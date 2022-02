Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La espera ya se hizo demasiado larga

Para algunos pasaron un poco más y para otros un poco menos, pero lo cierto es que el pasado 5 de diciembre de 2019 se disputó la última fecha del Torneo Clausura y por ende del Campeonato Uruguayo.

Después hubo finales, es verdad, pero se cumplieron o se cumplirán dos meses sin ver fútbol uruguayo y sin ver a los clubes que uno y que todo el hincha celeste ama.

Pareció demasiado y tal vez para algunos pasó rápido, pero lo cierto es que ya es hora de la vuelta, es hora de que el fútbol uruguayo se renueve y promete un 2020 que será muy parejo.

Celeste te quiero ver

Viernes 7 de febrero:



- Argentina: Aldosivi (Federico Gino) vs. Central Córdoba - 19:00 hs.



- Argentina: Argentinos Jrs. (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) vs. Lanús - 21:10 hs.

Sábado 8 de febrero:



- España: Getafe (Damián Suárez, Erick Cabaco, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 12:00 hs.



- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Granada - 17:00 hs.



- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres) vs. Atalanta - 11:00 hs.



- Italia: Torino vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 14:00 hs.



- Italia: Hellas Verona vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 16:45 hs.



- Argentina: Defensa y Justicia (Washington Camacho) vs. Colón (Leonardo Burián, Rafael García y Mauro da Luz) - 17:35



- Argentina: Gimnasia (Brahian Alemán) vs. Patronato (Mathías Abero y Hugo Silveira) - 17:35 hs.



- Argentina: Banfield (Esteban Conde y Junior Arias) vs. Rosario Central (Diego Zabala, Federico Martínez y Sebastián Ribas) - 19:40



- Argentina: Newells (Ángelo Gabrielli) vs. Estudiantes (Martín Cauteruccio, Diego García, Manuel Castro) - 19:40 hs.



Domingo 9 de febrero:



- España: Espanyol (Leandro Cabrera) vs. Mallorca - 08:00 hs.



- España: Osasuna vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 12:00 hs.



- España: Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) vs. Sevilla - 14:30 hs.



- Italia: Genoa vs. Cagliari (Nahitan Nández, Cristhian Oliva y Gastón Pereiro) - 11:00 hs.



- Italia: Parma (Gastón Brugman) vs. Lazio - 14:00 hs.



- Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Milan (Diego Laxalt) - 16:45 hs.



- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Lyon - 17:00 hs.



- Argentina: San Lorenzo (Ramón Arias y Diego Rodríguez) vs. Vélez - 17:35 hs.



- Argentina: Racing vs. Independiente (Martín Campaña y Gastón Silva) - 19:40 hs.



- Argentina: Unión (Javier Méndez y Javier Cabrera) vs. River Plate (Nicolás de la Cruz) - 21:45 hs.

¿Y por casa?

El Preolímpico tendrá su última fecha del cuadrangular este domingo y la Celeste finalizará su participación:



Domingo 9 de febrero:



- Preolímpico: Uruguay vs. Colombia - Horario a confirmar

Joyas del archivo

Un 7 de febrero pero de 2007, Luis Suárez hacía su estreno con la camiseta de la selección uruguaya en un amistoso frente a Colombia donde la Celeste ganó por 3-1. El "Pistolero" jugó un buen partido y además fue expulsado.

El once de Uruguay, el día del debut de Luis Suárez.

Un día como hoy...

...pero de 1993 nació Diego Laxalt. El jugador que actualmente volvió al Milan, jugó 24 partidos con la selección uruguaya y disputó el Mundial de Rusia 2018. Su carrera comenzó en Defensor Sporting antes de pasar por Inter, Empoli, Genoa y Torino.

Foto: Nicolás Pereyra

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

"Habemus, sorteo". Pese a las polémicas de las últimas semanas, la AUF confirmó que el próximo lunes se llevará a cabo el sorteo del Campeonato Uruguayo 2020.

Foto: Marcelo Bonjour

Con el arco libre

Los uruguayos tuvieron una semana con altibajos en las copas internacionales. Mientras que Fénix se impuso por 1-0 frente a El Nacional por la Sudamericana, Cerro Largo igualó 1-1 ante Palestino por la Copa Libertadores.

Foto: AFP

En contra

Todo mal para Real Madrid. El conjunto merengue quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer 4-3 ante la Real Sociedad y como si eso fuera poco, el "Pajarito" Valverde perdió la racha positiva que llevaba como titular.