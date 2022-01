Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Forlán y diez más

Fue el título de una nota cuando "Cachavacha" jugaba en Peñarol y la rompió en un duelo ante Sud América. Perfectamente podría haber sido el título de alguna nota en Villarreal, Atlético de Madrid o incluso en algún juego de la selección uruguaya, pero en esta ocasión está encarado por otro lado.

Pese a que nueve son los que fueron presentados hasta el momento, serán 10 los jugadores que Diego Forlán sumó al plantel de Peñarol de cara a su primera experiencia como entrenador profesional.

Y es ahí donde cabe preguntarse: ¿hasta que punto sirve traer tantos jugadores? La calidad de los que vinieron no está en discusión y de hecho eso es lo que puede ilusionar al hincha mirasol.

De aquí en más, estará en las manos de Forlán lo que pueda mostrar un equipo que inicia la temporada con mucho en juego y con la ilusión de volver a levantar el trofeo que le arrebató Nacional en la pasada temporada.

Diego Forlán. Foto: Gerardo Pérez.

Celeste te quiero ver

Viernes 17 de enero:



- España: Leganés vs. Getafe (Damián Suárez, Leandro Cabrera, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 17:00 hs.

Sábado 18 de enero:



- Inglaterra: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Sheffield United - 12:00 hs.



- España: Real Madrid (Federico Valverde - suspendido) vs. Sevilla - 12:00 hs.



- España: Eibar vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 17:00 hs.



- Italia: Lazio vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 11:00 hs.



- Italia: Sassuolo vs. Torino (Diego Laxalt) - 14:00 hs.



- Italia: Napoli vs. Fiorentina (Martín Cáceres y Sebastián Cristoforo) - 16:45 hs.

Domingo 19 de enero:



- España: Mallorca vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 08:00 hs.



- España: Athletic Bilbao vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 14:30 hs.



- España: Barcelona (Luis Suárez - lesionado) vs. Granada - 17:00 hs.



- Italia: Brescia vs. Caglari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 11:00 hs.



- Italia: Lecce vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 11:00 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Parma - 16:45 hs.

¿Y por casa?

El fútbol uruguayo todavía no comienza, pero sí hay actividad de selección porque debuta la sub 23 en el Preolímpico de Colombia.



- Uruguay vs. Paraguay - 20:00 hs. - Directv Sports.

Mirá lo que me llegó

Fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol italiano. La rompió con la Roma y también en la selección italiana y demostró que la calidad la tiene intacta con un golazo en un fútbol informal. Francesco Totti la sigue rompiendo:

El golazo de Francesco Totti. Foto: Captura.

Joyas del archivo

Está a punto de llegar a Peñarol, pero hace mucho que no juega en Uruguay. Lo hizo con la camiseta de Danubio y antes de emigrar y hacer casi toda su carrera en Europa. Gary Kagelmacher en versión franjeada en 2006.

Gary Kagelmacher con la camiseta de Danubio en 2006. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1942 nacía uno de los deportistas más recordados de la historia. Su nombre era Cassius Marcellus Clay, Jr, pero todo el mundo lo conoció y lo conocerá como Muhammad Ali. El hombre nacido en Estados Unidos hoy estaría cumpliendo 78 años.

La legendaria pelea entre Muhammad Ali y George Foreman el 30 de octubre de 1974.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Juveniles que siguen viajando al exterior y se siguen sumando a clubes grandes. En este caso, le tocó el turno a Sebastián Cáceres quien emigró al América de México y será compañero de Federico Viñas con quien comparte actualmente la selección sub 23.

La bienvenida de América a Sebastián Cáceres.

Con el arco libre

Es una operación que lo ayudará a recuperarse del todo, pero también lo obligará a seguir afuera de las canchas. La referencia es para Gabriel Neves quien afrontará tres semanas sin jugar aproximadamente tras la operación en uno de sus pies.

Gabriel Neves. Foto: Gerardo Pérez.

En contra

Se confirmó la partida de uno de los jugadores más regulares que tuvo Nacional durante el Campeonato Uruguayo 2020. Matías Zunino se marchó rumbo a Liga de Quito y así el plantel de Gustavo Munúa perdió un hombre de peso.