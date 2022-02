Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al fin, vuelve él

Vuelve con el olor a torta frita y a pasto recién mojado. Vuelve con los insultos al aire y con los insultos que tienen un destinatario claro. Vuelve él, vuelve el fútbol uruguayo.

Como no podía ser de otra manera, vuelve con polémica. El sorteo deparó que el clásico sea en la cuarta fecha y ahora hay que esperar que clásico cuándo, que clásico dónde, que clásico a qué hora.

De todas manera lo extrañábamos y estamos feliz de que regrese, al menos para los equipos que están en Primera, porque para la Segunda División todavía falta un rato más de sufrimiento.

Vuelve él y con él vuelven las alegrías, las frustraciones, los llantos, los gritos. Vuelve lo bueno y también lo malo. Las polémicas y los golazos, vuelve él. Este fin de semana fue el fútbol uruguayo: ¡era hora!



¿Y por casa?

Viernes 14 de febrero:



- España: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 17:00 hs.



- Argentina: Patronato (Mathías Abero y Hugo Silveira) vs. Unión de Santa Fe (Javier Méndez y Javier Cabrera) - 19:00 hs.



- Argentina: Colón de Santa Fe (Leonardo Burián, Rafael García y Mauro da Luz) vs. Racing (José Luis Rodríguez) - 21:10 hs.

Sábado 15 de febrero:



- España: Barcelona vs. Getafe (Damián Suarez, Erick Cabaco, Mathías Olivera, Mauro Arambarri) - 12:00 hs.



- Francia: Amiens vs. PSG (Edinson Cavani) - 13:30 hs.



- Argentina: Huracán vs. Aldosivi (Federico Gino) - 17:35 hs.



- Argentina: Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) - 19:40 hs.



- Argentina: Rosario Central (Cristian González, Diego Zabala, Federico Martínez y Sebastián Ribas) vs. Gimnasia (Brahian Alemán) - 19:40 hs.



- Argentina: Talleres vs. San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) - 21:45 hs.

Domingo 16 de febrero:



- Inglaterra: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Newcastle - 13:30 hs.



- España: Sevilla vs. Espanyol (Leandro Cabrera) - 08:00 hs.



- España: Eibar (Sebastián Cristóforo) vs. Real Sociedad - 12:00 hs.



- España: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 17:00 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Brescia - 11:00 hs.



- Italia: Sampdoria (Gastón Ramírez) vs. Fiorentina (Martín Cáceres) - 11:00 hs.



- Italia: Sassuolo vs. Parma (Gastón Brugman) - 11:00 hs.



- Italia: Cagliari (Nahitan Nández, Christian Oliva y Gastón Pereiro) vs. Napoli - 14:00 hs.



- Italia: Lazio vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 16:45 hs.



- Argentina: Lanús vs. Newells (Ángelo Gabrielli) - 19:40 hs.



- Argentina: River Plate (Nicolás de la Cruz) vs. Banfield (Esteban Conde y Junior Arias) - 19:40 hs.



Vuelve el fútbol uruguayo y la fecha se disputará de la siguiente manera:



Sábado 15 de febrero:



- Deportivo Maldonado vs. Boston River - 17:00 hs. - Domingo Burgueño Miguel



- Torque vs. Progreso - 17:00 hs. - Estadio Centenario



- Peñarol vs. Cerro - 18:00 hs. - Campeón del Siglo



- Wanderers vs. Defensor Sporting - 20:00 hs. - Parque Viera

Domingo 16 de febrero:



- River Plate vs. Fénix - 17:00 hs. - Parque Saroldi



- Rentistas vs. Nacional - 19:30 hs. - Estadio Centenario



- Cerro Largo vs. Danubio - 20:00 hs. - Estadio Ubilla

Miércoles 19 de febrero:



- Liverpool vs. Plaza Colonia - 17:00 hs. - Belvedere



Joyas del archivo

En el día de los enamorados, dos enamorados de los colores. El recuerdo de Carlos Bueno con la camiseta de Peñarol y el recordado tatuaje en su pecho y el del "Grillito" Biscayzacú que se ganó el cariño del hincha con goles muy importantes y él demostró su amor.

Carlos Bueno y Gustavo Biscayzacú.

Un día como hoy...

...pero de 1987 nacía uno de los delanteros más importantes que ha tenido el fútbol uruguayo. En Salto y con el destino marcado de ser el "Matador" celeste, nacía Edinson Cavani. El delantero del PSG está de cumpleaños, llegó a los 33 años y tiene mucho para celebrar.

Foto: AFP.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Gran momento de los equipos uruguayos en la Copa Sudamericana ya que, aunque Plaza cayó, Fénix, River Plate y Liverpool ganaran sus respectivos partidos de ida y dos de ellos como visitante.

El festejo negriazul luego del 2-0 marcado por Hernán Figueredo ante Llaneros. Foto: AFP

Con el arco libre

El arranque del Campeonato Uruguayo no estuvo lejos de la polémica y las declaraciones de Michael Etulain fueron parte de ella. "Vamos a demandar a la AUF y a Tenfield" por derechos de imagen, expresó el presidente de la Mutual y a algunos clubes no le cayó muy bien y tampoco a la empresa que brindó su respuesta.

Sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Foto: Fernando Ponzetto.

En contra

Una lástima. Realmente una lástima la manera de la que se fue Cerro Largo de la Copa Libertadores. Fue goleado 5-1 por Palestino y así quedó afuera del certamen en la Segunda Fase y ahora deberá cambiar el chip para el Uruguayo.