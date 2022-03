Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El final ajustado ya es lo normal

Pasa en la política. Pasa en el fútbol. Escaso porcentaje de margen que le da la ventaja a uno o a otro. Un gol en la hora que le da ventaja a uno o a otro. Puntos de dos tablas que dan ventajas a uno o a otro.

La diferencia que Peñarol había desperdiciado y había sido recortada y superada por Nacional se volvió a achicar porque los aurinegros siguieron de largo. Ahora en la Anual y en el Clausura manda el equipo de Diego López y eso promete un final de infarto.

Dos fechas son las que restan para que termine el Clausura y por ende que se defina si hay semifinales, si hay finales o si directamente hay un campeón sin necesidad de una definición.

La realidad marca que Peñarol depende de sí mismo para ganar todo, pero que no tendrá partidos sencillos y que son varios los que lo pueden complicar en el Clausura, más allá de que Nacional está agazapado en la Anual.

Foto: Gerardo Pérez

Celeste te quiero ver

Lunes 25 de noviembre:



-Italia: Lecce vs. Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 11:00 hs.

Martes 26 de noviembre:



- Champions League: Galatasaray (Fernando Muslera) vs. Brujas (Federico Ricca) - 14:55 hs.



- Champions League: Real Madrid (Federico Valverde) vs. PSG (Edinson Cavani) - 17:00 hs.



- Champions League: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 17:00 hs.

Miércoles 27 de noviembre:



- Champions League: Barcelona (Luis Suárez) vs. Borussia Dortmund - 17:00 hs.



- Champions League: Slavia Praga vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 17:00 hs.



- Champions League: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Chelsea - 14:55 hs.

Jueves 28 de noviembre:



- Europa League: Lugano (Jonathan Sabbatini) vs. Copenhague (Guillermo Varela y Michael Santos) - 17:00 hs.



- Europa League: Malmo vs. Dinamo de Kiev (Carlos de Pena) - 17:00 hs.



- Europa League: Trabzonspor vs. Getafe (Mathías Olivera, Damián Suárez, Mauro Arambarri, Leandro Cabrera) - 12:50 hs.



- Europa League: Sporting de Lisboa (Sebastián Coates) vs. PSV (Gastón Pereiro) - 17:00 hs.



- Europa League: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Eintracht Frankfurt - 17:00 hs.



- Europa League: Vitoria Guimaraes vs. Standard Lieja (Felipe Avenatti)



¿Y por casa?

Miércoles 27 de noviembre



PROGRESO – PEÑAROL

Cancha: Parque Abraham Paladino

Hora: 17:00



PLAZA COLONIA – WANDERERS

Cancha: Parque Prandi (Colonia)

Hora: 17:00



CERRO – LIVERPOOL

Cancha: Estadio Luis Tróccoli

Hora: 17:00



RIVER PLATE – JUVENTUD

Cancha: Parque Federico Omar Saroldi

Hora: 17:00



CERRO LARGO – BOSTON RIVER

Cancha: Estadio Ubilla de Melo

Hora: 17:00



DANUBIO – RACING

Cancha: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00



Jueves 28 de noviembre



FÉNIX – DEFENSOR SPORTING

Cancha: Parque Capurro

Hora: 17:00



NACIONAL – RAMPLA JUNIORS

Cancha: Estadio Centenario

Hora: 20:30

Mirá lo que me llegó

Para un lado y para el otro, pero el grupo de los gurises estuvo bastante agitado con política en estos últimos días. De todas maneras, no fallaron y me mandaron uno de esos que "tienen que salir en tu columna", como ellos dicen. En La Bombonera, la final de la Copa Libertadores donde ganó Flamengo, se vivió de manera especial

Las caretas que se hicieron presentes en La Bombonera. Foto: Olé.

Joyas del archivo

Cerro Largo selló su histórica clasificación a la Copa Libertadores, pero no es la primera vez que el arachán se mete en un torneo internacional. En 2012, alcanzó la Copa Sudamericana donde enfrentó a Aurora de Bolivia y quedó afuera en primera fase perdiendo 2-1 en el altiplano e igualando 0-0 en Melo.

La participación de Cerro Largo en la Copa Sudamericana 2012. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 2004 se retiró uno de los mejores mediocampistas que dio el fútbol argentino y sudamericano. Quien escribe estas palabras no tuvo la posibilidad de observarlo en vivo, pero sí de ver algunos de sus videos donde se aprecia su enorme calidad. Su nombre es Fernando Redondo y luego de debutar con 16 años en Argentinos Juniors pasó por Tenerife, Real Madrid y Milan, además de disputar el Mundial de 1994 con la selección argentina.