Uruguay y su manera de defenderse

La garra charrúa es uno de los detalles que más destacan desde el exterior al pensar en el fútbol uruguayo. La entrega de los jugadores celestes es valorada en cada parte del mundo y la infracción de "Fede" Valverde puso de nuevo el tema sobre la mesa.

¿Cómo olvidar la mano de Luis Suárez en Sudáfrica? Aquella que mantuvo con vida a Uruguay y que valió luego la clasificación a las semifinales del Mundial 2010.

El "Pajarito" se puso en "modo Suárez" y su infracción sobre Álvaro Morata le dio una chance más a Real Madrid que tuvo final feliz porque los de Zinedine Zidane se terminaron quedando con el triunfo.

Los uruguayos suelen hacer historia. Y así como Luis Suárez se entregó para salvar a la selección uruguaya, ahora lo hizo "Fede" Valverde porque parece que la entrega y llegar hasta las últimas consecuencias por sus compañeros es la manera de defenderse por los uruguayos.

Federico Valverde recibe la tarjeta roja en el duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Foto: AFP

Celeste te quiero ver

Martes 14 de enero:



- Copa Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 16:45 hs.

Miércoles 15 de enero:



- Copa Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Udinese - 16:45 hs.



- Copa Italia: Atalanta vs. Fiorentina (Martín Cáceres y Sebastián Cristoforo) - 17:00 hs.



- Francia: Monaco vs. PSG (Edinson Cavani) - 17:00 hs.

Mirá lo que me llegó

Es de los videos que más visualizaciones ha obtenido en las últimas horas. En Twitter se viralizó rápidamente y en España hablan en todos los portales de noticias. Es la entrada de Federico Valverde que en estos momentos es tendencia mundial. Si todavía no la viste hacé click aquí.

La entrada de Federico Valverde sobre Álvaro Morata. Foto: AFP

Joyas del archivo

El 14 de agosto de 2011, Marcelo Gallardo hacía su estreno como entrenador de Nacional. Seis años después se convirtió en el mejor entrenador de América en dos ediciones consecutivas de la encuesta América responde a El País.

Marcelo Gallardo en su debut como entrenador de River Plate. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1935, Uruguay comenzaba el camino rumbo a su séptima Copa América. El encuentro fue ante Perú y terminó con victoria 1-0 gracias al gol de Héctor Castro. Luego iba a llegar un 2-1 ante Chile y un 3-0 ante Argentina para consagrarse.

El plantel de Uruguay en la Copa América 1935. Foto: AUF

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Marcelo Gallardo, Matías Viña, Danielo Núñez y Cerro Largo fueron los grandes ganadores de la noche de premiaciones de la encuesta América le responde a El País.

Ernesto Dehl, Danielo Núñez, Marcelo Gallardo y Matías Viña. Foto: Leonardo Mainé.

Con el arco libre

Demorará, pero va a volver. Luis Suárez sufrió una lesión importante y luego de la operación se concretó que estará cuatro meses fuera de las canchas. Se perderá los primeros partidos de Eliminatorias, pero llegaría para la Copa América.

Luis Suárez en el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona. Foto: AFP

En contra

Paulo Gonçalves falleció este domingo durante la séptima etapa del Dakar. El accidente ocurrió en una zona catalogada con peligro de nivel dos: había cinco kilómetros con muchas ondulaciones en el terreno.