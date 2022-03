Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una prueba de lo anticipado

En esta misma columna, hace algunas semanas atrás, luego de que Liverpool venciera a Nacional en la final de la Supercopa Uruguaya uno presagiaba que la temporada no iba a ser sencilla para los grandes y la primera fecha fue la prueba.

La derrota de Nacional frente a Rentistas y el triunfo agónico de Peñarol frente a Cerro dejó en claro que cualquiera de los dos equipos tendrá una tarea complicada en el año.

Hay muchos clubes con planteles competitivos, con jugadores de experiencia y también con jóvenes que aprovecharán los duelos ante Nacional y Peñarol para mostrarse.

Uno no ganó y el otro lo hizo con lo justo lo que es una prueba a lo que habíamos anunciado: para los grandes el 2020 no será jugar y ganar.

El festejo de los jugadores de Rentistas en el triunfo ante Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Celeste te quiero ver

Lunes 17 de febrero:



- Italia: Milan (Diego Laxalt) vs. Torino - 16.45 hs.

Martes 18 de febrero:



- Champions League: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Liverpool - 17:00 hs.



- Champions League: Borussia Dortmund vs. PSG (Edinson Cavani) - 17:00 hs.



- Copa Sudamericana: Unión La Calera vs. Fluminense (Michel Araújo) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Aucas (Damián Frascarelli) vs. Vélez Sarsfiels (Matías de los Santos) - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: Nacional Potosí (Nicolás Royón, Rodrigo Cabrera y Martin Galain) vs. Melgar (Pablo Míguez) - 21:30 hs.

Miércoles 19 de febrero:

- Champions League: Atalanta vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 17:00 hs.



- Recopa Sudamericana: Independiente del Valle vs. Flamengo (Giorgian de Arrascaeta)



- Copa Libertadores: Barcelona (Bruno Piñatares y Jonatan Álvez) vs. Cerro Porteño (Rodrigo Muñoz y Marcelo Palau) - 21:30 hs.

Jueves 20 de febrero:



- UEFA Europa League: Copenhague (Guillermo Varela y Michael Santos) vs. Celtic - 14:55 hs.



- UEFA Europa League: Getafe (Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Ajax - 14:55 hs.



- UEFA Europa League: Ludogorets vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 14:55 hs.



- UEFA Europa League: Sporting de Lisboa (Sebastián Coates) vs. Istanbul Basaksehir - 14:55 hs.



- UEFA Europa League: Olympiacos vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 17:00 hs.



- UEFA Europa League: Wolverhampton vs. Espanyol (Leandro Cabrera) - 17:00 hs.



- Copa Libertadores: Palestino (Gastón Guruceaga y Sergio Felipe) vs. Guaraní (Jorge Bava y Rodrigo Fernández) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Always Ready (William Ferreira) vs. Millonarios - 21:30 hs.



- Copa Sudamericana: Emelec (Facundo Barcelo, Sebastián Rodríguez y Nicolás Queiroz) vs. Blooming (Fernando Arismendi y Christian Latorre) - 19:15 hs.



- Copa Sudamericana: Atlético Mineiro (Lucas Hernández) vs. Unión de Santa Fe (Javier Méndez y Javier Cabrera) - 21:30 hs.

¿Y por casa?

La primera fecha del Torneo Apertura 2020 dejó los siguientes resultados:

- Manchester City Torque 1-3 Progreso

- Deportivo Maldonado 1-2 Boston River

- Peñarol 2-1 Cerro

- Wanderers 0-0 Defensor Sporting

- River Plate 2-2 Fénix

- Rentistas 2-0 Nacional

- Cerro Largo 1-0 Danubio

Miércoles 19 de febrero: Liverpool vs. Plaza Colonia

La Copa Sudamericana tendrá presencia celeste ya que Fénix buscará mantener el 1-0 obtenido en Montevideo ante El Nacional.



Jueves 20 de febrero:



- Copa Sudamericana: El Nacional vs. Fénix - 21:30 hs.

Mirá lo que me llegó

La forma en la que ganó llevó a que los últimos minutos en el Campeón del Siglo se vivieran con muchos nervios y eso no solo se notó en los jugadores y en los hinchas también a Diego Forlán... que así reaccionó tras los minutos de descuento.

Diego Forlán. Foto: Captura.

Joyas del archivo

Deportivo Maldonado y Boston River se enfrentaron por primera vez en la máxima categoría del fútbol uruguayo, pero hoy es bueno recordar otras épocas donde los rojiverdes se cruzaban en Segunda División durante 2011. ¿Reconocen algunas de esas caras?

Deportivo Maldonado vs. Boston River. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1963 nació uno de los deportistas con más gloria de la historia. Hoy está cumpliendo 57 años Michael Jordan. Sus seis anillos de NBA con los Chicago Bulls y los cuatro oros en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos lo pusieron en lo más alto del básquetbol mundial.

Foto: AFP.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Giorgian de Arrascaeta sigue sumando títulos con el Flamengo. El mediocampista anotó en el triunfo ante Athletico Paranaense que le permitió al último campeón de la Copa Libertadores transformarse en el campeón de la Supercopa de Brasil.

Giorgian de Arrascaeta con el trofeo de la Supercopa de Brasil. Foto: EFE.

Con el arco libre

Cristian Rodríguez no jugó el fin de semana cuando apuntaba para ser titular en el estreno de Peñarol. Una lesión lo marginó del encuentro y en su cuenta de Instagram dejó un fuerte mensaje, aunque Forlán aseguró que lo que quiere es cuidarlo por su importancia.

Cristian Rodríguez. Foto: Marcelo Bonjour.

En contra

La racha de Gustavo Munúa en Nacional no es buena y es que suma ocho partidos sin poder ganar al frente del conjunto tricolor. A su vez, de los últimos 12 partidos solo pudo ganar uno.