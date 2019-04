Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Capurro, otro escenario para grandes

Buenos días. Se termina la Semana Santa, de Turismo o Criolla (como guste llamarla) y antes del domingo de Pascuas ya sabremos si, como dijo hace unos días Álvaro Gutiérrez, el Apertura será un "mano a mano entre Fénix y Peñarol". El técnico de Nacional y su equipo tendrán mucho que ver con ello, en lo que se plantea como una verdadera encrucijada para los tricolores, porque este sábado visitarán a Fénix en un Capurro que se acondicionó para recibir a los grandes (piensa hacerlo también en la fecha 13 con Peñarol) pensando más en lo deportivo que en lo económico, como lo expresó el dirigente albivioleta Álvaro Chijane. El partido se jugará desde las 16.00 del sábado y se plantea muy interesante por un par de cosas: 1. El choque de estilos, con Juan Ramón Carrasco al mando de Fénix con un fútbol ofensivo, pensando en el arco de enfrente más que en el propio y Álvaro Gutiérrez que, como lo dice cada vez que puede, tiene como prioridad mantener el cero en el arco porque sabe que el equipo al menos un gol hace; 2) Fénix está un punto debajo de Peñarol y es el que le sigue el paso al líder, por lo que una victoria de Nacional podría beneficiar a su máximo rival. Es, por donde se lo mire, el gran partido de la fecha 10.

Un choque muy desigual

También el sábado, algo que ya se ha hecho costumbre por la participación de los grandes en la Copa Libertadores, Peñarol jugará su partido. Será desde las 19.00 en el Campeón del Siglo y ante Cerro. Es un partido que en lo previo es muy desigual, porque enfrenta al primero con el último de la tabla, pero esto es fútbol y todo puede pasar. El aurinegro tiene como gran virtud mantener a todo el plantel motivado con el tema de las rotaciones. "Hay una linda y sana competencia en el plantel", dijo hace pocas horas Giovanni González. Aunque puede volver alguno de los titulares, lo más probable es que Diego López siga poniendo una oncena mixta para tener bien cargados de energías y de la mejor manera desde lo sanitario. Difícilmente juegue Cristian Rodríguez.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

- Rampla Juniors vs. Danubio - Empate

- Progreso vs. River Plate - Victoria de River

- Fénix vs. Nacional - Empate

- Peñarol vs. Cerro - Triunfo de Peñarol

- Liverpool vs. Racing - Empate

- Juventud vs. Boston River - Victoria de Juventud

- Defensor Sporting vs. Plaza Colonia - Empate

- Wanderers vs. Cerro Largo (martes) - Triunfo de Cerro Largo

Al VAR: El uso de las redes sociales

Esta semana ocurrió con Washington Aguerre, el arquero de Cerro Largo, quien puso un tuit ofensivo para Nacional y sus hinchas luego del 2-2 en Melo, pero antes habían sido otros protagonistas. Parece lógico por estos tiempos que corren que la AUF aggiornara sus reglamentos y previera que esta clase de manifestaciones en redes sociales fueran penadas, porque es parte del profesionalismo. Aguerre reconoció el error y se disculpó públicamente luego que Nacional enviara una carta de protesta a la Mutual, pero son situaciones que deberían evitarse.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Los uruguayos y su buen andar en la Copa Sudamericana 2019. De los cuatro que disputaron la primera fase, tres avanzaron (River Plate ante el poderoso Santos de Brasil, Liverpool frente al también brasileño Bahía y Wanderers el jueves a la noche ante Sport Huancayo) y el restante, Cerro, está bien posicionado porque empató en su visita a Universidad Técnica de Cajamarca y la semana próxima definirá en casa.

Con el arco libre

Los grandes de Europa no concretan. Juventus pudo salir campeón la semana pasada y perdió en su visita al SPAL y entre semana Paris Saint-Germain tuvo la tercera ocasión de coronarse al ponerse al día con Nantes y cayó 3-2. Este sábado Juventus tendrá otra oportunidad ante Fiorentina y PSG el domingo contra Mónaco, ambos en casa. ¿Sería lo que estaban esperando?

Muchos millones, poca gloria

Con polémica incluida, Tottenham eliminó a Manchester City en los cuartos de final de la Champions League y consumó un nuevo fracaso del club inglés, que se sumó al de PSG en octavos de final. Los dos equipos que año a año invierten millones para ganar la orejona siguen estando muy lejos de la gloria europea. Y si de fracasos se habla, otro es el de Juventus, que hizo el gran pase del último mercado al incorporar a Cristiano Ronaldo y también se quedó en cuartos al caer con el sorprendente Ajax.