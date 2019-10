Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Que se venga la Eliminatoria!

Podrán llamarme optimista y tal vez iluso porque no hemos jugado contra selecciones de planteles millonarios en estas últimas fechas FIFA, pero este plantel que formó Tabárez para los últimos cuatro partidos me generó algo que tal vez también pasó por ustedes: confianza.

Esa que tal vez en algún momento habíamos perdido, parece ir ganando terreno poco a poco y me pasa porque internamente, y lo he hablado con varios compañeros de la redacción, siento que cuando esta selección entra a la cancha no va a perder.

Me ilusiona la seguridad de la defensa, me ilusiona el buen juego de los volantes creativos y defensivos, me ilusiona la velocidad por las bandas, me ilusiona el recambio y sobre todo que para ninguno de estos últimos cuatro partidos estuvieron Suárez y Cavani e igual se jugó bien.

Eso sí, hay que ser muy cuidadosos de no perder esa intención de juego cuando las dos bestias vistan de nuevo de Celeste. A nadie escapa que es muy tentador tirarle la pelota a jugadores como ellos, pero no hay que perder las triangulaciones, las sociedades, las trepadas de los laterales cuando ellos estén de vuelta.

Ahora sí: ¡qué se venga la Eliminatoria! A este plantel le tengo mucha fe. Esperemos que se plasme en la cancha y también en los resultados, que al fin y al cabo son los que mandan.



Celeste te quiero ver

Viernes 18 de octubre:



- Turquía: Galatasaray (Fernando Muslera) vs. Sivasspor - 14:30 hs.



- Francia: Nice vs. PSG (Edinson Cavani) - 15:45 hs.



- Argentina: Arsenal vs. River Plate (Nicolás de la Cruz) - 19:00 hs.



- México: Santos Laguna (Fernando Gorriarán y Brian Lozano) vs. Tijuana - 23:00 hs.



Sábado 19 de octubre:



- España: Eibar vs. Barcelona (Luis Suárez y Ronald Araújo) - 08:00 hs.



- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 11:00 hs.



- España: Getafe (Damián Suárez, Leandro Cabrera, Mathías Olivera, Mauro Arambarri) vs. Leganés - 13:30 hs.



- España: Mallorca vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 16:00 hs.



- Alemania: RB Leipzig (Marcelo Saracchi) vs. Wolfsburgo - 10:30



- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Bologna - 15:45 hs.



- Francia: Reims vs. Montpellier (Mathías Suárez) - 15:00 hs.



- Francia: Toulouse (Agustín Rogel) vs. Lille - 15:00 hs.



- Argentina: Independiente (Martín Campaña, Gastón Silva y Carlos Benavídez) vs. Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval, Leandro Paiva y Santiago Silva) - 15:30 hs.



- México: Cruz Azul (Jonathan Rodríguez y Martín Cauteruccio) vs. Morelia (Sebastián Sosa) - 19:00 hs.



Domingo 20 de octubre:



- España: Alavés vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 07:00 hs.



- España: Sevilla vs. Levante (Erick Cabaco) - 16:00 hs.



- Italia: Sassuolo vs. Inter (Diego Godín y Matías Vecino) - 07:30 hs.



- Italia: Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) vs. SPAL - 10:00 hs.



- Italia: Sampdoria (Gastón Ramírez) vs. Roma - 10:00 hs.



- Italia: Udinese vs. Torino (Diego Laxalt) - 10:00 hs.



- Estados Unidos: Minnesota vs. Los Ángeles FC (Brian Rodríguez y Diego Rossi) - 21:30 hs.



Lunes 21 de octubre:



- Inglaterra: Sheefield United vs. Arsenal (Lucas Torreira) - 16:00 hs.



- Italia: Brescia vs. Fiorentina (Martín Cáceres) - 15:45 hs.



¿Y por casa?

Se viene la séptima fecha y tanto Nacional como Peñarol vuelven a jugar de locales. En el Gran Parque Central, los tricolores recibirán a Cerro, mientras que los aurinegros harán lo propio frente a Boston River.

Sábado 19 de octubre:

- Fénix vs. Plaza Colonia (Parque Capurro) - 16:00 hs.

- Progreso vs. Danubio (Paladino) - 16:00 hs.

- Nacional vs. Cerro (Gran Parque Central - TV) - 19:00 hs.

Domingo 20 de octubre:

- Juventud vs. Liverpool (Parque Artigas) - 16:00 hs.

- River Plate vs. Cerro Largo (Parque Saroldi) - 16:00 hs.

- Rampla Jrs. vs. Wanderers (Olímpico) - 16:00 hs.

- Defensor Sp. vs. Racing (Franzini) - 16:00 hs.

- Peñarol vs. Boston River (Campeón del Siglo - TV) - 18:00 hs.

Mirá lo que me llegó...

Ahora que los hice famosos, mis amigos me mandan videos todos los días. Básicamente hacen este trabajo por mí y aunque muchos se los descarto, otros están muy buenos como este que me pasaron con la leyenda: "Miralo es Neymar de chiquito y sirve para tu columna (ellos saben que se llama newsletter, pero a veces se les olvida)".

Foto: Captura

Joyas del archivo

Esta tarde, Diego Forlán anunciará cómo se llevará a cabo su homenaje de despedida tras dejar al fútbol. Debido a esto, es que en las Joyas del archivo traemos una foto con varios años de un joven "Cachavacha" jugando su primer Mundial, en 2002, frente a Senegal. De yapa, el video de su golazo.

Diego Forlán - Uruguay vs. Senegal - Mundial 2002 de Corea y Japón. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1926, hacía su debut en la selección uruguaya Emilio Recoba. Para muchos el apellido puede ser más conocido por el "Chino" que por el propio Emilio, pero es uno de los campeones del mundo de 1930 con Uruguay. A su vez, fue el último sobreviviente de esa gesta tras fallecer en 1992. En la imagen, el segundo (de izquierda a derecha) de los que están agachados.

Selección de Uruguay - Copa América 1926.

AL VAR

Una noticia que golpeó duro en las grandes aspiraciones de Uruguay por organizar el Mundial de 2030. Como sucede desde este año, la final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se disputa a partido único y nuevamente el Estadio Centenario no entró entre los candidatos para albergar ninguna de las dos definiciones.

Para recibir un nuevo clásico entre Nacional y Peñarol, el Centenario se encuentra en buenas condiciones. Foto: Leonardo Mainé.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

La sexta fecha del Torneo Clausura vino con una nueva alegría para Nacional. Es que los tricolores vencieron por 2-0 a Plaza Colonia, con dos goles de Bergessio y siguen en lo más alto tanto en el certamen como en la Tabla Anual.

Gonzalo Bergessio y su desenfrenado grito de gol. Foto: Francisco Flores

Con el arco libre

El panorama de Peñarol hace que el empate 3-3 con Racing sea visto de forma negativa y con la sensación de haber perdido dos puntos más que de haber sumado uno. ¿La nota positiva? Los dos goles del juvenil Mathías de los Santos.

Peñarol empató con Racing 3 a 3 en el Parque Artigas de Las Piedras. Foto: Francisco Flores.

En contra

Fénix y Rampla Juniors, los dos equipos que siguen sin poder ganar en el Torneo Clausura, son la nota negativa de esta fecha. Los albivioletas igualaron 1-1 con Danubio y los Picapiedras cayeron 1-0 ante Liverpool.