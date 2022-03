Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un problema "clásico"

2020 no será el año en el que el fútbol uruguayo termine sin tener polémica alrededor de un clásico. Esta vez no hubo ni siquiera que esperar demasiado porque fue el clásico del Torneo Apertura y cuando apenas va una fecha del certamen.

La decisión de no digitar el clásico fue bien aceptada por muchos y en realidad parece una buena decisión para que el calendario sea completo al azar, pero en el fútbol uruguayo eso parece que es imposible.

Primero se intentó cambiar la fecha y ahora se disputará más adelante, pero por fuera de la fecha en la que se tenía que jugar. Una polémica más dentro de un fútbol uruguayo que parece no tener fin con los problemas.

¿De quién es el problema? Esa es una buena pregunta porque todos se la pasan a los demás y el que más sufre es el hincha que vive con la incógnita y con un problema que ya es "clásico".

Guzmán Pereira domina la pelota en el clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Celeste te quiero ver

Viernes 21 de febrero:



- Argentina: Banfield (Junior Arias) vs. Aldosivi (Federico Gino) - 19:00 hs.



- Argentina: Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) vs Patronato (Mathías Abero y Hugo Silveira) - 21:10 hs.

Sábado 22 de febrero:



- España: Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) vs. Leganés - 09:00 hs.



- España: Barcelona vs. Eibar (Sebastián Cristóforo) - 12:00 hs.



- España: Real Sociedad vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 14:30 hs.



- España: Levante vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17:00 hs.



- Italia: SPAL vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 14:00 hs.



- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres) vs. Milan (Diego Laxalt) - 16:45 hs.



- Argentina: San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) vs. Racing (José Luis Rodríguez) - 17:35 hs.



- Argentina: Independiente (Martín Campañam, Gastón Silva y Carlos Benavídez) vs. Gimnasia (Brahian Alemán) - 19:40 hs.



- Argentina: Newells Old Boys (Ángelo Gabrielli) vs. Colón de Santa Fe (Leonardo Burián, Rafael García, Mauro da Luz) - 21:45 hs.

Domingo 23 de febrero:



- Inglaterra: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Everton - 13:30 hs.



- España: Real Valladolid vs. Espanyol (Leandro Cabrera) - 12:00 hs.



- España: Getafe (Leandro Cabrera, Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Sevilla - 14:30 hs.



- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Villarreal - 17:00 hs.



- Italia: Hellas Verona vs. Cagliari (Nahitan Nández, Christian Oliva y Gastón Pereiro) - 11:00 hs.



- Italia: Torino vs. Parma (Gastón Brugman) - 11:00 hs.



- Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 16:45 hs.



- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Bordeaux - 17:00 hs.



- Argentina: Arsenal (Jhonatan Candia) vs. Velez (Matías de los Santos) - 17:35 hs.



- Argentina: Boca Juniors vs. Godoy Cruz (Christian Almeida, Santiago García y Miguel Merentiel) - 19:40 hs.



- Argentina: Estudiantes de La Plata (Diego García y Martín Cauteruccio) vs. River Plate (Nicolás de la Cruz) - 21:45 hs.

¿Y por casa?

SÁBADO 22 DE FEBRERO



Cerro vs. River Plate

Estadio: Tróccoli

Hora: 17:00



Boston River vs. Rentistas

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00



Nacional vs. Cerro Largo - TV

Estadio: Centenario

Hora: 19:30



DOMINGO 23 DE FEBRERO



Liverpool vs. Deportivo Maldonado

Estadio: Belvedere

Hora: 17:00



Progreso vs. Plaza Colonia

Estadio: Paladino

Hora: 17:00



Danubio vs. Wanderers - TV

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00 hs.



Defensor Sporting vs. Peñarol - TV

Estadio: Franzini

Hora: 19:30



MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO



Fénix vs. Torque

Estadio: Parque Capurro

Hora: 17:00

Mirá lo que me llegó

Es viejo, lo sé. Pero todo lo antiguo vuelve a salir a la luz. Esta vez fue una presentación de lujo con jugadores que muchos recordarán y con otros a los que es un poco más difícil de reconocer. Siéntense, miren y disfruten de esta perla:

Joyas del archivo

Defensor Sporting de un lado y Peñarol del otro. Jairo Castillo de uno y el "Pichu" Marcel Román del otro. Violetas y aurinegros se volverán a ver las caras este fin de semana en el franzini, pero en 2008 esto sucedía en el juego disputado en el Parque Rodó.

Defensor Sporting vs. Peñarol. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1975 nacía un goleador nato. Un jugador que pasó por varios equipos del mundo, pero que siempre estará identificado con Nacional. Hoy está cumpliendo 45 años el "Chengue" Richard Morales.