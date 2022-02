Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Edi" quedó como un rehén

Es cierto que uno de los que más se perjudica es el PSG porque con la situación como está el "Matador" se irá del club parisino a mitad de año y como jugador libre, pero sobre todo el que más sufre es el propio jugador.

Cavani quedó entre la espada y la pared y las pretensiones del elenco francés lo dejaron sin un pase al Atlético de Madrid que podría haber sido importante para él por la situación que vive en el plantel de Tuchel y porque es el momento de que cambie de aires.

Para la selección tampoco es positivo porque habrá que estar atento a cuántos partidos podría jugar Cavani de acá a la disputa de las Eliminatorias o de la Copa América teniendo en cuenta que será suplente de Mauro Icardi.

Quedó como rehén. No fue bueno para nadie, pero sin duda que el "Matador" pagó el precio más caro de las "locuras parisinas".

Edinson Cavani no podría terminar el año dentro de la cancha

Celeste te quiero ver

Viernes 31 de enero:



- Argentina: Huracán vs. Gimnasia (Brahian Alemán) - 21:10 hs.

Sábado 1° de febrero:



- Italia: Cagliari (Nahitan Nández, Christian Oliva y Gastón Pereiro) vs. Parma - 14:00 hs.



- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Montpellier - 13:30 hs.



- España: Granada vs. Espanyol (Leandro Cabrera) - 09:00 hs.



- España: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 12:00 hs.



- España: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 17:00 hs.



- Argentina: Independiente (Martín Campaña, Renzo Rodríguez, Gastón Silva, Carlos Benavídez) vs. Rosario Central (Diego Zabala y Sebastián Ribas) - 17:35 hs.



- Argentina: Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia (Washington Camacho) - 19:40 hs.



- Argentina: Estudiantes (Manuel Castro, Diego García y Martín Cauteruccio) vs. Unión (Sebastián Assis, Javier Méndez y Javier Cabrera) - 19:40 hs.



- Argentina: Argentinos Jrs. (Jonathan Sandoval y Santiago Silva) vs. Racing (José Luis Rodríguez) - 21:45 hs.

Domingo 2 de febrero:



- Inglaterra: Burnley vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 11:00 hs.



- España: Athletic Bilbao vs. Getafe (Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 12:00 hs.



- España: Barcelona vs. Levante (Erick Cabaco) - 17:00 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Fiorentina (Martín Cáceres y Maximiliano Olivera) - 08:30 hs.



- Italia: Lecce vs. Torino (Diego Laxalt) - 14:00 hs.



- Italia: Udinese vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 16:45 hs.



- Argentina: River Plate (Nicolás de la Cruz) vs. Central Córdoba - 17:35 hs.



- Argentina: Colón (Leonardo Burián, Rafael García y Mauro da Luz) vs. Banfield (Esteban Conde y Junior Arias) - 19:40 hs.



- Argentina: Lanús vs. Godoy Cruz (Cristian Almeida, Miguel Merentiel y Santiago García) - 19:40 hs.



¿Y por casa?

Vuelve el fútbol uruguayo y se disputa la Supercopa con la presencia de Nacional y de Liverpool en el Campus del Maldonado.

- Supercopa: Nacional vs. Liverpool - 20:30 hs.

Mirá lo que me llegó

Un crack. Solo así se puede definir a De Rossi después de lo que hizo para poder vivir el clásico entre Roma y Lazio en la popular con los hinchas romanos. Se transformó por completo para vivir la fiesta desde adentro.

La transformación de De Rossi.

Joyas del archivo

Lo estrenó como jugador y esta noche hará su estreno como entrenador. Diego Forlán volverá al Campeón del Siglo en lo que será la "Noche Amarilla y Negra" en el amistoso en el que Peñarol enfrentará a Belgrano desde las 21:15.

Diego Forlán rumbo al vestuario del Campeón del Siglo.

Un día como hoy

...pero de 2015, Boca venció a River Plate por 5-0 en un amistoso disputado en Mendoza que tuvo la particularidad de ser la mayor goleada en la era profesional y además contó con un gol uruguayo ya que Rodrigo Bentancur marcó en la goleada.

Rodrigo Bentancur el día de su gol frente a River Plate.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Un gran negocio es el que Nacional hizo con la salida de Matías Viña. Es verdad que pierde a un jugador de gran calidad, pero los más de 5 millones que recibirá y la posibilidad de un porcentaje que llegará a los tricolores por una futura venta es muy bueno por el jugador que arribará a Palmeiras.

Matías Viña en Los Céspedes donde se siente como en su casa. Foto: Leonardo Mainé.

Con el arco libre

A esperar lo que suceda esta noche se aprontará Uruguay para conocer su destino en el Preolímpico Sub 23 de Colombia. Los celestes precisan un triunfo o un empate de Brasil ante Paraguay y un empate entre Bolivia y Perú o una victoria de los del altiplano por solo un gol de diferencia.

Foto: EFE

En contra

A Progreso no le alcanzó y pese a que hizo un gran esfuerzo fue eliminado de la Copa Libertadores tras enfrentar a Barcelona de Guayaquil. Los de Rocco quedaron afuera en la primera ronda del certamen tras caer en un global de 5-1.