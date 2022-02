Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Semana de clásico... y de marcar la cancha

Es lunes y empieza la semana más esperada por los futboleros: la del clásico. En realidad, debe decirse que inicia oficialmente, porque hace rato que se piensa en ese partido. Los cuerpos técnicos han administrado las cargas de los principales futbolistas, algunos de los que incluso han hecho trabajos específicos pensando en el juego de este domingo 17 de noviembre.

También es semana de que las dirigencias jueguen sus cartas y marquen las canchas, tirando alguna presión principalmente sobre el arbitraje. Y fue lo que ocurrió. Pero principio quieren las cosas.

Peñarol venció 1-0 a River Plate el sábado y Nacional se impuso también por 1-0 a Progreso el domingo, aunque con algunos matices y también coincidencias.

El aurinegro jugó un buen partido y mereció ganar con más holgura incluso, pero finalmente terminó haciéndolo con un penal no exento de polémica y no porque no hubiera falta, sino porque en la jugada previa Ignacio Lores, el futbolista que recibió el foul, estaba en posición adelantada. Jugó con un futbolista más los últimos 40 minutos por una expulsión (también polémica) de Nicolás Rodríguez.

El festejo de gol de "Cebolla" Rodríguez con sus compañeros. Foto: Fernando Ponzetto.

El tricolor, en cambio, no jugó nada bien. Volvió a demostrar problemas en la generación del juego y terminó llevándose los tres puntos gracias a un gol de cabeza del juvenil Matías Laborda y una soberbia atajada de Luis Mejía sobre el final. En el caso de Nacional tiene como agravante que jugó también con uno más por una indiscutible expulsión de Alexander Rosso a los 29', aunque también dejó alguna duda una supuesta falta de Thiago Vecino sobre Gularte cuando moría el partido.

Pablo García fue titular y tuvo un buen partido en el tricolor. Foto: Francisco Flores

Como sea, Nacional y Peñarol llegan al clásico separados por dos puntos en la Anual y por uno en el Clausura, en ambos casos con el tricolor arriba. Es decir que será una suerte de final y como tal es que la dirigencia lo asume, porque para ellos el fracaso o no de la temporada.

Es por eso que Nacional, el mismo domingo luego de vencer a Progreso, sacó un comunicado en el cual pidió ser recibido por el Comité Ejecutivo de la AUF para que le informe sobre la eventual llegada del VAR y reclama garantías para la definición del Uruguayo. ¿El motivo? Cree que los arbitrajes están favoreciendo reiteradamente a Peñarol. Seguramente habrá respuesta del aurinegro, porque el comunicado tricolor no tiene otro objetivo que marcar la cancha a quien sea el árbitro del domingo.

Vuelve la Celeste y recargada

No solo es semana de clásico, sino también de fecha FIFA, con lo cual la selección de Uruguay vuelve a tener presencia internacional. Hungría el viernes 15 y Argentina el lunes 18 son los rivales en el horizonte. ¿La novedad? Vuelven a reunirse por primera vez luego de la Copa América las superestrellas ofensivas celestes: Luis Suárez y Edinson Cavani.

¿Cómo llegan los dos? Quizás no de la mejor forma, porque Luis jugó solo unos minutos el fin de semana tras recuperarse de una molestia en el sóleo, en tanto Edi fue titular en PSG sin brillar y con la mala suerte de que quien lo reemplazó, Mauro Icardi, hizo el gol del triunfo.

Lo interesante del caso es que Tabárez tendrá por primera vez a la orden a la vieja guardia y a la nueva en ataque, es decir a los dos salteños que tantas alegrías le han dado a Uruguay y a los Brian (Rodríguez y Lozano), con lo cual tiene elementos con los cuales hacer pruebas. Será un Uruguay recargado para afrontar los dos últimos partidos antes del inicio de las Eliminatorias.

Nico vuelve a reinar en Estados Unidos

Nicolas Lodeiro, campeón por segunda vez con Seattle Sounders.

Por segunda ocasión Nicolás Lodeiro fue campeón en la MLS de Estados Unidos. El sanducero, capitán, referente e ídolo de su club, se consagró nuevamente con Seattle Sounders, como ya lo había hecho hace tres años ante el mismo rival, Toronto FC; al que en esta ocasión el equipo del Oeste venció por 3-1 en Washington.

"Pajarito" cada vez vuela más alto

Foto: Reuters

En Madrid cada vez se habla más de Federico Valverde. El volante celeste de solo 21 años anotó el fin de semana su primer gol con la camiseta de Real Madrid y además anunció que será padre. Su pareja, Mina Bonino, subió incluso una foto a las redes mostrando su embarazo.

"Pajarito", que ya viajó para ponerse a la orden de la selección, levanta cada vez más vuelo y hoy no solo es titular indiscutible, sino que en Madrid se habla de que en el futuro será el líder de un equipo que se deberá formar en torno a él.