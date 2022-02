Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya no esperamos la fake news

"No lo puedo creer. Yo sigo esperando la fake news", comentaba un compañero en la redacción cuando ya había pasado poco más de tres horas de la noticia que golpeó a todo el deporte en la tarde del domingo: Kobe Bryant había fallecido.

A medida que se daban más detalles, que los deportistas expresaban su dolor en las redes sociales y que el portal de Ovación ya contaba con 3 o 4 notas en relación al exbasquetbolista, ya no había marcha atrás.

Ya no había fake news que pusiera marcha atrás la realidad. El hecho de que en ese helicóptero estuviera también su hija y siete personas más no hizo más que preocupar más una situación que por sorprendente todavía golpeó peor.

Es que son de esas cosas que uno no espera, pero que a veces suceden. Multicampeón, ídolo en Los Ángeles y querido por todo el mundo deporte. ¡Hasta siempre, Kobe!



Kobe Bryant. Foto: Reuters.

Celeste te quiero ver

Lunes 27 de enero



- FA Cup: Bournemouth vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 17 hs.



Martes 28 de enero



- Copa Italia: Milan vs. Torino (Diego Laxalt) - 16:45 hs.



Miércoles 29 de enero



- Copa del Rey: Cultural Leonesa vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 15:00 hs



- Copa del Rey: Real Zaragoza vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17:00 hs.



- Copa Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Fiorentina (Martín Cáceres y Maximiliano Olivera) - 16:45 hs.



- Copa de Francia: Pau vs. PSG (Edinson Cavani) - 14:30 hs.



¿Y por casa?

Esta semana volverá a haber presencia uruguaya en la Copa Libertadores porque Progreso jugará su partido de vuelta frente a Barcelona.



Miércoles 29 de enero



- Copa Libertadores: Barcelona vs. Progreso - 21:30 hs.



A su vez, también habrá presencia celeste porque Uruguay disputa su último partido en la fase de grupos del Preolímpico Sub 23



Martes 28 de enero



- Preolímpico: Uruguay vs. Perú - 20:00 hs.



Mirá lo que me llegó

"Dear Basketball" fue el corto con el que Kobe Bryant ganó un Oscar casi sin buscarlo. Basado en una carta escrita por él mismo cuando se retiró del básquetbol se transformó en un cortometraje premiado. Como para volver a verlo y emocionarse.

Foto: Reuters.

Joyas del archivo

El protagonista no podía ser otro que él. Esta vez, Kobe Bryant no luce la camiseta de Los Ángeles Lakers, utiliza la de Estados Unidos y enfrentando a Uruguay en el Preolímpico para Beijing 2008 ante la marca de Nicolás Mazzarino.

Nicolás Mazzarino y Kobe Bryant en el duelo entre Uruguay y Estados Unidos en el Preolímpico para Beijing 2008. Foto: Archivo.

Un día como hoy...

...pero de 1935 Uruguay alzaba su séptima Copa América venciendo a Argentina en el último partido del grupo. El certamen se disputó en Perú y solo contó con la presencia de los locales y de Chile además de la de Uruguay y de los albicelestes. Tres triunfos en tres partidos le dieron el título a los celestes.

El plantel de Uruguay campeón de América en 1935. Foto: AUF.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Maxi Gómez la rompió en el triunfo del Valencia frente a Barcelona y no solo anotó un gol, también provocó el otro con un disparo que se desvió en el camino. Eso sí, le atajaron un penal pero igual festejó.

Maxi Gómez y su festejo tras el 1-0 a Betis. Foto: EFE

Con el arco libre

Peñarol terminó su gira en Estados Unidos con un amistoso ante Los Ángeles FC que culminó con derrota por 2-0 pero donde dejó cosas muy interesantes tanto entre los posibles titulares, como aquellos que ingresaron en el segundo tiempo.

Adrien Pérez celebra el segundo gol de Los Ángeles FC frente a Peñarol. Foto: LAFC.

En contra

Uruguay perdió un partido insólito ante Bolivia por el modo en el que se disputaron los minutos finales, por el planteo que propuso la Celeste y porque era un partido que había que ganar para meterse en segunda fase. Ahora está más que comprometido y no depende de sí mismo.