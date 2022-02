Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Podrá Uruguay repetir lo de Europa?

David vs. Goliat. Equipos de muy bajos recursos frente a otros de grandes ingresos. Podría verse en cualquier fin de semana del fútbol uruguayo, pero habrá una instancia donde eso se podría reflejar todavía más: la Copa Uruguay.

La misma va a tener su primera edición en 2020 y no solo tendrá a equipos de Primera y Segunda División, también se verán algunos de la Primera Amateur e incluso equipos de OFI.

Eso abrirá una chance insólita para muchos equipos de cruzarse con grandes del fútbol uruguayo y como sucede en Europa a veces se dan los batacazos.

Sin ir más lejos, cuatro equipos de Primera División fueron eliminados en la Copa del Rey el pasado jueves y tanto Barcelona como Real Madrid la pasaron mal para eliminar a equipos que eran mucho menos que ellos.

Entonces cabe preguntarse: ¿también pasará en Uruguay?

Pelota de fútbol en el Estadio Centenario. Foto: Fernando Ponzetto

Celeste te quiero ver

Sábado 25 de enero:



- España: Espanyol (Leandro Cabrera) vs. Athletic Bilbao - 09:00 hs.



- España: Valencia (Maximliano Gómez) vs. Barcelona - 12:00 hs.



- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres) vs. Genoa - 14:00 hs.



- Italia: Torino (Diego Laxalt) vs. Atalanta - 16:45 hs.

Domingo 26 de enero:



- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Leganés - 08:00 hs.



- España: Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) vs. Eibar (Sebastián Cristóforo) - 10:00 hs.



- España: Getafe (Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) vs. Betis - 12:00 hs.



- España: Real Valladolid vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17:00 hs.



- Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 08:30



- Italia: Sampdora (Gastón Ramírez) vs. Sassuolo - 11:00 hs.



- Italia: Napoli vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 16:45 hs.



- Francia: Lille vs. PSG (Edinson Cavani) - 17:00 hs.

¿Y por casa?

De Campeonato Uruguayo poco hasta el momento, pero sí continúan los amistosos. Entre ellos jugará Peñarol en Estados Unidos.



Sábado 25 de enero:



- Amistoso: Los Ángeles FC vs. Peñarol - 00:30 hs. (hora de Uruguay)



A su vez, este sábado también habrá actividad en el Preolímpico Sub 23 donde Uruguay hará su tercera presentación.



Sábado 25 de enero:



- Preolímpico: Uruguay vs. Bolivia - 20:00 hs.

Mirá lo que me llegó

Federico Valverde sigue demostrando ser un gran ejemplo dentro y fuera de la cancha y esta vez reflejó toda su humildad con unas declaraciones tras el choque frente al Unionistas de Salamanca donde jugaron en una cancha bastante pequeña por Copa del Rey. Así reaccionó el "Pajarito":

La respuesta de Federico Valverde que dio la vuelta al mundo. Foto: Captura.

Joyas del archivo

Para Rodrigo Amaral fue el primer gol con Nacional luego de la lesión. Fue en un amistoso, pero vale un montón por lo que significa. Lo mismo o más que aquel que marcó el 23 de agosto de 2015... el primero.

El primer gol de Rodrigo Amaral en Nacional frente a River Plate. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1987 nacía uno de los mejores delanteros con los que contó la historia del fútbol uruguayo: Luis Suárez. Salto recibió al "Pistolero" que luego iba a ir quemando redes por distintos lugares del mundo con sus clubes y con la selección uruguaya. ¡Feliz cumple, Luis!

Luis Suárez. Foto: Gerardo Pérez

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Nacional y Peñarol continúan con sus preparaciones para la temporada oficial y lo han hecho con victoria. Sin ir más lejos, los tricolores vencieron en los últimos días a la selección de Florida y luego a Atlético Rafaela, mientras que Peñarol hizo lo propio ante un equipo alternativo del Seattle Sounders en Estados Unidos.

Foto: Marcelo Bonjour

Con el arco libre

Progreso vivió una fiesta en las tribunas, pero la pasó mal dentro del campo en su regreso a la Copa Libertadores. Los dirigidos por Leonel Rocco fueron vencidos por 2-0 por el Barcelona de Guayaquil y deberán ir a dar el batacazo a Ecuador.

Foto: Marcelo Bonjour

En contra

Cerro Largo debió fijar el Campus Municipal de Maldonado para el partido frente a Palestino de Chile por Copa Libertadores el 5 de febrero ya que una de las exigencias de Conmebol es que la ciudad anfitriona debe tener un aeropuerto internacional o por lo menos estar a 150 kilómetros de uno.