - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: River Plate de Asunción (Álvaro Pereira) vs. Deportivo Cali (Hernán Menosse) - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: Sport Huancayo vs. Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) - 21:30 hs.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO

- Champions League: Lyon vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 17:00 hs.



- Champions League: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Manchester City - 17:00 hs.



- Recopa Sudamericana: Flamengo (Giorgian de Arrascaeta) vs. Independiente del Valle - 21:30 hs.



- Copa Libertadores: Cerro Porteño (Marcelo Palau y Rodrigo Muñoz) vs. Barcelona (Bruno Piñatares y Jonatan Álvez) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Deportivo Pasto (Carlos Núñez) vs. Huachipato - 21:30 hs.

JUEVES 27 DE FEBRERO



- Europa League: Espanyol (Leandro Cabrera) vs. Wolverhampton - 14:55 hs.



- Europa League: Istanbul Basaksehir vs. Sporting de Lisboa (Sebastián Coates) - 14:55 hs.



- Europa League: Ajax vs. Getafe (Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 17:00 hs.



- Europa League: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Olympiakos - 17:00 hs.



- Europa League: Celtic vs. Copenhague (Guillermo Varela y Michael Santos) - 17:00 hs.



- Europa League: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Ludogorets - 17:00 hs.



- Europa League: Manchester United vs. Brujas (Federico Ricca) - 17:00 hs.



- Copa Libertadores: Guaraní (Jorge Bava y Rodrigo Fernández) vs. Palestino (Gastón Guruceaga y Sergio Felipe) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Fortaleza vs. Independiente (Martín Campaña, Carlos Benavídez y Gastón Silva) - 21:30 hs.

¿Y por casa?

Sin fútbol el próximo fin de semana, los fanáticos del fútbol uruguayo podrán seguir a los clubes que tendrán actividad en las copas internacionales entre semana:



MARTES 25 DE FEBRERO



- Copa Sudamericana: River Plate vs. Atlético Grau - 19:15



MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO



- Copa Sudamericana: Liverpool vs. Llaneros - 19:15 hs.



JUEVES 27 DE FEBRERO



- Copa Sudamericana: Plaza Colonia vs. Zamora - 19:15 hs.

Mirá lo que me llegó

¡Traigan la gotita que la "Tota" está despegado!. Enorme Lugano que para observar el clásico de Turquía entre Fenerbahce y Galatasaray se cambió el look por completo. Gorra, lentes y barba nueva.

Diego Lugano se cambió el look para ver el clásico entre Fenerbahce y Galatasaray.

Joyas del archivo

El 30 de agosto de 2015 había sido el último triunfo de Defensor Sporting ante Peñarol jugando como local en el Franzini. La particularidad de aquel triunfo es que tenía un protagonista que se repitió en la jornada del domingo: Diego Forlán, pero aquella vez como jugador.

Aguirregaray, Zalayeta y Forlán en la derrota de Peñarol ante Defensor. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 2007, Martín Palermo iba a quedar en la historia de Boca Juniors y de todo el fútbol argentino con un golazo de mitad de cancha. Casi que sin pensarlo remató y venció a Óscar Ustari quien era el arquero de Independiente de aquella jornada.