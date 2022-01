Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos que quieren volver a ser

Ambos quedaron afuera de las copas internacionales. Los dos comenzarán muy abajo en la tabla del descenso. Terminaron en el puesto 11 y 12 de la Tabla Anual 2019 y por eso en 2020 quieren cambiar la pisada.

Estamos hablando de Defensor Sporting y de Danubio quienes cambiaron entrenador y también se están reforzando con jugadores de calidad para volver a ser.

Teniendo en cuenta que no tendrán participación internacional contarán con una chance más para pelear por el Campeonato Uruguayo y además los nombres que han aparecido generan ilusión.

Casos como los de Matías Castro, Rodrigo Rojo, Alejandro González, Juan Albín, Mathías Cardacio, Adolfo Lima o Kevin Méndez en Defensor Sporting albergan esperanza en los hinchas violetas.

Por su parte, Danubio no se ha quedado atrás con contrataciones como la de Darío Denis, Yeferson Quintana o el propio Rodrigo Piñeiro que también se sumó a los franjeados.

Foto: Marcelo Bonjour

Celeste te quiero ver

Sábado 11 de enero:



- Inglaterra: Crystal Palace vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 09:30 hs.



- Italia: Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) vs. Milan - 11:00 hs.



- Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Atalanta - 16:45 hs.

Domingo 12 de enero:



- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres y Sebastián Cristoforo) vs. SPAL - 11:00 hs.



- Italia: Sampdoria (Gastón Ramírez) vs. Brescia - 11:00 hs.



- Italia: Torino (Diego Laxalt) vs. Bologna - 11:00 hs.



- Italia: Roma vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 16:45 hs.



- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Mónaco - 17:00 hs.

Mirá lo que me llegó

Todo bien con el solcito, pero no oculta el frío que hace por estas épocas en Europa. Diego Costa fue protagonista de un blooper en las últimas horas y justo quedó publicado en una de sus redes sociales. Insólito lo que le pasó. Mirá:

El blooper de Diego Costa.

Joyas del archivo

Hace pocos días Edinson Cavani superó los 400 goles en su carrera y es un hecho que quedará marcado para siempre en el recuerdo del "Matador" así como también el día que hizo el primero. Por eso lo recordamos con esta imagen cuando con Olivera y Grossmüller celebraba en el triunfo ante Liverpool y donde él puso un doblete.

Edinson Cavani celebra uno de sus primeros goles junto a Juan Manuel Olivera y Carlos Grossmüller. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1980, Uruguay se coronaba como el campeón de campeones mundiales. Es que la Celeste se alzó con el Mundialito que se disputó en Montevideo y en la que se impuso a Brasil por 2-1 en la gran final del mismo luego de superar la primera fase superando a Holanda (que vino en lugar de Inglaterra) e Italia.

Rodolfo Rodríguez recibiendo el trofeo del Mundialito. Foto: archivo El País

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Federico Valverde sigue destacando. No para de sumar minutos en la Primera División de Real Madrid y como si eso fuera poco lo hace con mucha calidad lo que lo ha llevado a ser elogiado en más de una ocasión por la prensa española.

Federico Valverde en el juego entre Real Madrid y Valencia por la Supercopa de España. Foto: EFE.

Con el arco libre

Polémica en puerta por el inicio del Campeonato Uruguayo 2020 para el 8 de febrero. Plaza Colonia, River Plate y Liverpool solicitan la postergación de su estreno teniendo en cuenta que en los días posteriores deberán hacer su primera participación en la Copa Sudamericana.

Sebastián Cáceres y Luis Urruti disputan la pelota en el duelo entre Liverpool y River Plate. Foto: Leonardo Mainé.

En contra

La reacción de Pablo Cuevas en la ATP Cup estuvo lejos de los profesional e incluso quiso abandonar su partido frente al georgiano Nikoloz Basilashvili. Discutió fuerte con el umpire y terminó pidiendo: "llamá a los baywatch".