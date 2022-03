Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Méritos con nombre y apellido

Las atajadas de Luis Mejía, los despejes de Guzmán Corujo y Felipe Carvalho, la entrega de Rafael García y Gabriel Neves, la clase de Gonzalo Castro y los goles de Gonzalo Bergessio.

Es cierto, son pocos al lado de todo el plantel tricolor que terminó siendo clave en su totalidad para alcanzar el título del Clausura que lo deja a un paso del título del Uruguayo, pero también son los méritos con los que contó Álvaro Gutiérrez.

El "Guti" agarró un plantel muy golpeado y lo hizo mejorar no solo en lo futbolístico, también en lo anímico lo que sin duda fue clave para los jugadores tricolores.

Jugadores que se entregaron por completo, que sumaron puntos muy importantes a medida que los juegos avanzaban y que terminaron siendo el principal motivo del repunte de los albos.

"No se ganó nada", es una frase que se escuchará mucho en las próximas horas. Tal vez no, pero Nacional hizo sus méritos para ganar el Clausura y lo logró. Méritos que tienen nombre y apellido.

El plantel de Nacional celebra el título del Torneo Clausura conseguido ante Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Gerardo Pérez.

Celeste te quiero ver

Sábado 14 de diciembre:



- Mundial de Clubes: Monterrey (Jonathan Urretaviscaya) vs. Al Sadd - 14:30 hs.



- España: Granada vs. Levante (Erick Cabaco) - 09:00 hs.



- España: Real Sociedad vs. Barcelona (Luis Suárez) - 12:00 hs.



- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Osasuna - 17:00 hs.



- Alemania: Fortuna Dusseldorf vs. Leipzig (Marcelo Saracchi) - 14:30 hs.



- Italia: Genoa vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 16:45 hs.

Domingo 15 de diciembre:



- Inglaterra: Arsenal (Lucas Toreira) vs. Manchester City - 13:30 hs.



- España: Getafe (Damián Suárez, Leandro Cabrera, Mathías Olivera, Mauro Arambarri) vs. Valladolid - 08:00 hs.



- España: Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) vs. Mallorca - 10:00 hs.



- España: Valencia (Maximiliano Gómez - lesionado) vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 17:00 hs.



- Italia: Hellas Verona vs. Torino (Diego Laxalt) - 08:30 hs.



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur - lesionado) vs. Udinese - 11:00 hs.



- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres y Sebastián Cristóforo) vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 16:45 hs.



- Francia: Saint-Etienn vs. PSG (Edinson Cavani) - 17:00 hs.

¿Y por casa?

El domingo se disputará la semifinal del Campeonato Uruguayo 2019 y se volverán a enfrentar Nacional y Peñarol con los siguientes detalles:



- Domingo 15 de diciembre: Nacional vs. Peñarol - Estadio Centenario - 17 horas.



Si gana Nacional será campeón del Uruguayo, si gana Peñarol habrá dos finales clásicas.

¡Mirá lo que me llegó!

Tal vez algún despistado todavía no lo vio. Alguno puede ser que quiera repasarlo, pero no cabe duda que uno de los mejores videos de los últimos días se dio en el fútbol uruguayo cuando la copa se cayó directamente a la fosa de la Tribuna América.

El momento en el que la copa del Clausura se cae a la fosa de la Tribuna América. Foto: Captura.

Joyas del archivo

Andrés Cunha será el encargado de arbitrar la semifinal por el Campeonato Uruguayo y por tercera vez arbitrará un clásico oficial. El primero fue en 2015 por el Torneo Apertura con jugadores como los que aparecen en la foto. Zalayeta, Forlán, Fucile, Polenta...¿poquita cosa, no?

Andrés Cunha en su primer clásico oficial. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1997 debutaba Pablo "Canario" García en la selección uruguaya. Recordado por aquel golazo frente a Venezuela en la Copa América y por su pasaje por el Real Madrid, el volante tuvo una extensa carrera y la culminó como ídolo en el PAOK de Grecia donde jugó desde 2008 hasta 2014.

Pablo García celebrando el tanto frente a Venezuela.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

El título de Nacional coronó un gran Torneo Clausura de los dirigidos por Álvaro Gutiérrez donde fueron superiores al resto y donde en la final aprovechó su momento para superar a Peñarol y quedarse con el trofeo.

Gonzalo Bergessio con el trofeo del Torneo Clausura ganado por Nacional. Foto: Gerardo Pérez.

Con el arco libre

Defensor Sporting no pasa un buen momento. El equipo del Parque Rodó no tuvo una buena temporada lo que no solo lo deja complicado con el descenso para el año que viene, también se quedó sin entrenador porque Ignacio Risso no continuará.

Foto: @DefensorSp

En contra

Peñarol no gana para disgustos y como si fuera poco el hecho de haber perdido la final del Torneo Clausura, sigue sumando jugadores lesionados. Esta vez el turno es para Lucas Viatri que está prácticamente descartado para el duelo del domingo.