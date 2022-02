Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El resurgir de las cenizas

¿A qué le puede tener miedo un hincha de Nacional o Peñarol? A perder un clásico, a estar muchos años sin un título o al descenso a la Segunda División. ¿A qué le podía tener miedo un hincha de River Plate? A las mismas cosas, con la diferencia de que ellos sufrieron en carne propia la última opción.

Lo pueden llamar "resurgir de las cenizas", "el regreso de un grande" o el nombre que quieran, pero lo cierto es que el descenso del Millonario lo tocó tanto que cambió toda su estructura para llegar a donde está hoy con su final número 14 en cinco años.

La mano de Marcelo Gallardo está y eso no se puede negar, pero todo lo que rodeó estos años a River Plate también lo hizo más grande de lo que fue siempre. La emoción de los jugadores en La Bombonera, tras la clasificación conseguida el pasado martes, fue una muestra más de lo que este plantel puede hacer con el "Muñeco" en el banco.

El placer de los hinchas Millonarios es el mismo o superior de aquellos hinchas Xeneizes que disfrutaron con el descenso su eterno rival en 2011. Para mí, es el resurgir de las cenizas. Es el cambio completo de un equipo que atravesó su peor crisis pero como se dice "fue para atrás para tomar impulso", un impulso que hoy lo hace cada vez más grande a nivel sudamericano y mundial.

Alegría. La de todo el plantel de River Plate por acceder a una nueva final de la Copa Libertadores eliminando a Boca. Foto: Reuters.

Celeste te quiero ver

Viernes 25 de octubre:



- Argentina: Independiente (Martín Campaña, Gastón Silva y Carlos Benavídez) vs. Lanús - 17:10 hs. - TyC Sports.

Sábado 26 de octubre:



- Alemania: Friburgo vs. Leipzig (Marcelo Saracchi) - 10:30 hs.



- Italia: Lecce vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 10:00 hs. - ESPN 2



- Italia: Inter (Diego Godín y Matías Vecino) vs. Parma - 13:00 hs. - ESPN

Domingo 27 de octubre:



- Inglaterra: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Crystal Palace - 13:30 hs.



- España: Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) vs. Real Sociedad - 08:00 hs. - Directv



- España: Levante (Erick Cabaco) vs. Espanyol - 12:00 hs.



- España: Sevilla vs. Getafe (Damián Suárez, Leandro Cabrera, Mathías Olivera, Mauro Arambarri) - 14:30 hs. - Directv



- España: Osasuna vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 17:00 hs.



- Italia: Bologna vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 08:30 hs.



- Italia: Torino (Diego Laxalt) vs. Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 11:00 hs. -



- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres) vs. Lazio - 16:45 hs. -



- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Olympique de Marsella - 17:00 hs.

¿Y por casa?

Luego de que parte de la fecha se disputara ayer, cabe recordar los partidos que se disputarán esta tarde que le pondrán fin a la octava fecha del Torneo Clausura.

Viernes 25 de octubre:



Boston River vs Defensor Sporting

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 16:00 hs.



Racing vs Rampla Juniors

Estadio: Parque Roberto

Hora: 16:00 hs.



Danubio vs Peñarol (TV)

Estadio: Jardines

Hora: 16:00 hs.



Wanderers vs Juventud

Estadio: Parque Viera

Hora: 19:00 hs.



Cerro Largo vs Liverpool (TV)

Estadio: Ubilla

Hora: 19:30 hs.



Mirá lo que me llegó...

¿Con qué los saco ahora a mis amigos de la newsletter? Mandan y mandan videos y uno agradecido. Eso sí... llenaron el grupo de videos como este que me mandaron con la insólita historia del guardia de seguridad del Boca-River.

El guardia de seguridad celebrando con los jugadores de River Plate. Foto: Captura.

Joyas del archivo

Hoy brilla en el Real Madrid y tanto Zinedine Zidane como la prensa española lo alaba, pero hasta hace no muchos años el "Pajarito" Valverde todavía entrenaba en Los Aromos con los colores de Peñarol y con dos cracks, de los que seguramente aprendió mucho: Diego Forlán y Marcelo Zalayeta.

Federico Valverde en Peñarol con Diego Forlán y Marcelo Zalyeta. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 2014 comenzó una relación que con el paso de los años se iba a afianzar un poco más hasta lo que es hoy. La relación es la de Luis Suárez con Barcelona porque un 25 de octubre de hace cinco años el "Pistolero" debutó de manera oficial con el equipo culé, ante Real Madrid, con una asistencia a Neymar en lo que fue derrota por 3-1 en el Bernabeu.

La asistencia de Luis Suárez para el gol de Neymar ante Real Madrid. Foto: Reuters.

AL VAR

Más de 600 jugadores del fútbol local preparan demandas para anular el contrato entre Tenfield y la AUF por el uso "ilegítimo" de sus derechos de imagen. Los futbolistas, según lo informó el Semario Búsqueda este jueves, "ya iniciaron en dos juzgados civiles diligencias preparatorias para hacerse de las pruebas necesarias para las demandas".

Foto: Gerardo Pérez

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Gesto para destacar el que Lucas Viatri hizo con el club Lagomar, donde juega su hijo. El delantero argentino, futbolista de Peñarol, que vive en la zona y que tiene vínculo con la institución donó un desfibrilador para la institución.

Lucas Viatri. Foto: Francisco Flores.

Con el arco libre

Se confirmó la lesión de José María Giménez que lo tendrá, en principio, entre 10 días y dos semanas afuera de la cancha. El dato positivo es que todavía existen posibilidades de que dispute los amistosos con la selección uruguaya de noviembre.

Foto: EFE

En contra

En el fútbol uruguayo hay una racha tan negativa que sorprende. Es la del Fénix de Juan Ramón Carrasco que sigue sumando partidos sin poder ganar. Lleva ocho en el Clausura y nueve en el Uruguayo sin triunfos para uno de los animadores durante el Apertura.