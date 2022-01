Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los grandes ponen primera

Un 6 de enero. El día de los Reyes Magos comienza el camino de los grandes. Nacional antes que Peñarol, pero solo por diferencia de horas, le darán el puntapié a una temporada que genera expectativa.

Por un lado por la vuelta de Gustavo Munúa a Nacional y el hecho de observar nuevamente al exarquero tricolor qué le trajo un fútbol atildado al albo y por el otro la expectativa de ver a Diego Forlán quien hará su estreno en esta función en 2020.

Los planteles han sufrido variantes y así como algunos jugadores se fueron y otros no renovaron llegaron futbolistas como Cougo a Nacional y Vadocz y Juan Acosta para Peñarol.

Seguramente cuando termine la temporada pocos recordarán aquel 6 de enero en el que Munúa y Forlán comenzaron con los trabajos, pero es un día clave. Es el día del inicio. El día de poner primera para los grandes.



Diego Forlán y Gustavo Munúa. Fotos: Archivo El País.

Celeste te quiero ver

Lunes 6 de enero:



- FA Cup: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Leeds - 16:56 hs.



- Italia: Bologna vs. Fiorentina (Martín Cáceres y Sebastián Cristóforo) - 08:30 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 11:00 hs.



- Italia: Milan vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 11:00 hs.



- Italia: Napoli vs. Inter (Matías Vecino y Diego Godín) - 16:45 hs.

Miércoles 8 de enero:



- Supercopa de España: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 16:00 hs.



- Copa de la Liga: Paris Saint-Germain (Edinson Cavani) vs. Saint-Etienne - 17:05 hs.

Jueves 9 de enero:



- Supercopa de España: Barcelona (Luis Suárez) vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 16:00 hs.



- Copa Italia: Torino (Diego Laxalt) vs. Genoa - 17:15 hs.

Mirá lo que llegó

¿Le habrá simpatizado a Zizou? En la pasada jornada hubo una reunión entre Turki Alalshikh, el jeque dueño del Almería, "Guti", entrenador del Almería y Zinedine Zidane quien fue compañero de Gutiérrez y que actualmente dirigen al Real Madrid. La perlita la dejó el jeque que recordó un momento clave en la carrera del francés con un gesto particular.

El jeque Turki Alalshikh junto a Zinedine Zidane. Foto: @U_D_Almería

Joyas del archivo

También un 6 de enero, pero de 2006, Nacional comenzaba la pretemporada (igual que ocurrió en 2020) con muchas caras conocidas. En la imagen aparecen Pablo Caballero, el brasileño Anderson, Agustín Viana, Diego Jaume, Maureen Franco e Ignacio Pallas.

Pretemporada de Nacional en 2006. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1970, nacía el argentino Ruben Capria. El habilidoso mediocampista que jugó en Argentina, México, Ecuador y Chile también lo hizo en Uruguay cuando para la temporada 2006/07 arribó a Peñarol donde hizo su retiro del fútbol profesional.

Ruben "Mago" Capria celebra un tanto con la camiseta de Peñarol. Foto: Archivo El País.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Luis Suárez y Edinson Cavani tuvieron un gran fin de semana teniendo en cuenta que el "Pistolero" anotó y asistió en el empate de Barcelona ante Espanyol e influyó en los últimos diez goles culés, mientras que el "Matador" marcó su gol 400 y 401 en la carrera marcando un doblete y dando una asistencia en el triunfo del PSG por la Copa de Francia.

Foto: Reuters

Con el arco libre

En la madrugada de este domingo en Suecia volvieron a vandalizar a la estatua de Zlatan Ibrahimovic que se encuentra frente al estadio del Malmö, luego de que el delantero sueco confirmara que compró parte del Hammarby, rival del equipo sueco.



La estatua de Zlatan Ibrahimovic fue otra vez vandalizada

En contra

Everton acumula 21 partidos sin poder ganarle al Liverpool el derbi de Merseyside y esta vez lo perdió siendo que los Reds jugaron con suplentes y juveniles. Como si eso fuera poco desde 1999 que los de Goodison Park no vencen a su rival de barrio jugando en Anfield Road.